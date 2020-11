Bah N’Daw en Guinée-Bissau : Les compatriotes maliens lui exposent leurs difficultés - abamako.com

Bah N'Daw en Guinée-Bissau : Les compatriotes maliens lui exposent leurs difficultés Publié le jeudi 19 novembre 2020

Au cours de sa dernière étape durant la tournée sous régionale, le 16 novembre 2020, le Chef de l’Etat a rencontré ses compatriotes vivant en Guinée-Bissau pour un échange sur la vie de la Nation. Il a profité de cette occasion pour rappeler l’objet de sa visite et les missions à lui confier dans le cadre de la Transition. Durant cet échange, le président des Maliens vivants en Guinée-Bissau, M. Demba SY a exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ces difficultés sont, entre autres, des contraintes liées à l’obtention de la carte nationale d’identité, la carte NINA ainsi que le manque de représentant de l’Etat à Bissau pour servir de relais avec les autorités. Le président N’Daw a rassuré ses compatriotes d’avoir pris note de leurs difficultés et doléances tout en les exhortant à respecter davantage les lois et règlements de leur pays d’accueil. Le Che de l’Etat s’est rendu au monument d’Amilcar Cabral ou il a déposé une gerbe de fleurs en la présence du Premier ministre de la Guinée-Bissau et des Ministres maliens en charge des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur.

Eliminatoires CAN Cameroun 2022: les Aigles y participeront



Après quatre journées de compétition, les aigles du Mali ont décroché leur ticket pour le Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2022. C’était suite aux deux rencontres (3e et 4e journées) jouées contre la Namibie le vendredi 13 à Bamako et mardi 17 novembre 2020 Windhoek. Les protégés de Mohamed Magassouba ont remporté respectivement les deux rencontres aux scores de 1 but à 0 à l’aller et 2 buts à 1 au retour. Ainsi le Mali est déjà qualifié à la prestigieuse compétition du continent africain, occupe la première place avec 10pts, suivi de la Guinée qui totalise 8pts, les deux derniers sont la Namibie 3e avec 3pts et le Tchad derniers avec 1point.

Santé : près de 88.000 cas de naissance prématurée enregistrés chaque année au Mali



Selon les spécialistes, la prématurité de nos jours est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Elle est aussi la première cause d’infidélité de mauvaise santé plus tard. D’après le rapport de Every Preemie Scale, au Mali, 88.000 nouveau-nés naissent trop tôt chaque année et 9170 enfants de moins de cinq ans meurent de complications liées directement à la naissance prématurée. Selon les statistiques, la prématurité constituerait la première cause de morbidité et de mortalité des nouveau-nés au Mali. À cet effet, le mardi 17 novembre était célébrée la journée mondiale des bébés prématurés.

Yorosso : une rencontre sur la gestion des conflits organisée par l’ONG ENDA-Mali



Le 16 novembre 2020, dans le cercle de Yorosso s’est tenue une rencontre sur la gestion des conflits. Ladite rencontre a été organisée par l’ONG ENDA-Mali en partenariat avec Lux Développement à travers le programme Décentralisation et Bonne Gouvernance ‘MLI23’.L’objectif de cette rencontre était de prévenir et apporter des solutions aux conflits fonciers et à ceux liés à l’exploitation des ressources naturelles. Selon les organisateurs, des assises similaires se tiendront dans d’autres communes dudit cercle.



Koutiala : La campagne nationale 2020 pour la régénération du Parc à Karité lancée



Le lancement de la campagne nationale de régénération du Parc à Karité s’est tenu le mercredi dernier à Kaniko, dans la Commune rurale de Sinsina, Cercle de Koutiala. Planter plus de 8.400 karités dans les zones d’interventions du Projet appui à l’autonomisation économique des femmes dans la chaîne de valeur karité est l’objectif de ce projet. Il intervient dans les Communes de Sinsina et Nafanga dans le Cercle de Koutiala, et dans la Commune rurale de Louloni dans le Cercle de Kadiolo. Il est financé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille (MFEF) en partenariat avec Association-conseil pour le Développement (ACOD) Nietaaso. Ce projet vise à apporter un appui à la protection, la préservation, la régénération et l’amélioration de la ressource Karité.



Koutiala : des centaines de personnes réclament la présence du gouverneur



En effet, depuis le 19 septembre 2019, date de sa prestation de serment devant le Tribunal de grande instance de Koutiala, le gouverneur Seydou Traoré n’a plus été vu dans la ville. A cet effet, chefs de village, de quartier, leaders religieux, coutumiers, opérateurs économiques, ainsi que d’autres associations se sont retrouvés au rond-point Zanga Coulibaly pour demander d’une même voix, le retour du gouverneur. Dans une correspondance adressée au ministre en charge de l’Administration territoriale, le président du collectif des régions non opérationnelles (CRNOP) de Koutiala, Seydou Coulibaly atteste que l’absence du gouverneur rend difficile voire impossible les activités des directeurs régionaux. Ce qui entrave, selon lui, le bon fonctionnement et le développement de la région de Koutiala. Il lance ainsi un cri de cœur à l’endroit du ministre pour l’installation définitive du gouverneur.



Rassemblées par la Rédaction