L'utilisation des pétards et autres feux d'artifice interdite pendant les fêtes de fin d'année Publié le jeudi 19 novembre 2020

L’utilisation des pétards, d’autres feux d’artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d’année.









En dépit du caractère festif lié à leur utilisation, ceux-ci constituent un danger pour la sécurité des populations, au regard, particulièrement, de la situation sécuritaire du pays.



C’est pourquoi le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile porte à la connaissance des citoyens que l’utilisation des pétards et autres feux d’artifice est formellement interdite sur toute l’étendue du territoire national.



Les forces de sécurité veilleront à l’application stricte de la présente mesure et les contrevenants s’exposeront à des sanctions.



Le Ministre de la sécurité et de la protection Civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension des uns et des autres et en appelle à l’esprit citoyen de tous.



Pour le Ministre et par ordre



Le Secrétaire Général



Oumar SOGOBA



Chevalier de l’Ordre National



Source :Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile