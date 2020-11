La liste des candidats admis au baccalauréat malien session octobre 2020 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



La liste des candidats admis au baccalauréat malien session octobre 2020

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L'EDUCATION

ACADÉMIE D'ENSEIGNEMENT DE SEGOU

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATU

T MENTION

427 Djé BOUARE M 31/12/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

476 Mamadou BOUARE M 05/04/2002 LKS SEGOU REG PASSABLE

634 Baba CISSE M 24/07/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

787 Adiaratou COULIBALY F 20/01/2003 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

1286 Kamissa COULIBALY F 06/01/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

1630 Rokiatou COULIBALY F 31/10/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

2188 Adama DAOU M 27/05/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2255 Kadia DAOU F 03/03/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3882 Cheick Oumar Kefa DIARRA M 07/01/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3963 Fatoumata DIARRA F 16/02/1999 CL/MARKALA SEGOU CL PASSABLE

4663 Rokiatou Néné DJIRE F 18/10/2003 LKS SEGOU REG PASSABLE

5044 Bakary GANAME M 01/01/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

5081 Bakary GOITA M Vers 1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

5217 Mamoutou GUINDO M 30/10/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

5592 Boubacar KAROTA M 24/05/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

5597 Fatoumata Ali KASSAMBARA F 14/08/2000 LPDDM SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5621 Prosper Dogolou KASSOGUE M 05/11/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

5755 Mahamadou KEITA M 18/05/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

5986 Aminata KONATE F 30/01/2000 CL/LPDDM SEGOU CL PASSABLE

6616 Issa MAHAMED M 18/12/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

6691 Hadjaratou MAIGA F 06/01/2002 LPDDM SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8233 Mohamed Moctar SY M 30/04/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9487 Hadji TRAORE F 05/10/2003 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D'OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE ARTS-LETTRES

BAC 2020

Page 1 de 1 SERIE : TAL

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L'EDUCATION

ACADÉMIE D'ENSEIGNEMENT DE SEGOU

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

34

Mahamad Ag

Mohamed ALY AG M 30/11/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

36 Souley ANGOIBA M 18/09/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

70 Bintou Oyahite BABY F 11/08/2000 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

82 Alassane BAGAYAN M 01/01/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG ASSEZ-BIEN

94 Oumou BAGAYOGO F 07/11/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

100 Ahmed Tidiani BAGAYOKO M 08/01/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

106 Kadidia BAGAYOKO F 02/09/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

120 Adiri BAH M 25/10/1999 LMDN SEGOU REG PASSABLE

125 Amadou BAH M 21/11/2002 LPFA-ANOUAR SEGOU REG ASSEZ-BIEN

126 Assatou BAH F 16/06/1999 LPKNK-SEG SEGOU CL PASSABLE

157 Youssouf BAH M 31/12/2003 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

160 Fatoumata BALAM F 24/01/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

170 Awa BALLO F 17/08/1999 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

182 Bréhima BALLO M 15/03/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

189 Idrissa BALLO M 10/02/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

210 Oumar Cheick B BALLO M 24/08/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

220 Soumaila BALLO M 04/06/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

241 Assan BAMBERA F 06/02/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

350 Tiémaba BERTHE M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

402 Alou BOUARE M Vers 2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

406 Aminata BOUARE F 02/10/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

479 Mariam BOUARE F 25/03/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D'OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE LANGUES-LETTRES

BAC 2020 Page 1 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

480 Mariam BOUARE F 29/01/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

485 Mariatou BOUARE F 04/05/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

504 Oumar BOUARE M 10/04/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

506 Oumar BOUARE M 01/01/2001 LMDP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

512 Sanoussi BOUARE M 31/12/1996 LPFASS SEGOU REG PASSABLE

528 Yacouba BOUARE M 10/11/2002 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

534 Mah BOUGOUDOGO F 12/02/2003 LMDN SEGOU REG PASSABLE

538 Adama CAMARA M 20/04/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

551 Awa CAMARA F 09/04/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

555 Bouba Dit Seydou CAMARA M 04/11/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

564 Fatoumata CAMARA F 25/12/1996 CL/LPFA-NIONO SEGOU CL ASSEZ-BIEN

566 Gaoussou CAMARA M 20/07/1999 LBNM SEGOU REG PASSABLE

574 Lassana B CAMARA M 15/08/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

588 Ousmane CAMARA M 13/03/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

661 Issa CISSE M 10/01/1997 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

667 Kadidiatou CISSE F 24/10/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

674 Mahamadou A. CISSE M 23/09/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

682 Mariam CISSE F 16/022000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

718 Soumaîla CISSE M 04/07/2000 LHSS SAN REG PASSABLE

742 Abdoul Karim COULIBALY M 31/12/2003 LPFA-ASDK SEGOU REG PASSABLE

783 Adiarata COULIBALY F 01/09/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

790 Adjaratou COULIBALY F 28/09/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

798 Aichata COULIBALY F 05/09/1998 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

799 Aïchata COULIBALY F 20/01/2003 LCGS SEGOU REG PASSABLE

832 Alpha Yaya COULIBALY M 20/01/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

834 Aly COULIBALY M 10/03/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

892 Assetou COULIBALY F 15/02/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

897 Assitan COULIBALY F 09/02/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

913 Awa COULIBALY F 11/08/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 2 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

926 Awa.S. COULIBALY F 08/02/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

933 Bachirou COULIBALY M 17/06/2002 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

940 Bakary COULIBALY M 01/02/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

942 Bakary COULIBALY M Vers 2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

966 Békaye COULIBALY M 15/09/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

971 Binta COULIBALY F 10/06/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

973 Bintou COULIBALY F 12/02/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

974 Bintou COULIBALY F 15/06/2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

983 Bintou Sidiki COULIBALY F 24/05/2000 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

984

Bintou

Souleymane COULIBALY F 24/06/2000 LPMC SAN REG PASSABLE

997 Bourama COULIBALY M LNIONO SEGOU REG PASSABLE

1015 Bréhima COULIBALY M 15/05/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1019 Cathérine COULIBALY F 04/01/2002 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1021 Chacka COULIBALY M 11/11/1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

1036 Chognire Nana COULIBALY F 30/09/1998 CL/BAROUELI SEGOU CL PASSABLE

1037 Christine COULIBALY F 03/11/2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

1057 Dékou COULIBALY M Vers1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1061 Diakaria COULIBALY M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1071 Djeda COULIBALY F 29/10/2002 LMDP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1072 Djelika COULIBALY F 11/02/1999 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

1083 Djénèba COULIBALY F 15/01/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1088 Djeneba H. COULIBALY F 05/10/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1093 Djénébou COULIBALY F 12/04/2002 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

1102 Dorcas.M. COULIBALY F 10/08/2000 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

1106 Dramane COULIBALY M 08/06/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1116 Drissa COULIBALY M 08/12/1998 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

1124 Drissa COULIBALY M 31/12/2003 LPMC SAN REG PASSABLE

1132 Fanta COULIBALY F vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

1140 Fatoumata COULIBALY F 23/08/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 3 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1167 Fatoumata S COULIBALY F 12/09/2002 LBNM SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1195 Hadji COULIBALY M 29/06/2000 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

