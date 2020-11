Incubation de la jeunesse malienne autour de la propriété intellectuelle : La 6è édition du jeu concours ’’IP JEUNESSE’’ a eu droit de cité - abamako.com

Le Centre Malien de la Promotion de la Propriété Intellectuelle (CEMAPI) a choisi le Gouvernorat du district de Bamako pour organiser le jeudi 19 novembre 2020 la 6è édition de son jeu concours dénommé IP JEUNESSE. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements ainsi que celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont les membres du Gouvernement qui ont rehaussé l’éclat de la cérémonie d’ouverture de ce jeu ; une cérémonie à laquelle on notait également la présence de la Directrice du CEMAPI Mme Fatoumata Siragata Traoré.



Organisé annuellement depuis 2016 à l’intention des étudiants des grandes écoles et universités publiques et privées du Mali, ce jeu concours a pour but d’accompagner la formation de cette pépinière d’entrepreneurs que constituent les étudiants. A travers cette initiative, le CEMAPI qui est la structure nationale de liaison de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), contribue à l’incubation de la jeunesse malienne en lui permettant de découvrir ou de mieux connaître le système de la propriété intellectuelle, notamment les domaines couverts par la propriété industrielle, les conditions d’acquisition des droits de la propriété industrielle, les voies et recours en cas d’atteinte aux droits.



« Développer la culture de la propriété intellectuelle en milieu universitaire pour booster l’esprit d’entreprenariat et de créativité des jeunes étudiants » ; tel est le thème retenu pour cette 6è édition de ‘’IP JEUNESSE’’ qui a enregistré la participation d’environ 150 étudiants venant de cinq grandes écoles et universités publiques et dix universités privées. Chaque entité ayant fourni 10 étudiants de niveau minimum de DUT.



Ainsi, après une première étape qui a porté sur la présentation d’un cours magistral sur la définition de la propriété intellectuelle, le cadre institutionnel de la propriété industrielle etc., le jeu concours proprement dit a été une mise en compétition des étudiants sur leur compréhension de la présentation qui leur a été exposée. Cette 2è phase s’est déroulée sur la base de trois séries d’exercices consignés dans un questionnaire à deux réponses (Vraies ou fausses). Un jury ad hoc mis en place par le CEMAPI a évalué les différentes réponses pour ensuite décerner les prix aux candidats ayant obtenu les meilleures notes. Le verdict tombé fait état de 3 lauréats qui empochent du 1er au 3è respectivement les montants de 200 000Fcfa, 150 000Fcfa et 100 000Fcfa. C’est l’étudiant répondant au nom de SIDIBE Saïdou Hassimi de la Faculté de droit privé qui s’est adjugé la part du lion tandis que DIALLO Ramata B. de la Faculté de droit privé et BAMBA Saliha de la FSEG remportent respectivement les 2è et 3è prix mis en jeu.



Mme Fatoumata S. Traoré, la directrice du CEMAPI explique les contours du jeu concours annuel ’’IP JEUNESSE’’ organisé à l’intention des étudiants

