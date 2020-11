Douanes: Un réseau de transitaires au coeur de la delation ? - abamako.com

Douanes: Un réseau de transitaires au coeur de la delation ? Publié le jeudi 19 novembre 2020 | Le Soir de Bamako

A quelques encablures de clôture d’exercice alors que la fluidité des recettes résiste si farouchement aux efforts à booster les objectifs, l’équivoque s’installe dans les services de douanes du Mali. Les différents maillons de sa chaine de performance se regardent en chiens de faïence plutôt que de se regarder sous le prisme de la complémentarité. La confiance entre collaborateurs est manifestement entamée et les décideurs au plus haut sommet ne semblent guerre résister à la vague. La hantise d’un coup fourré et la crainte d’un coup de balai sont passées par-là et déteignent forcément les rapports au pied de la pyramide où chaque agent est perçu comme un potentiel délateur.



Par ces temps de disette financière, les services de douanes ont pourtant besoin de tout sauf d’une telle confusion même si cette confusion est créée par la découverte d’un pot-aux-roses dans la région de Kayes : la mise à nu d’un puissant réseau bien huilé de minoration de la valeur des véhicules importés. L’épisode remonte à quelques semaines et aura mobilisé tout ce que la Douane recèle de ressources techniques capables de déceler les contours d’une pratique qui se résume en une réduction drastique des droits de douane des véhicules, y compris par modification des caractéristiques desdites marchandises.



Nos sources indiquent qu’une opération de démantèlement de ce réseau mafieux de faux dédouanements, conduite de main de maître par le Bureau du contrôle interne, sous l’égide de son chef adjoint, a pu remonter le filon en braquant les projecteurs sur ses graves implications en termes de manques à gagner pour les recettes aux portes

Aussi les mesures de correction et de redressement n’ont-elles pas tardé à suivre. En plus d’infliger des sanctions aux agents ayant trempé dans la forfaiture, instruction a été donnée par qui de droit de repérer tous les véhicules concernés par la supercherie et de remettre l’Etat dans ses droits à travers un recouvrement des pertes occasionnées. Sauf que cette réponse ne paraissait de nature à agréer l’ensemble des protagonistes.



Si les agents fautifs de la Douane s’en accommodent, il n’en est pas pareil pour les principaux bénéficiaires de la manœuvre frauduleuse, qui ont l’impression d’être les grands perdants de la voie de règlement choisie par la hiérarchie douanière. Il s’agit notamment des transitaires dont le réseau, selon nos sources, est dirigé par un homme. Sentant le péril d’une action judiciaire peser sur sa seule tête, l’intéressé, de source bien introduite, semble avoir juré de couler avec l’ensemble de ses prébendiers et de sauver sa tête en la confondant avec celles des agents de l’administration douanière impliqués dans la sale affaire. Le cerveau présumé du réseau a ainsi choisi de lever un autre lièvre en donnant une dimension judiciaire à l’affaire à coups de dénonciations auprès du Pôle économique et financier. Ce qu’on croyait étouffer par des mesures administratives rebondit ainsi à la face de la hiérarchie sous une forme de manœuvres en vue de déstabiliser la hiérarchie des gabelous.



LAYA DIARRA