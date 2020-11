Le ministre de l’administration territoriale a rencontré hier les leaders des partis politiques autour du CNT: L’abrogation des deux décrets de Bah N’Daw réclamée à l’unisson - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre de l’administration territoriale a rencontré hier les leaders des partis politiques autour du CNT: L’abrogation des deux décrets de Bah N’Daw réclamée à l’unisson Publié le vendredi 20 novembre 2020 | L’Indépendant

© aBamako.com par A S

2ème conseil national extraordinaire du Parena

Bamako, le 26 mai 2018 le Parena a tenu son 2ème conseil national extraordinaire au palais de la culture Tweet

Le contentieux né de la clé de répartition des sièges au Conseil national de transition (CNT) et du mode de désignation des personnes devant y siéger était au centre de la rencontre qui a eu lieu, hier jeudi, entre le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lt-colonel Abdoulaye Maïga entouré de deux de ses homologues et les leaders politiques des anciennes majorité et opposition.









D’une seule voix, ils ont exigé l’annulation des deux décrets pris par le président Bah N’Daw à ce sujet, faisant bloc ainsi autour de cette revendication centrale du M5-RFP.





Source : l’Indépendant