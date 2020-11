Des personnalités Imghads et idahasahak reçues au haut sommet à Niamey : Elhadj Gamou et le secrétaire général de la MSA chez le président Mahamadou Issoufou.. - abamako.com

Publié le vendredi 20 novembre 2020 | L'express de Bamako

© RFI par Moussa Kaka

Le nouveau groupe armé du nord du Mali serait proche d`Alaji Gamou, un général malien touareg

Une délégation de leaders communautaires du Nord-Mali a effectué une mission en République du Niger. L’annonce a été faite par un membre du groupe. Dans un post sur sa page de compte Facebook voici ce que ce responsable a écrit :



« Nous, Mr Alhaji Gamou, Président du Conseil Supérieur de Imghads et Alliés (CSIA) et moi, Président du bureau exécutif de la communauté des Idasahak et secrétaire général du mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) avons été reçus le 18 novembre 2020 par son Excellence Mahamadou ISSOUFOU Président de la République du Niger ».





D’après la source, les échanges ont porté sur des questions diverses et d’intérêts communs.



Les membres de cette délégation ont profité de cette occasion pour remercier leur interlocuteur pour son engagement envers le Mali dans les moments les plus critiques afin d’aider les Maliens à surmonter les nombreux défis auxquels le pays est confronté. A en croire les déclarations d’un des membres de cette délégation, le sort du Mali est la première préoccupation du Niger.











LAYA DIARRA