1201 Harouna COULIBALY M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

1250 Issa Ziéworo COULIBALY M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1277 Kadidiatou COULIBALY F 24/07/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1327 Lamine COULIBALY M 18/02/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

1343 Lassine COULIBALY M 31/03/2002 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

1365 Madou COULIBALY M 17/08/2002 LPFA-ISB SAN REG PASSABLE

1401 Malaye COULIBALY M 17/08/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

1410 Mamadou COULIBALY M 21/01/2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

1428 Mamoutou COULIBALY M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1436 Mariam COULIBALY F 10/09/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1453 Mariam N’Golo COULIBALY F Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1455 Mariama COULIBALY F 07/11/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1464 Martine Waro COULIBALY F 15/04/2003 LPMC SAN REG PASSABLE

1467 Massitan COULIBALY F 10/012002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1480 Modibo COULIBALY M 29/11/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

1495 Mohamed COULIBALY M 31/12/2001 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

1513 Moussa COULIBALY M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

1516 Moussa COULIBALY M 23/03/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

1533 Moussa Balla COULIBALY M 09/08/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

1567 Nouhoum COULIBALY M 27/03/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1571 Nouhoum COULIBALY M 25/05/2003 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

1580 Oumar COULIBALY M 08/06/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

1592 Oumou COULIBALY F 20/04/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

1639 Sali COULIBALY F Vers 1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1669 Seckou Mazourou COULIBALY M 15/02/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

1684 Seydou COULIBALY M 19/12/1999 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

1691 Seydou A COULIBALY M 10/01/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 4 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1745 Souleymane COULIBALY M 09/08/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

1782 Sy COULIBALY F 06/07/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1785 Taliby COULIBALY M 14/06/2000 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

1796 Tidiane COULIBALY M Vers 2002 LPMC SAN REG PASSABLE

1805 Tiembè COULIBALY M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

1813 Waka COULIBALY M 23/09/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

1859 Zoumana COULIBALY M 21/04/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1872 Aïchatou Dite Sah COUMARE F 04/08/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1903 Ousmane COUMARE M 26/09/1998 LRT SEGOU REG PASSABLE

1907 Sidiki COUMARE M 06/04/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

1923 Bruno DABOU M 06/10/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1932 Heré Noël DABOU M 23/12/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1964 Sébastien DACKONO M 21/11/2001 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

1965 Abigalie DACKOUO F 01/01/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2000 Bawa Bienvenue DAKOUO F 28/10/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2006 Christine DAKOUO F 28/12/1999 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

2015 Dieudonné DAKOUO M 12/09/2002 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2017 Dofinihan Térésa DAKOUO F 04/03/2004 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

2022 Innocent DAKOUO M Vers 2002 LANSP SAN REG BIEN

2026 Japhète DAKOUO M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2027 Jean DAKOUO M 08/04/2002 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

2029 Jean Olivier DAKOUO M 28/09/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

2033 Lowis DAKOUO F 14/04/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2046 Noëllie DAKOUO F 20/12/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

2062 Sewessé Martine DAKOUO F 14/09/2002 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2070 Zoura Albert DAKOUO M 16/11/2002 LHSS SAN REG PASSABLE

2076 Hawa DAMA F 06/02/2000 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

2101 Aminata DAO F 16/06/2002 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

2116 Daouda DAO M 28/03/2000 LPFA-ISB SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 5 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2121 Dimba DAO M 15/10/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2132 Fatoumata DAO F 28/12/1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2156 M’Barka DAO F 24/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2170 Sétou DAO F 18/09/2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

2182 Yaya DAO M 17/06/1994 LPFA-ISB SAN REG PASSABLE

2190 Adjara DAOU F vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2212 Bakary Papa DAOU M 10/06/1999 LPGBK SAN CL PASSABLE

2219 Bourama DAOU M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2257 Kalidou DAOU M 21/01/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2258 Karamoko DAOU M Vers 1998 LTOMINIAN SAN CL PASSABLE

2265 Lamine DAOU M vers 2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

2279 Mamoutou DAOU M 30/04/2001 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

2294 Oumar Dit Barou DAOU M 30/05/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2303 Seydou DAOU M 12/03/2000 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

2308 Sitan DAOU F Vers 1999 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

2314 Tata DAOU F Vers 2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

2322 Youssouf DAOU M 14/11/1999 LPMYK SAN REG PASSABLE

2326

Amahiré

Benjamin

DARA M 19/05/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2340 Sémité Alice DEMBELE F 09/12/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

2352 Abel DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2354 Abi DEMBELE F 31/12/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2361 Adama DEMBELE M 23/08/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2366 Adama DEMBELE M 14/05/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

2370 Adama DEMBELE M Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2379 Aichata DEMBELE F 09/05/2001 CL/NIONO SEGOU CL PASSABLE

2388 Albert DEMBELE M Vers 2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2404 Alou DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2411 Aly DEMBELE M 18/10/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2413 Amadou DEMBELE M 06/10/2003 LBAROUE SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 6 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2456 Awa DEMBELE F 22/09/2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

2458 Ba Djénéba DEMBELE F 12/10/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2459 Ba Kony DEMBELE F 06/05/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

2470 Bakary DEMBELE M 18/04/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2479 Bakoroba DEMBELE M 30/08/1999 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

2493 Bayo DEMBELE M Vers 2002 LFAKANT SAN REG PASSABLE

2499 Bibata DEMBELE F 28/06/2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

2524 Bourama DEMBELE M 11/01/2003 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2529 Bourama F DEMBELE M Vers 2002 LHSS SAN REG PASSABLE

2566 Daouda A DEMBELE M 18/03/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2567 Daouda I DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2573 Dèmouni DEMBELE M 08/04/2002 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2575 Diakaria DEMBELE M 06/03/2002 LPLCY SAN REG PASSABLE

2578 Diakaridia DEMBELE M 24/03/1999 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

2604 Drissa DEMBELE M 05/05/1995 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

2619 Elkana DEMBELE M 12/01/2001 LHSS SAN REG ASSEZ-BIEN

2620 Eloi DEMBELE M 30/09/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2641 Fatoumata DEMBELE F 04/01/1997 LPGBK SAN REG PASSABLE

2666 Fousseyni DEMBELE M Vers 2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

2691 Hawa DEMBELE F 10/08/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

2697 Hélène DEMBELE F 06/04/1999 LPMYK SAN REG PASSABLE

2710 Issa DEMBELE M Vers 2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

2723 Issiaka DEMBELE M 28/08/1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2727 Ivette DEMBELE F 08/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2730 Jacob DEMBELE M 30/04/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2737 Jean Marie DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2751 Josephine DEMBELE F 19/03/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

2790 Koniko DEMBELE M Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2797 Ladji DEMBELE M 23/12/2001 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 7 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2806 Lasséni DEMBELE M 28/05/2002 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2820 Madani DEMBELE M 06/06/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

