Attaque meurtrière à Farabougou : Deux paysans tués sur le chemin du champ, hier - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Attaque meurtrière à Farabougou : Deux paysans tués sur le chemin du champ, hier Publié le vendredi 20 novembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Visite de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) à Kidal

Kidal, le 08 Août 2014. La délégation de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) conduite par son Excellence monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de l`Union Africaine s`est rendue ce vendredi à Kidal, pour s`enquérir de conditions de vie des populations. Tweet

Le village de Farabougou situé dans la région de Ségou continue de sombrer sous le feu terroriste. Selon une source locale, deux (02) villageois ont été tués, hier jeudi 19 novembre 2020, alors qu’ils se rendaient au champ pour les récoltes.









“Deux (02)paysans’’ sont tués dans cette localité du Centre sous embargo terroriste depuis le mardi 06 octobre dernier. Selon cette source locale, les deux (02) paysans victimes de la barbarie terroriste tentaient de rejoindre leur champ situé à environ “un kilomètre du village’’pour faire la récolte d’arachide.



Ce nombre s’ajoute donc aux victimes enregistrées dès les premiers jours de l’attaque contre le village.



Pour rappel, les terroristes avaient réussi à enlever vingt (20) personnes et libérer d’autres. Les villageois partis à la recherche des personnes enlevées ont essuyé des tirs de la part des terroristes faisant des morts et des blessés. Selon certains médias, une dizaine de villageois sont encore aux mains des terroristes.



La situation sécuritaire s’est détériorée dans ce village alors que depuis plus d’un mois, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont pris position avec même une « visite éclair » du Vice-président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Malgré cette présence militaire, les terroristes continuent d’assiéger ce village sans que les militaires n’aient le courage d’intervenir pour définitivement libérer la zone.



Avec cette énième attaque qui vient de faire deux (02) victimes dans ce village, l’autorité doit clarifier le mystère qui entoure Farabougou.



Il y a une dizaine de jours, une source locale a fait à notre Rédaction du quotidien «Nouvel Horizon» ce qu’on peut qualifier de troublantes révélations sur ce qui se passe dans le village de Farabougou.



Dans un témoignage, ce villageois avait relaté que malgré la présence militaire, il est difficile pour les villageois de sortir à un kilomètre du village. Car, les terroristes encerclent Farabougou et ce, malgré la présence des Forces Armées Maliennes (FAMa).



Selon cet (…)



KADOASSO I.



Source : NOUVEL HORIZON