Route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nossombougou: Le délai d’exécution prorogé de 8 mois - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nossombougou: Le délai d’exécution prorogé de 8 mois Publié le samedi 21 novembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Travaux de Réhabilitation de la route Kati-Kolokani-Didiéni

Bamako, le 29 octobre 2018 La ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop, s’est rendue hier, à Kati pour visiter le chantier du projet de réhabilitation et de renforcement du tronçon Kati-Kolokani-Didiéni Tweet

Le conseil des ministres a adopté ce vendredi 20 Novembre 2020, un projet de décret portant approbation de l’Avenant n°1 au Marché n°0032/DGMPDSP-2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nossombougou.



L’avenant, sans incidence financière, est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’entreprise COGEB International. Il proroge le délai d’exécution du marché initial de 8 mois pour tenir compte du retard accusé à cause de l’occupation de l’emprise et des servitudes des travaux.



Fsanogo/abamako.com