2825 Madou DEMBELE M 03/07/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

2836 Mahamadou C. DEMBELE M Vers 2001 LBLA SAN REG PASSABLE

2845 Makouo Daniel DEMBELE M Vers 2001 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

2854 Maman DEMBELE M 15/10/2002 LSAN SAN REG BIEN

2860 Mamoutou DEMBELE M Vers 2000 LPMC SAN REG PASSABLE

2861 Mamoutou DEMBELE M Vers 1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

2866 Man DEMBELE F 01/01/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

2876 Mariam DEMBELE F 07/03/2000 LPGBK SAN CL PASSABLE

2892 Marie Madeleine DEMBELE F 09/08/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

2897 Massara Bolice DEMBELE F 18/04/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2900

Memba Dite

Assitan

DEMBELE F 09/01/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2906 Modibo DEMBELE M 31/12/1996 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

2910 Modibo Y DEMBELE M 09/05/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2917 Moribo DEMBELE M 01/12/1995 LPGBK SAN REG PASSABLE

2922 Moussa DEMBELE M 30/10/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2931 Nana DEMBELE F 25/12/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2942 Nikande DEMBELE M 27/01/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2946 Nouhoum DEMBELE M 04/01/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

2955 Odule DEMBELE F 01/01/2003 LPMYK SAN REG PASSABLE

2964 Oumou DEMBELE F 25/12/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

2966 Oumou DEMBELE F 16/10/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2969 Ousmane DEMBELE M 10/03/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2970 Ousmane DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2989 Philippe DEMBELE M Vers 1994 LPGBK SAN CL BIEN

2990 Porgnogo DEMBELE F 21/07/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2992 Rachel DEMBELE F 02/01/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

3001 Rémy DEMBELE M 13/08/2001 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 8 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3005 Rokia DEMBELE F 10/10/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3095 Solomane DEMBELE M vers 2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

3139 Tiékolo DEMBELE M vers 2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

3178 Youssouf DEMBELE M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

3190 Zaniba Richard DEMBELE M 29/03/2003 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

3202 Fréderic DENA M 31/12/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3205 Koussé Oscar DENA M 02/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

3218 Fatoumata DENON F 16/09/2000 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

3236 Aly DIABATE M 18/07/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

3242 Bintou N. DIABATE F 07/10/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3297 Assitan DIAKITE F 20/02/1999 LPFTS SAN REG PASSABLE

3339 Mamadou DIAKITE M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3343 Mane Mamadou DIAKITE M 25/08/2001 LPFAID-M SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3364 Oumar DIAKITE M 01/12/2000 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

3390 Kadji DIALL F Vers 2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

3391 Kongo Dite Agna DIALL F 26/08/2003 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

3403 Adama DIALLO M 15/10/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

3419 Alima DIALLO F 01/04/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3425 Alpha Kane DIALLO M 20/06/2001 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

3440 Aminata DIALLO F 31/12/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3445 Anna DIALLO F 09/05/2002 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

3455 Assitan Dite Bakoura DIALLO F 08/12/2001 LAKCC SEGOU REG

PASSABLE

3476 Dana DIALLO F 11/09/2002 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

3489 Endré DIALLO M 17/07/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

3490 Fanta DIALLO F 16/08/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

3493 Farida DIALLO F 12/07/1999 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

3495 Fatoumata DIALLO F 21/03/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3510 Gaoussou DIALLO M 13/03/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

3511 Hadi Kane DIALLO M 31/12/1996 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 9 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3532 Idrissa DIALLO M 20/10/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3536 Issa DIALLO M Vers 2002 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

3567 Mamadou DIALLO M 21/03/2000 LPLCY SAN REG PASSABLE

3574 Mamadou Cherif DIALLO M 20/02/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3592 Nana DIALLO F 12/03/1999 LMDN SEGOU REG PASSABLE

3595 Nana A DIALLO F 23 /11/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

3601 Oumar DIALLO M Vers 2003 LYPAKO SAN REG PASSABLE

3628 Seydou Abdoulaye DIALLO M 21/04/1998 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

3639 Sourakata DIALLO M 03/03/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

3647 Yaya DIALLO M Vers 1995

CL/LPFAAHALYA

SEGOU CL PASSABLE

3669 Youssouf DIANE M 19/07/1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

3670 Djélika DIANKA F 28/04/2001 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

3677 Boukary DIAOU M 20/11/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

3723 Adama DIARRA M 17/07/2003 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

3730 Adama Soumaïla DIARRA M 08/08/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3739 Albert DIARRA M 15/11/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

3741 Albertine DIARRA F 10/01/1995 CL/SAN SAN CL PASSABLE

3742 Alhassane DIARRA M 17/12/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

3756 Amadi DIARRA M 31/12/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

3771 Aminata DIARRA F 22 /112002 LMDN SEGOU REG PASSABLE

3795 Assetou DIARRA F 20/10/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3817 B. Raphaël DIARRA M 26/10/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

3823 Bagnan DIARRA M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

3826 Bakary DIARRA M 24/08/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

3830 Bakary DIARRA M 01/09/1996 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

3869 Boukader DIARRA M 12/07/2000 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

3913 Diakaridia DIARRA M 05/10/1999 LBLA SAN REG PASSABLE

3917 Djeli Zoumana DIARRA M 10/08/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3929 Domitila DIARRA F 07/09/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 10 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3960 Fatoumata DIARRA F 14/06/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

4021 Ibrahima DIARRA M 01/01/2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

4025 Innoccent DIARRA M 22/07/2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

4032 Issa DIARRA M vers 2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

4043 Josiane DIARRA F 24/07/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

4049 Kadiatou DIARRA F 10/07/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4062

Kalifahan

Claudine DIARRA F 29/01/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4066 Kapin DIARRA F 18/06/2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

4070 Kassim DIARRA M 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4106 Mahamadou DIARRA M 31/12/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

4115 Mahamadou Ka DIARRA M 30/12/2003 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

4144 Marakatié DIARRA M 26/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4146 Mariam DIARRA F 23/04/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4157 Mariam Mamadou DIARRA M 11/02/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4166 Micheline DIARRA F 23/03/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

4172 Modibo DIARRA M 16/01/2001 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

4195 Moussa K DIARRA M 01/01/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

4211 Nimi DIARRA M Vers 1999 LHSS SAN REG PASSABLE

4221 Oumar DIARRA M 11/11/1999 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4242 Ousmane DIARRA M 16/07/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

4247 Ousmane M DIARRA M 20/09/1997 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

4249 Oussé Sylvin DIARRA M Vers 2002 LANSP SAN REG PASSABLE

4254 Paul Marie DIARRA M 14/06/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

4314 Siaka DIARRA M 01/01/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

4321 Sidi Mahamane DIARRA M 31/12/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

4345 Sory Ibrahim DIARRA M 12/11/2002 LPFA-SINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4351 Souleymane DIARRA M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

4384 Yacouba DIARRA M 28/05/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

4399 Youssouf DIARRA M Vers 2001 LNIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 11 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4427 Bianhan Léontine DIASSANA F 04/01/2004 LANSP SAN REG BIEN

