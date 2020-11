Covid-19 au Mali : Attention aux chiffres qui….remontent ! - abamako.com

© aBamako.com par AS

Conférence de presse sur Coronavirus

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Mali a animée le jeudi 05 Mars 2020 une conférence de presse pour faire le point sur la situation du coronavirus. Tweet

Depuis quelques semaines, nous voyons le taux de prévalence de la Covid-19 remonter dangereusement au Mali, surtout à Bamako si l’on se réfère aux données quotidiennement fournies par nos autorités compétentes. Si la tendance générale est à la hausse, certaines communes du District se dégagent nettement du lot. Et, proximité oblige comme pour ne pas nous rassurer du tout, le cas de la commune IV. La preuve : plusieurs jours de suite, elle affiche le plus grand nombre de cas à deux chiffres : 11, 10, 15 etc. suivie de près par la commune V.



Dans la seule journée du 16 novembre 2020, les deux communes étaient les plus touchées avec dix cas chacune, suivies des communes II et VI (8 cas) et la commune I (7 cas).



Ce retour en force de la terrible pandémie nous interpelle car, les raisons sont faciles à deviner. La population prend de plus en plus du recul aux mesures-barrières et de protection, facteurs limitatifs de la contamination. Seul dans les services publics et quelques privés, les mesures sont strictes et obligatoires. La sensibilisation sur le terrain a quasiment cessé. L’Association des volontaires contre le Covid-19 a baissé les bras, faute de soutien.



Selon Pr Akory AG IKNANE, Directeur de l’INSP et Coordonnateur de la riposte contre la Covid-19, la hausse du taux de contamination est due aux récents grands regroupements à Bamako. Il ajoute les nombreux mouvements de personnes fréquentant les sites d’orpaillages, lesquels sites posent d’énormes problèmes aux agents de santé.



Drissa Togola/Le Challenger