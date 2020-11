Alpha Oumar Konaré à la cérémonie funèbre d’ATT : une présence qui ne dit pas son nom ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Alpha Oumar Konaré à la cérémonie funèbre d’ATT : une présence qui ne dit pas son nom ! Publié le jeudi 19 novembre 2020 | Le Combat

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`hommage national à l`ancien président Amadou Toumani Touré

Bamako, le 17 novembre 2020 Le Mali rend un dernier hommage à l`ancien président Amadou Toumani Touré au Génie militaire. Tweet

C’est très difficile de comprendre l’absence d’un président aux funérailles d’un autre, lui-même président, mais l’ancien président, Alpha Oumar Konaré, lui, a fait quand Moussa Traoré s’en est allé. Aujourd’hui, il fait le buzz du jour avec cette apparition au côté du président intérim de l’époque où ATT a été contraint d’aller en exil au Sénégal.









C’était un moment rempli d’émotion et de recueillement que le Peuple malien et la famille du défunt ont conduit le président appelle « le président des Maliens » à dernier demeure. Loin de ce scénario lugubre, la présence d’un homme a attiré l’attention de tout le monde. Un homme qui s’est déconnecté des Maliens et qui publiquement n’a plus manifesté son intérêt pour le pays est aujourd’hui présent aux funérailles d’ATT. Sa présence a en tout cas surpris plus d’un des Maliens, mais aussi l’absence d’IBK qui a marqué la cérémonie. Pourquoi Alpha et non IBK? Le pourquoi est au seul apanage de Dieu. Pourrons-nous en déduire que l’un était plus proche d’ATT que l’autre? Par ailleurs, sans aucun doute, les Maliens se souviendront de ce président nommé bâtisseur de Patrie. Parmi tous les présidents de ce pays, à part Modibo, ses réalisations pour le développement du pays sont immenses. À une année le Mali a perdu deux chefs d’État les plus respectables après Modibo Kéïta. Actuellement, ces deux reposent aux cimetières d’Hamdallaye.



À suivre



Lansine Coulibaly



Source : LE COMBAT