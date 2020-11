Clé de répartition des sièges au CNT: Ces politiciens qui pensent être meilleurs aux militaires ! - abamako.com

News Politique Article Politique Clé de répartition des sièges au CNT: Ces politiciens qui pensent être meilleurs aux militaires ! Publié le vendredi 20 novembre 2020 | Le Point

Depuis la publication de la clé de répartition des sièges du futur Conseil National de la Transition (CNT), laquelle décision octroyant plus de places aux militaires au sein de l’organe législatif, des groupes d’Hommes politiques, notamment, ceux en perte de vitesse, ont brusquement manifesté leur mécontentement, faisant implicitement entendre partout qu’ils mériteraient plus de sièges que la junte au pouvoir. Pourtant, ces mêmes Hommes politiques ont, pendant presque 3 décennies, animé l’Assemblée Nationale ainsi que plusieurs autres hautes Institutions de la République, mais sans aucun impact réel sur la vie des Maliens. Pendant près de 30 ans, ce sont ces mêmes fossoyeurs de la Démocratie et autres indécrottables dilapidateurs des deniers publics qui ont mis l’Etat en lambeaux et infligé aux Maliens la pire des humiliations dans la vie de leur Nation. Et ce sont ces mêmes Acteurs politiques qui, curieusement, en veulent aux soldats leur accusant à tort ou à raison de vouloir « tuer » la Démocratie.