4438 Havane DIASSANA F 06/03/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4440

Kadiatou Dite

Claudine DIASSANA F 17/11/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4441 Kanou DIASSANA F 20/08/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4453 Sabéré Simon DIASSANA M 08/03/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4459

Sèkè Lamine

Dieudonné DIASSANA M 04/03/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4500 Alhousseyni DICKO M 03/03/2002 LPMC SAN REG PASSABLE

4507 Boubacar DICKO M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

4514 Fatoumata DICKO F 24/01/2002 LMDP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4521 Ibrahim DICKO M 02/03/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

4533 Moctar Hamed DICKO M 27/10/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

4536 Mohamed Arafa DICKO M 10/01/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

4552 Lamata DIN F Vers 1995 CL/LIDIAK SEGOU CL PASSABLE

4555 Alimatou DIONCOUBA M 29/09/1997 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

4556 Aliou DIONE M 16/09/2001 LRT SEGOU REG PASSABLE

4574 Rokia DIOUF F 30/07/1997 LMAFA-D SAN CL PASSABLE

4582

Mohamed

Abdourhamane DJENEPO M 11/04/1999 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

4585 Moussa DJIBO M Vers 2000 LANSP SAN REG PASSABLE

4601 Souleymane DJIMDE M 25/12/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

4611 Ahamadou DJIRE M 22/01/1998 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4645 Latifatou DJIRE F 04/03/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

4653 Mohamed Bâgur DJIRE M 05/02/2001 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

4667 Sidi Mohamed DJIRE M 20/03/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

4688 Kader DOLO M 21/07/2001 LCGS SEGOU REG PASSABLE

4693 Elisabeth DOMBOUA F 27/09/2003 LANSP SAN REG PASSABLE

4700 Abdoulaye DOUCOURE M 31/12/2000 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

4764 Fatoumata M DOUMBIA F 28/06/1998 LHSS SAN CL PASSABLE

4771 Ismael Laya DOUMBIA M 21/04/2003 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4783 Moussa DOUMBIA M 01/05/1999 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 12 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4797 Siaka DOUMBIA M 07/02/1989 CL/LPFAAHALYA

SEGOU CL PASSABLE

4821 Massan DRAGO F 27/11/1998 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

4833 Bourama DRAME M 04/12/2001 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

4847 Mahadi DRAME M 24/08/2001 CL/LPFAANOUAR

SEGOU CL PASSABLE

4856 Sékou DRAME M 12/03/1999 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

4860 Tenin DRAME F 21/11/1998 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

4863 Awa EBOMBI F 03/05/1999 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4927 Mohamadou L FANE M 12/08/2000 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

4931 Oumar FANE M 08/09/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

4959 Aliou FOFANA M 08/10/1999 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

4990 Moussa FOFANA M 31/12/2000 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

5010 Mahamadou FOMBA M 30/03/2003 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

5017 Saoudatou A FOMBA F 01/09/2001 LYPAKO SAN REG PASSABLE

5022 Souleymane FOMBA M 17/08/2002 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5036 Mouhamed GAKOU M 28/06/1999 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

5052 Daouda GARY M 31/03/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

5055 Aminata GASSAMA F 18/03/2004 LPFA-FALAH SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5062 Youssouf GNONO M 30/01/1999 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

5068

Abdoulaye Dit

Koh GOITA M 15/01/2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

5072 Adama GOITA M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

5085 Batogoma GOITA F 08/03/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5102 Etel GOITA F 15/02/2002 LPMYK SAN REG ASSEZ-BIEN

5109 Gaoussou GOITA M 14/06/2002 LSAN SAN REG BIEN

5113 Issa N’Golo GOITA M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

5118 Kadia GOITA F vers 2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

5151 Youhana GOITA M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

5162 Djenebou GOUANLE F 10/02/2004 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

5176 Abdoulaye GUINDO M 30/05/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

5179 Adama GUINDO F 30/ 11/2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 13 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5229

Sadio Dit

Boubacar GUINDO M 25/05/2004 LPMC SAN REG PASSABLE

5230 Séguémo GUINDO M 24/11/2003 LMAFA-D SAN CL PASSABLE

5247 Cheick Tidiani GUISSE M 02/01/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5250 Abdoulaye HAIDARA M 31/12/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

5266 Djénéba HAIDARA F 15/02/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5268 Farikou HAIDARA M 15/02/2002 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

5294 Mohamed Lamine HAIDARA M 05/11/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

5304 Rabiatou HAIDARA F 27/02/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5311 Sekou A. Kadri HAIDARA M 22/12/2001 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

5313 Souadou HAIDARA F 31/07/2003 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

5331 Sakina ISSA F 27/03/1999 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

5333 Eulalie Kilolo KABA NGONGO F 18/07/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5354

George De

Joachim KAMATE M 24/10/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

5355 George De Jovite KAMATE M 23/03/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5362 Bayo Jédéon KAMATE M 31/03/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

5369 Dibi Siméon KAMATE M 11/01/2002 LPDC SAN REG PASSABLE

5383 Hanwini Mireille KAMATE F 03/11/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5401 Madeleine KAMATE F 03/03/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

5407 Mariette KAMATE F 23/06/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

5421 Ramata KAMATE F Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5427 Salomon KAMATE M 07/06/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5428 Sama Rosalie KAMATE F 30/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5464 M’Bafily KAMISSOKO F 29/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5472 Madou KAMITE M 18/08/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

5487 Abdoul Karim KANE M 05/08/1999 LPFA-ANOUAR SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5488 Aboudou KANE M 25/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5489 Adama KANE M 02/07/2000 LPFASS SEGOU REG PASSABLE

5491 Aminata KANE F 10/12/1998 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

5495 Assitan Konta KANE F 19/07/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 14 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5499 Cheick Oumar KANE M 08/09/2001 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

5509 Kadidiatou KANE M 28/10/2002 LBNM SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5523 Benjamen KANIBA M 09/07/2002 LPDC SAN REG PASSABLE

5527 Hawa KANOUTE F 20/09/2001 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

5532 Halimatou KANSAYE F 20/03/2003 LMDN SEGOU REG PASSABLE

5535 Aminata KANTA F 11/01/2002 LANSP SAN REG BIEN

5550 Seydou KANTA M 01/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5557 Aminata KANTE F 06/04/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5562 Fatoumata KANTE F 19/09/2003 LRT SEGOU REG PASSABLE

5567 Oumou KANTE F 10/02/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5587 Mohamed Lamine KARAMOKO M 13/03/2003 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

5611 Elizabth KASSOGUE F 19/11/2001 LPDDM SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5613 Issa KASSOGUE M 01/09/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

5618 Madou KASSOGUE M 25/09/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

5623 Tenna KASSOGUE F 15/07/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5644 Abdoulaye KEITA M 12/11/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

5645 Abiatar KEITA M 23/01/2003 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5648 Acinate KEITA F 04/05/1999 LANSP SAN REG PASSABLE

