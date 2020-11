Le Cabinet K2M2D renforce les capacités des jeunes enfants en environnement - abamako.com

Le Cabinet K2M2D renforce les capacités des jeunes enfants en environnement Publié le vendredi 20 novembre 2020

© Autre presse par DR

Atelier de sensibilisation et de formation en environnement

Le mercredi 18 novembre 2020, s’est ténue dans les locaux du bureau K2M2D à la famille Kéita de Banankabougou, la première session de l’atelier de sensibilisation et de formation en environnement. Tweet

Le mercredi 18 novembre 2020, s’est ténue dans les locaux du bureau K2M2D à la famille Kéita de Banankabougou, la première session de l’atelier de sensibilisation et de formation en environnement. Organisé dans le cadre de la journée de l’éducation environnementale, ce programme de contribution à l’éducation environnementale est du Cabinet K2M2D en collaboration avec le CAP, de la rive droite.



Selon la responsable du cabinet, Mme Kéïta Aïda M’Bo, l’objectif global de la session est de renforcer les capacités des jeunes enfants afin de leur permettre de prendre en compte la protection de l’environnement dans leur vécu quotidien , les préparer également à la veille environnementale pour une meilleure qualité de vie conformément à l’article 15 de la Constitution du Mali de février 1992.



« Montrer aux Maliens et à la communauté internationale qu’il est possible d’évoluer avec les enfants pour protéger l’environnement. Nous avions voulu cette formation pour célébrer cette journée qui est un éveil des consciences. Nous avons choisi des écoles de la rive droite. Nous remercions le CAP qui a apporté à cette formation pour les enfants qui sont les futurs dirigeants. Pour cela nous avons choisi également une maison bio qui est le cadre du cabinet K2M2D. Un cabinet en phase avec ses actions et qui se veut être un organisme engagé aux côté des populations pour favoriser la promotion du développement socioéconomique par un accompagnement très approché des populations », estime la responsable du bureau K2M2D, Mme Kéïta Aïda M’Bo.



Même d’ordre d’idée pour cet autre responsable du cabinet Nancouma Kéïta. « Même sans être ministre ou directeur, on peut se procurer des activités, il faut partager et aider les Maliens à comprendre les choses. Nous sommes et nous serons toujours en mission pour le Mali ».

« Nous remercions le Cabinet K2M2D qui a voulu partager avec nous et nos élèves cette initiative de mobilité durable, du recyclage, en guise de contribution du programme pour l’éducation environnementale», confie le surveillant général de l’école Ecovie, Noumoucounda Diallo.





Les participants au nombre de la vingtaine ( les élèves des écoles de Sokorodji, Rosey Abantara, Ecovie), choisis par le Centre d’animation pédagogique (CAP) de la rive droite, école publique et privée avec l’équilibre fille-garçon, ont suivi avec attention, la présentation de l’équipe K2M2D, le rappel des objectifs de la formation avec Mme Sira Kéïta, suivi avec le reste de l’équipe K2M2D à savoir Mme Kéïta Aïda M’Bo, Ousmane Diakité, Mme Sangaré et Fidèle Dembélé sans oublier le Consultant Youssouf Bamba, de l’ introduction sur le changement climatique, la désertification, la biodiversité, l’économie d’énergie et la réutilisation des déchets respectivement, la projection de la vidéo sur la biodiversité au Mali, les questions-réponses, la projection du film sur le bureau, la présentation pratique principe d’isolation (utilisation des déchets et présentation des briques), la visite des locaux et annexes, évaluation de la formation et le tout par la remise d’un pied d’arbre de différentes catégories par la responsable du bureau Mme Kéïta Aïda M’Bo aux élèves et leurs encadreurs. « Les arbres pour vous encourager à planter et à protéger l’environnement », conseil Mme Kéïta Aïda M’Bo.



Le rendez-vous est pris pour la seconde session de l’atelier envisagée pour le lundi 30 novembre dans les mêmes conditions que le premier avec en mire le respect strict des mesures barrières.



