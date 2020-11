DNR :Le personnel offre un Ciwara à l’ancien Directeur - abamako.com

DNR :Le personnel offre un Ciwara à l'ancien Directeur Publié le jeudi 19 novembre 2020 | Le challenger

Après cinq ans et demi de bons et loyaux services à la tête de la Direction nationale des routes, Mamadou Naman Kéïta a passé le témoin à son adjoint et successeur, Abdoulaye Daou. La passation de service a fait l’objet d’une sympathique petite cérémonie le vendredi 13 novembre 2020 organisée par le personnel. Lequel a, ainsi, tenu à rendre un vibrant hommage au directeur sortant pour son engagement, son dévouement, son management du personnel. Plusieurs raisons qui lui ont valu de la part de ses collaborateurs- le personnel et le syndicat- un Ciwara. Un trophée qu’il a dédié en retour à chacun et à tous.







C’est dans une ambiance familiale que le personnel, en collaboration avec le comité syndical de la Direction nationale des routes a rendu un vibrant hommage en organisant une fête en son honneur, à l’occasion de la cérémonie de passation de service avec son successeur. Une façon pour ses collaborateurs de lui exprimer combien ils ont apprécié sa disponibilité, son amour du travail bien fait et surtout son souci de réussir quelles que soient les difficultés. Ainsi en plus des remerciements, éloges et bénédictions, le personnel et le syndicat ont tenu à lui offrir un Ciwara.



Manifestement ému par tant de mots aimables, M. Kéita a aussi exprimé sa fierté de recevoir ce trophée parmi toutes les distinctions qu’il a reçues à ce jour. Mamadou Naman Kéita est notamment Officier de l’Ordre National du Mali.



Malgré les difficultés qui ont fortement impacté le volet entretien, a-t-il déclaré, des échangeurs, routes et ponts ont été construits à travers le pays. Ces challenges ont été réussis grâce aux efforts conjugués d’un personnel disponible qu’il à féliciter et remercier. Un personnel dynamique et compréhensif qu’il est fier de laisser à son successeur.



Mamadou Nama Kéita a, en outre, rappelé les défis prioritaires et exprimé sa constante disponibilité. La réussite de la mission de la DNR passe par meilleures stratégies pour combler le manque de ressources budgétaires. Mais ce défi pourrait être plus facilement relevé si la réforme majeure en cours – la transformation de la Direction Nationale des Routes en Direction Générale des Routes, dont le dossier évolue, était menée à terme.







Drissa Togola/Le Challenger