5652 Adji KEITA F 23/09/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

5691 Douga KEITA M 24/03/2001 LNIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5701 Fatoumata KEITA F Vers 2003 LPMC SAN REG PASSABLE

5705 Fatoumata B KEITA F 21/01/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5713 Goundo KEITA F 30/03/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

5726 Jacob KEITA M 27/11/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

5727 Janvier KEITA M 01/01/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

5730 Jeanne KEITA F Vers 2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5734 Joseph KEITA M 24/02/1983 CL/SAN SAN CL PASSABLE

5777 Mouhamad KEITA M 05/03/2002 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

5801 Pobanou KEITA M 29/12/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 15 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5826 Toumazo David KEITA M 02/01/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5827 Wanou Agnès KEITA F 20/12/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5828 Yahaya KEITA M 20/06/1997 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

5844 Adda Mint KHATTARY F 02/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5845 Ahmedou Ould KHATTARY M 24/09/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5851 Amara KIMBIRI F 31/12/2000 LPLCY SAN REG PASSABLE

5852 Mohamed KINDA M 18/05/2001 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

5854 Idrissa KINDO M 28/03/2002 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

5855 Aboubacar KINTA M 31/12/2000 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

5863 Allassane KISSA M 10/12/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

5879 Ahmadou KOITA M 19/09/2000 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

5880 Ali KOITA M 01/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5910 Nana KOITA F 26/11/2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

5914 Sadio KOITA M 17/01/2000 LMAFA-D SAN CL ASSEZ-BIEN

5917 Sarahan KOITA F 01/02/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5920 Sidiki KOITA M 17/06/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

5924 Waba Christine KOITA F 24/07/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5930 Sanata KOKEINA M 14/02/2002 LPFA-MASA SAN REG ASSEZ-BIEN

5951 Bassouma KOMINA M Vers 2001 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

5962 Abdrahamane KONARE M 24/06/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

5969 Sidi KONARE M 13/06/1998 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

5974 Abi KONATE F 07/07/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5996 Bakary KONATE M 22/01/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

6031 Issouf KONATE M 09/08/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6039 Kalifa KONATE M 21/01/2003 LYPAKO SAN REG PASSABLE

6046 Mahamadou KONATE M 25/05/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6055 Mamadou Y KONATE M 18/02/2001 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

6058 Mariam KONATE F 24/10/2000 LPMC SAN REG PASSABLE

6066 Moussa KONATE M 14/08/2002 LPFTS SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 16 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6119 Aly KONE M 16/03/2001 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

6144 Bakoné Angèle KONE F 27/01/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6149 Benoit KONE M 09/05/2003 LBLA SAN REG PASSABLE

6150 Beréka KONE M Vers 1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

6155 Bomba KONE M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6160 Charles KONE M Vers 2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

6224 Germain KONE M 19/01/2000 LHSS SAN REG ASSEZ-BIEN

6231 Hawa KONE F 29/04/2000 LPFTS SAN REG PASSABLE

6249 Japhete KONE M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6262

Kalifahan

Francine

KONE F 02/01/2003 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

6288 Louise KONE F 01/09/2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

6291 Mahamadou KONE M 28/01/1999 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

6292 Mahamadou KONE M 21/08/1997 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

6296 Maïmouna KONE F 12/03/2004 LPMC SAN REG ASSEZ-BIEN

6405 Solange KONE F 28/12/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6415 Souleymane H KONE M 26/10/2000 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

6425 Tiowa Sanibé KONE M Vers 2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

6438 Z. Sévérin KONE M 26/11/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

6446 Ibrahima KONFE M 05/12/2001 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

6453 Alimata KONTA F 01/01/2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6458 Bamoussa KONTA M 01/01/2002 LPFA-SINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6478 Mahamadou KONTAO M 26/03/2002 LPFA-AHALYA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6482 Binta KONTE F 11/10/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6507 Ahmadou KOUMA M 03/02/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6518 Moctar KOUMA M 07/05/1999 CL/LPFAAHALYA

SEGOU CL PASSABLE

6557 Fatoumata KOUYATE F 28/09/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

6566 Moustaph KOUYATE M 15/05/2001 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6570 Rokiatou KOUYATE F 08/042001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6609 Modibo MAGASSA M Vers 2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 17 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6649 Aminata MAIGA F 06/05/1999 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

6659 Benoit Daniel MAIGA M 21/12/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6662 Boubacar MAIGA M 26/01/1998 CL/LPFATHIERNO

SEGOU CL PASSABLE

6667

Boucari Boureïma

MAIGA M 14/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6678 Fatoumata MAIGA F 15/03/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6694 Hamada MAIGA M 15/08/2003 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

6702 Haoussa MAIGA F 29/05/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

6704 Harouna MAIGA M 07/08/2000 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

6707 Hawa M.L MAIGA F 29/01/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6712 Ibrahim Farka MAIGA M 11/01/2000 LYPAKO SAN REG PASSABLE

6719 Kadidiatou MAIGA F 06/05/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6721 Kalidou MAIGA M 19/07/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

6732

Mahamoudou

Abdoulaye MAIGA M 01/10/2000 LPFAID-M SEGOU REG PASSABLE

6737 Mariama MAIGA F 26/11/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6789 Koko MAINTA M 31/01/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

6790 Yâh MAKADJI F 19/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6800 Babourama MALLE M 16/03/2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

6803 Bintou MALLE F 17/09/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

6811 Hawa MALLE F 01/06/1998 CL/LMDP SEGOU CL PASSABLE

6813 Issa Konimba MALLE M 28/10/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6827 Oumary MALLE M 08/04/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

6843 Youssouf MALLE M 15/03/2001 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

6863 Djénéba MARIKO F 02/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6874 Mariam MARIKO F 07/01/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6875 Modibo MARIKO M 23/05/2003 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6877 N’Golo MARIKO M 29/08/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6881 Soumana MARIKO M 24/08/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

6887 Hawoye M’BAYE F 20/10/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6897 Mariam MINTA F 24/05/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 18 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6906 Fatimatou Mint

MOHAMED OULD

SIDATY

F 10/08/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6917 Aïchata MOUNKORO F 19/11/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

6923 Clémence MOUNKORO F 21/03/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

6936 Jean Bosco MOUNKORO M Vers 2000 LANSP SAN REG PASSABLE

6939 Kalifahan MOUNKORO F 16/11/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6942 Kourouba MOUNKORO M 03/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

6954 Noé MOUNKORO M Vers 2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6971 Zamaré Douba MOUNKORO M 07/11/2003 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6975 Yehia MOUSSA M Vers 1998 LMDN SEGOU REG PASSABLE

6981 Arouna NAGAREOGO M 25/05/2001 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

6992 Ali NASSE M 01/12/1999 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

7008 Mahamadou NIAKATE M 15/08/2000 LMDN SEGOU REG ASSEZ-BIEN

7017 Badian Amadou S. NIANG M 24/07/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7057 Mahamet NIMAGA M 14/03/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7062 Samourou NIOUMANTA M 30/01/2001 LRT SEGOU REG PASSABLE

