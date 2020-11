Les émouvants adieux de la nation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Les émouvants adieux de la nation Publié le jeudi 19 novembre 2020 | Le Matin

Tweet

De l’émotion, des larmes, de la tristesse, de la douleur… mais aussi de la reconnaissance… Sentiments que les visages ont eu du mal à cacher hier, mardi 17 novembre 2020, sur la Place d’armes du Génie militaire (Base B), lors des obsèques nationales du président Amadou Toumani Touré dit ATT décédé le 10 novembre dernier à Istanbul, en Turquie. En effet, c’est dans une atmosphère de recueillement, sur fond d’émotion, que s’est déroulée cette cérémonie marquée par des témoignages poignants et émouvants. Ce visionnaire a été salué pour son humanisme et son sens élevé du patriotisme.









«Le bâtisseur qui est célébré aujourd’hui n’était jamais content que lorsqu’il constatait que ses réalisations touchaient les plus modestes», a témoigné M. Seydou Sissouma, porte-parole des collaborateurs de l’illustre défunt, qui n’a pas pu retenir ses larmes. «Nous, sa famille, pouvons témoigner que tout ce qu’il faisait, il le faisait avec amour. Pour nous les enfants, il ne nous doit rien. Qu’Allah accueille l’âme de Papa», a assuré Lobbo Coulibaly, porte parole de la famille.



Ainsi, comme l’a écrit un jeune confrère (Mohamed Dagnoko), «Unis dans la douleur, les maliens et leurs frères et sœurs du continent et du monde disent au revoir au soldat de la démocratie. Il y a de ces morts qui ne laissent personne indifférent. Amadou en fait partie» !



M.B



Source : LE MATIN