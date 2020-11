« FILA NI KÉLÉ» de l’association Don Sen Folo : un festival de danse contemporaine consacré aux marchés du Mali - abamako.com

Les marchés de Bamako sont à l’honneur d’un tout nouveau festival de danse contemporaine initiée par le centre d’art et de danse contemporaine (Don Sen Folo).













« Fila Ni Kélé » ! C’est le nom du festival de danse qui va se dérouler entre les 20, 21 et 22 Novembre dans les marchés de Bamako. Pour l’Association « Don Sen Folo », initiatrice du festival, il s’agit de « permettre à la société malienne de s’évader, de rêver et de vivre un moment poétique ; de permettre aux citoyens d’accéder à la danse contemporaine… », a expliqué le directeur artistique du centre, Lassina Koné, lors d’un point de presse animé vendredi dernier (13 novembre 2020) au marché de Badalabougou.



L’intérêt de cette initiative est de donner la place aux danseurs contemporains la place qu’ils méritent et de faire valoir leur rôle et leur importance dans la société, notamment auprès des jeunes. Il s’agit aussi de rendre accessible la danse contemporaine aux citoyens lambda qui n’ont ni le temps ni le moyen financier d’assister à un spectacle de salle. Et Bamako n’est pas la seule région visée par cette première édition du festival « Fila Ni Kélé ».



Il est ainsi prévu des tournées du 25 novembre au 05 décembre 2020 à Kayes, Ségou et Koutiala. Et du 19 au 30 décembre 2020, les danseurs sont attendus à Tombouctou. Pour cette première édition, plusieurs artistes de différentes nationalités se sont retrouvés à Bamako. Des danseurs talentueux venus de l’Ouganda, de Norvège, du Burkina Faso, du Sénégal, de la France, de la Hollande et de Guadeloupe.



Sory Diakité



Source : LE MATIN