7081 Abasse OUATTARA M 03/03/2000 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

7093 Drissa OUATTARA M 15/09/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

7143

Mouhamadou

Labib OULALE M 13/04/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG ASSEZ-BIEN

7144 Moussa OULALE M 24/04/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

7167 Aboubacar Sidiki PANAPORO M 09/02/2000 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

7183 Maïma PLEA F 24/10/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

7185 Mariam PLEA F 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7201 Ali RABO M 12/02/2001 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

7213 Baba SACKO M 22/10/2001 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

7226 Haby SACKO F 06/07/2002 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

7227 Hamidou SACKO M 12/062004 LMDP SEGOU REG PASSABLE

7232 Korotimi SACKO F 25/11/1999 LPFA-ISB SAN REG PASSABLE

7237 Mallé SACKO M 25/102000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7272 Kadia SAGARA F 30/12/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 19 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7275 Mariam SAGARA F 06/11/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7277 Oumou SAGARA F 11/08/2001 LMDN SEGOU REG PASSABLE

7278 Hawa SAGASSO F VERS 2003 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

7298 Ana SAMAKE F 01/01/2004 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

7321 Fanta SAMAKE F 24/09/2003 LPMYK SAN REG PASSABLE

7335 Hamidou SAMAKE M 22/03/2002 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7336 Hamidou Abdine SAMAKE M 21/08/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

7364 Mariam SAMAKE F 13/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7382 Moussa SAMAKE M 08/07/2000 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

7430 Fatoumata SANAFO F 26/01/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

7432 Mohamadou SANDJI M 29/10/2001 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

7434 Kadiguèta SANFO F 13/02/1999 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7514 Sidy SANGARE M Vers 2000 LPMC SAN REG PASSABLE

7531 Abdou Karim SANOGO M 22/06/2003 CL/LPFAAHALYA

SEGOU CL PASSABLE

7562 Bourama SANOGO M 05/06/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7576 Drissa SANOGO M Vers 2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

7598 Kancou SANOGO F 08/12/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

7618 Moussa SANOGO M 31/05/2000 LPFA-BENK SAN REG ASSEZ-BIEN

7627 Robahan Jeanne SANOGO F 27/05/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7634 Seydou SANOGO M Vers 2003 LSAN SAN REG PASSABLE

7659 Gnibena Tiowa SANOU M 15/09/2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7674 Yakanibè SANOU M 16/08/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

7703 Mariam A SAVADOGO F 31/122000 LPKNK-SEG SEGOU CL PASSABLE

7714 Souleymane SAWADOGO M 27/05/1999 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

7716 Hamidou SAWANE M 05/07/2002 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

7732 Boureima SEYBA M 25/05/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

7746 Aminata SICKY F 19/01/2003 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7748 Tiatia Dit Yoro SIDIBE M vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

7807 Korga SIDIBE F 27/07/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 20 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7827 Modiere SIDIBE F 09/09/2003 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

7831 Mohamed SIDIBE M 20/11/2002 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

7855 Siaka SIDIBE M 15/08/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7864 Toumany SIDIBE M 07/04/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

7894 Lassina SINAYOKO M 31/12/2003 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

7905 Kassim SISSAO M 08/06/2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

7910 Assétou SISSOKO F 18/02/1999 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

7913 Bourama SISSOKO M 30/04/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

7927 Kani-Moussa SISSOKO M 02/02/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7935 Mohamed SISSOKO M 01/07/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

7942

Toumani

Abdoulaye SISSOKO M 03/04/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7943 Zoumana SISSOKO M 09/10/2000 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

7983 Boubacar SOGOBA M 21/02/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

8015 François SOGOBA M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

8025 Jochafati SOGOBA M 15/02/2002 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

8062 N’Guédjouma SOGOBA M vers 2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

8107 Madou SOGODOGO M 31/12/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

8115 Seydou SOGORE M 08/05/2002 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

8122 M.M.Pascaline SOMDA F 05/01/1998 LANSP SAN REG PASSABLE

8125 Mariam Boubacar SONGOMO F 22/08/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

8138 Zeïnabou SOSSO F 30/12/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8140 Lassina SOTE M 09/02/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

8150 Ibrahim SOULE M 10/03/2000 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8165 Mariam SOUMOUNOU F 08/11/2003 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8175 Oumar SOUMOUTHERA M 04/05/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8182 Salif SOUNTOURA M 11/05/1999 LPFA-ISB SAN REG PASSABLE

8255 Ibrahima SYLLA M 05/04/2002 LPFAID-M SEGOU REG PASSABLE

8292 Ousmane TALL M 07/04/2002 LPMC SAN REG PASSABLE

8335 Adama TANGARA M 24/09/2001 LPFA-SINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 21 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8341 Agaïchatou TANGARA F 10/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8345 Alima TANGARA F 15/10/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8384 Diakaridia TANGARA M 12/05/2001 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

8385 Diakaridia TANGARA F 14/12/1999 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

8387 Djénèba TANGARA F 10/01/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

8410 Ibrahim TANGARA M 14/04/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8423 Korotimi TANGARA F 26/06/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

8431 Madani TANGARA M 15/08/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

8439 Maïmouna TANGARA F 09/03/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8454 Modibo TANGARA M 03/07/2003 LPKNK-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8472 Oumar TANGARA M 25/05/2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8487 Salimata TANGARA F 01/01/2004 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8491 Salla TANGARA M 01/01/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

8514 Souleymane TANGARA M 21/04/1998 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

8524 Yaya TANGARA M 08/03/2000 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

8531 Abdoulaye TAPILY M Vers 2002 LMDN SEGOU REG PASSABLE

8537 Bakaye TELLY M 04/04/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8567 Hamady TESSOUGUE M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8569 Mohamadou TESSOUGUE M 17/04/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8580 Amadou THERA M 23/12/1998 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8581 Aminata THERA F 08/11/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8583 Antoine THERA M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8586 Bakoroba THERA M Vers 2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8587 Barthélémy THERA M 06/03/2004 LANSP SAN REG PASSABLE

8597 Emmanuel THERA M 31/12/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8613

Kadidiatou

Niamoye

THERA F 12/08/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

8616 Loppo THERA M 31/12/2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

8617 Mahamadou THERA M 31/05/1998 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8619 Maîmouna Béhan THERA F 10/10/2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 22 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8622 Marie Anne THERA F 18/11/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8624 Mathias THERA M Vers 2003 LANSP SAN REG PASSABLE

8627 Mohamed THERA M 10/01/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8634 Noussa THERA M 12/03/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8636 Oumou K THERA F 04/03/1999 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

8639 Pascal THERA M 11/04/2001 LPDC SAN REG PASSABLE

8648 Sanibè Norbert THERA M Vers 2001 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

8664 Thérèse THERA F 17/03/1996 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

8676 Chérif O. THIAM M 04/09/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8682 Passani THIENOU M 26/12/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8700 Fatoumata B THIERO F 02/12/1998 LRT SEGOU REG PASSABLE

