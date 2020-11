Rencontre entre imam Mahamoud Dicko et Moussa Faki Mahamat de L’UA: Le Conseil National de Transition au centre des échanges - abamako.com

News Politique Article Politique Rencontre entre imam Mahamoud Dicko et Moussa Faki Mahamat de L’UA: Le Conseil National de Transition au centre des échanges Publié le vendredi 20 novembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Le Président Ibrahim Boubacar Kéita a reçu audience l`Imam Mahmoud Dicko

Bamako, le 04 Juillet 2020. Dans le cadre de la décrispation du climat social, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a reçu en audience l`Imam Mahmoud Dicko à Koulouba. Tweet

En visite au Mali, le président de la Commission de l’Union Africaine a rencontré hier jeudi à l’hôtel KOIRA, ex Sheraton, l’imam Mahmoud DICKO, le parrain de la CMAS. La situation du pays, notamment la gestion de la Transition a occupé une grande partie des échanges entre les deux personnalités. Il a été particulièrement question du Conseil National de Transition dont la mise en place n’est pas encore effective en raison du désistement de plusieurs partis politiques et surtout du M5-RFP qui réclame la paternité de la lutte ayant conduit à la phase transitoire.



Si l’imam Mahmoud DICKO avait annoncé son retour à la mosquée depuis le déclenchement du processus de la Transition, il est bon de noter qu’il a trouvé une occasion d’en sortir non pas pour dénoncer un acte, mais pour répondre à l’invitation du président de la Commission de l’Union Africaine M. Moussa Faki Mahamat. Pour rappel, le patron de la commission de l’UA est au Mali pour une mission de trois jours afin d’apporter le soutien de la commission pour la réussite de la transition. Parmi les membres de la délégation, figure l’ex ministre des Affaires Étrangères du Mali M. Abdoulaye DIOP .Cette visite intervient quelques jours après la première sortie officielle du président de la Transition Bah N’DAW dans certains pays africains. Autrement dit, cette visite de M. Moussa Faki Mahamat peut être perçue comme une réponse à l’appel au soutien des États africains émis par le président Bah N’DAW au cours de sa visite qui l’a conduit au Ghana , au Sénégal , au Togo et en Guinée Bissau . Le président de la commission de l’UA prévoit de rencontrer toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion de la Transition.



C’ est dans ce contexte que M. Moussa Faki Mahamat qui a rencontré le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques a aussi rencontré l’imam Mahmoud DICKO. Il nous revient qu’au cours de la rencontre, l’imam a fait part de sa vision pour la réussite de la Transition.



‘’ La délégation était satisfaite des propos de l’imam ‘’, rapporte une source proche de l’imam qui semble être ‘’incontournable’’ dans la réussite de la Transition.



PAR MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON



