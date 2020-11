Sikasso: un car de transport de la ligne Bamako- Sikasso a été criblé de balles dans la nuit du 19 au 20 novembre non loin de Niena - abamako.com

News Société Article Société Sikasso: un car de transport de la ligne Bamako- Sikasso a été criblé de balles dans la nuit du 19 au 20 novembre non loin de Niena Publié le vendredi 20 novembre 2020 | Studio Tamani

Un car de transport de la ligne Bamako- Sikasso a été criblé de balle dans la nuit du 19 au 20 novembre aux environs de 1 heure du matin non loin de Niena dans le cercle de Sikasso. Selon des sources locales, l’attaque prepétrée par des hommes armes non identifiés a fait un mort ( un soldat d’escorte ) et sept blessés. Les blessées ont tous été admis au centre de santé de référence de Niena. Le Chauffeur du car serait dans un état critique.



Source : STUDIO TAMANI