8703 Ibrahim THIERO M 02/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

8723 Mamoutou TIELA M 21/01/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8736 Noellie TIENOU F Vers 2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8758 Mahamadou TIRERA M 15/03/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8770 Amadou Samba TOGO M 12/09/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8784 Israël A TOGO M 06/07/2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

8788 Malick TOGO M Vers 1999 LSAN SAN REG PASSABLE

8855 Oumar TOMOTA M 14/04/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

8870 Ibrahim TOUMAGNON M 31/12/2002 LPFA-BENK SAN REG ASSEZ-BIEN

8879 Gaoussou TOUNGARA M 26/07/1999 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

8885 Aïchata TOUNKARA F 22/12/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8895 Mahamadou G TOUNKARA M 22/05/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8902 Sirandou TOUNKARA F 07/09/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

8916 Agaly TOURE M 02/12/2003 LPMC SAN REG ASSEZ-BIEN

8931 Aminata TOURE F 29/09/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8942 Ba Seydou TOURE M 15/08/1995 LPGBK SAN CL PASSABLE

8962

Cheickèna

Hamala TOURE M 30/08/2003 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

8966 Djeneba TOURE F 08/10/2002 LYBKP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 23 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8976 Fatoumata TOURE F 02/03/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

8979 Fatoumata TOURE F 12/08/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

9016 Mariam TOURE F 05/11/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

9030 Moussa TOURE M 31/03/2003 LPFA-ANOUAR SEGOU REG PASSABLE

9069 Soumawoye TOURE F 18/05/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

9078 Zénabou TOURE F 13/09/2002 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9091 Abdoulaye TRAORE M 15/11/2002 LMDN SEGOU REG BIEN

9092 Abdoulaye TRAORE M 13/07/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

9108

Abdourahamane

Younoussa

TRAORE M 10/10/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

9116 Aboubacar S TRAORE M 06/05/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

9117 Aboubacar Sidiki TRAORE M 05/02/1999 CL/LPFAANOUAR

SEGOU CL PASSABLE

9140 Adama Tankélé TRAORE M Vers 1999 LSAN SAN REG PASSABLE

9143 Adiaratou TRAORE F 31/10/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

9194 Alou TRAORE M 02/09/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

9228 Aminata TRAORE F 14/08/1999 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

9238 Aminata Y TRAORE F 18/10/1999 LPDC SAN CL PASSABLE

9247 Aminata Tidiane TRAORE F 07/10/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9262 Assitan TRAORE F 29/09/1999 LBNM SEGOU REG PASSABLE

9269 Astan TRAORE F 20/07/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9293 Bakary TRAORE M 16/04/2000 LPFA-ASDK SEGOU REG PASSABLE

9304 Bakary Boua TRAORE M 31/12/1999 CL/LMDN SEGOU CL PASSABLE

9332 Bintou Founè TRAORE F 09/04/2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

9351 Bougadari TRAORE M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

9380 Dassery TRAORE M 28/01/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

9392 Djénéba TRAORE F 17/09/1999 LPGBK SAN CL PASSABLE

9402 Djénébou TRAORE F 26/04/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9406 Doussou TRAORE F 04/05/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9421 Ester TRAORE F 27/07/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9437 Fatoumata TRAORE F 02/10/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 24 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9438 Fatoumata TRAORE F 04/06/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

9444 Fatoumata TRAORE F 16/07/2001 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

9470 Fatoumata S TRAORE F 28/06/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9484

Gnouwassi Dite

Mariam

TRAORE F 01/10/2003 LBLA SAN REG PASSABLE

9492 Hamsétou TRAORE F 04/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9509 Ibrahim TRAORE M 24/05/2003 LYBKP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9511 Ibrahim TRAORE M 01/01/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9543 Kadia TRAORE F 17/09/2002 LAKCC SEGOU REG BIEN

9545 Kadia TRAORE F 02/10/2000 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

9548 Kadia Founè TRAORE F 25/11/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9552 Kadiatou TRAORE F 14/07/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9554 Kadiatou TRAORE F vers 2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

9591 Kenewe TRAORE M Vers 2000 LHSS SAN REG PASSABLE

9630 Mady TRAORE M 08/05/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

9648 Mahamadou M TRAORE M 03/02/1997 CL/LMDN SEGOU CL PASSABLE

9658 Maïmouna TRAORE F 15/06/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9661

Maïmouna Dite

Niamoye TRAORE F 28/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9662 Malik TRAORE M 13/02/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9663 Mama TRAORE M 28/02/2002 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

9669 Mama Kanké TRAORE F 09/01/2004 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9671 Mamadou TRAORE M 28/06/2001 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9672 Mamadou TRAORE M 17/03/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9696 Maratou TRAORE F 20/11/2000 CL/LMDP SEGOU CL PASSABLE

9715 Mariam TRAORE F 02/12/2002 LPMC SAN REG PASSABLE

9724 Mariam Yacouba TRAORE F 14/03/2002 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

9731 Mariétou TRAORE F 01/05/2003 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

9739 Metaga TRAORE M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

9746 Modibo TRAORE M 25/10/2002 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

9750 Modibo Brahima TRAORE M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 25 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9753 Mohamed TRAORE M 03/01/2000 LPDC SAN REG PASSABLE

9756 Mohamed TRAORE M 18/12/2000 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

9766

Mohamed Badara

Ali TRAORE M 01/04/1999 LPFA-BENK SAN REG PASSABLE

9774

Mougnoussi

Dorcas

TRAORE F 06/02/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9782 Mounirou TRAORE M 18/03/2002 LPFA-BENK SAN REG ASSEZ-BIEN

9802 Moussa TRAORE M 29/05/1994 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

9817 Nana TRAORE F 16/02/2002 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

9822 Nana Kadidiatou TRAORE F 12/04/1999 LPFA-FALAH SEGOU REG PASSABLE

9828 N’Famadou TRAORE M 05/01/2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

9845 Oumar TRAORE M 26/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9851 Oumar TRAORE M 05/01/2001 LPFA-THIERNO SEGOU REG PASSABLE

9860 Oumou TRAORE F Vers 2004 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

9870 Ousmane TRAORE M 14/03/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

9872 Ousmane TRAORE M 20/07/1998 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

9889 Phillipe TRAORE M 03/09/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

9924 Sétou TRAORE F 28/02/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9929 Seydou TRAORE M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

9947 Sidi Modibo TRAORE M 15/02/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

9980 Soumana TRAORE M 17/01/2001 LPFA-SINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9996 Tidiani TRAORE M 28/03/2001 LCGS SEGOU REG PASSABLE

