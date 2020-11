19 novembre 1968 - 19 novembre 2020, il y a 52 ans que 14 traitres de l’armée malienne renversèrent le père de l’indépendance malienne Modibo Keita - abamako.com

19 novembre 1968 - 19 novembre 2020, il y a 52 ans que 14 traitres de l'armée malienne renversèrent le père de l'indépendance malienne Modibo Keita Publié le jeudi 19 novembre 2020

Ils commencèrent par construire la prison mouroir de Taoudenit à 1800 kilomètres de Bamako pour y enfermer les compagnons de Modibo Keita pendant 3, 5, et 9 ans.

Aujourd'hui, ces officiers félons sont tous morts sauf un seul, le colonel Missa Koné.

NB: leur chef, un certain Moussa Traoré a fait tuer certains de ses compagnons dont : le capitaine Yoro Diakité ;

le capitaine Malick Diallo (mort des séquelles de 10 ans de prison ) ; le lieutenant-colonel Charles Samba Sissoko ( arrêté, giflé devant sa femme et ses enfants dans son propre salon) mort des séquelles de 10 ans de prison à Taoudenit ; le lieutenant-colonel Kissima Doucara (assommé par barre de fer enlevé d'un BRDM) ; le lieutenant-colonel Tiécoro Bagayogo (assommé par barre de fer de BRDM).....Sous ce régime militaro-fasciste, le Mali a perdu 87 officiers et sous-officiers de valeur inestimable.



Issiaka Coulibaly