10038 Zénabou TRAORE F 15/07/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

10043 Issa TUO M 26/07/2001 LPFA-AHALYA SEGOU REG PASSABLE

10044 Dabou TYENOU F 30/10/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

10055 Hawa WADE F 06/08/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

10058 Mahamadou WAGUE M 05/09/1999 LMDN SEGOU REG PASSABLE

10064 Mariam WALLET F 28/12/1999 LPMC SAN REG PASSABLE

10076 Kankou WONOGO F 20/04/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

10083 Ibrahima Daouda YALCOUE M vers 2000 LPFA-MASA SAN REG ASSEZ-BIEN

10097 Sidiki YALCOUYE M 20/08/2003 LYBKP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 26 de 27 SERIE : TLL

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

10101 Issa YAMKOUDOUGOU M 02/01/2000 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

10102 Kadidia YANOGA F 13/03/2002 LRT SEGOU REG PASSABLE

10128 Massitan YENA F Vers 2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

10137 Issaka ZABRE M 01/05/2002 LPFA-FALAH SEGOU REG ASSEZ-BIEN

10146 Abdoulahi ZONON M 07/04/2000 LPFA-MASA SAN REG PASSABLE

10164 Porna Adama BALLO M 27/07/1992 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

10177 Driss M TRAORE M 28/10/2020 LPLCY SAN REG PASSABLE

10205 Adama Biri M 12/02/2000 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

10207 Mamata BIKIENGA F Vers 1998 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

10208 Ousmane BERTHE M 23/O9/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

10215 Modibo Dominique SIANE M 09/03/1996 CL/NIONO SEGOU CL PASSABLE

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

BAC 2020 Page 27 de 27 SERIE : TLL

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L'EDUCATION

ACADÉMIE D'ENSEIGNEMENT DE SEGOU

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

23 Abdouramane AHIMIR M Vers 1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

27 Amidou AKEDJI M 23/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

97 Zoumana BAGAYOGO M 11/12/2003 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

928 Ba Assa COULIBALY F 31/01/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

1034 Chiry Mohamed COULIBALY M 01/01/1999 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1040

Daby Cheick

Oumar

COULIBALY M 15/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1356 Lidy COULIBALY F 04/06/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1381 Mahamadou COULIBALY M 02/12/1998 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1398 Makan COULIBALY M 08/05/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1606 Parou Albert COULIBALY M 01/01/2003 LANSP SAN REG BIEN

1667 Satourou COULIBALY F 03/06/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1793 Teté Diakaridia COULIBALY M 29/11/2000 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1905 Samuel COUMARE M Vers 2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1933 Japhet DABOU M 11/08/2003 LTOMINIAN SAN REG BIEN

2194 Aïssata DAOU F 10/07/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2321 Yacouba DAOU M 03/09/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

2332 Adama DEMBE M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

2420 Amidou DEMBELE M 26/07/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

2846 Malik DEMBELE M 22/09/2002 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

2871 Ma’Ourou Paul DEMBELE M 10/11/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

3210 Sanzé DENA M 02/05/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

3380 Solomane DIAKITE M 08/10/1999 LMDN SEGOU REG PASSABLE

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D'OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE SCIENCES EXACTES

BAC 2020 Page 1 de 4 SERIE : TSE

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3464 Bakary Mamadou DIALLO M 31/08/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3522 Hamidou DIALLO M 08 /09/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

3566 Mamadi DIALLO M 15/11/2002 LBAROUE SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3572 Mamadou Bobo DIALLO M 25/10/2001 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

3600

Nioni Dite

Fadimata DIALLO F 07/01/2003 LANSP SAN REG BIEN

3663 Korotimi DIANE F 15/08/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3783 Aminata DIARRA F 01/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3835 Bakary B DIARRA M 02/04/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4132 Maman DIARRA M 15/06/2001 LBAROUE SEGOU REG BIEN

4346 Sory Ibrahim DIARRA M 14/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4398 Younoussa DIARRA M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4508 Bouréïma DICKO M 31/12/1996 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

4540 Seydou DICKO M 31/12/2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4610 Adama Seydou DJIRE M 09/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4673 Oumar DJITEYE M 21/04/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

4733 Fousseyni DOUKARA M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4761 Djénéba DOUMBIA F 17/10/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

4766 Gaoussou O. DOUMBIA M 08/07/2002 LANSP SAN REG TRES-BIEN

4776 Kawourou DOUMBIA M 28/09/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4802 Soungalo DOUMBIA M 12/12/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

4805 Abdina DOUMBO M 23/03/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

4985 Mamadou FOFANA M 30/12/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4994 Salif FOFANA M Vers 1998 LPMYK SAN REG PASSABLE

5012 Mamadou FOMBA M 15/08/2004 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

5053 Seydou GARY M Vers 1999 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

5075 Alou GOITA M 06/11/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5135 Oumar GOITA M Vers 2001 LMA-NIO SEGOU REG BIEN

5228 Nouhoum GUINDO M 25/09/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 2 de 4 SERIE : TSE

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5237 Aly GUIRE M 15/05/2002 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5256 Amadou HAIDARA M 12/01/2001 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5293 Mohamed HAIDARA M 30/08/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5303 Ousmane HAIDARA M 10/06/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5446 Dramane KAMENA M 17/02/2002 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5546 Maïssara KANTA F 08/05/2003 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

5589 Moussa KAREMBE M 08/06/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5658 Alassane KEITA M 26/12/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5660 Amadou KEITA M 31/12/2002 LBAROUE SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5790 Nazoun KEITA M Vers 1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5850 Haty KIENOU M Vers 2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6053 Mamadou KONATE M 29/03/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6283 Lassina KONE M 01/01/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

6369 Salif KONE M 07/04/2002 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6377 Sanibè Samuel KONE M 31/01/2004 LSAN SAN REG PASSABLE

6435 Yézouma KONE M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6500 Seydou KOTE M 07/12/2002 LAKCC SEGOU REG BIEN

6599 Diayi MACALOU M 09/01/2003 LANSP SAN REG PASSABLE

6725 Lassine MAIGA M 25/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

6738 Mariama MAIGA F 04/11/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

7264 Yaya SACKO M 15/12/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7270 Amagana SAGARA M 03/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7595 Issa SANOGO M 10/05/2001 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

7622 Moussa Drissa SANOGO M 24/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7972 Amidou SOGOBA M Vers 2002 LBLA SAN REG PASSABLE

8303 Amary TAMBOURA M 04/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8391 Dramane TANGARA M 07/03/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8511 Sitafa TANGARA M 20/09/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

BAC 2020 Page 3 de 4 SERIE : TSE

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8529 Youssouf TANGARA M 25/12/2003 LAKCC SEGOU REG BIEN

8628 Mohamed THERA M 31/05/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

8633 Nathaniel THERA M 13/11/2001 LPRIMO-SAN SAN REG BIEN

8635 Oumar THERA M 29/10/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

8696 Cheick Amala THIERO M 29/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8726 Adama TIENOU M 16/06/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

8759

Fatoumata

Bourama Dite Tah TOE F 29/01/2003 LANSP SAN REG BIEN

8837 Seydou TOGOLA M 07/03/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8882 Moussa TOUNGARA M 10/12/2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

8953 Boubacar TOURE M 17/08/2001 LBAROUE SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8963 Cheickna Hamala TOURE M 20/11/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

9146 Ahmadou TRAORE M 30/12/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9181 Alima TRAORE F 18/09/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

9236 Aminata TRAORE F 31/12/2003 LMA-NIO SEGOU REG BIEN

9285 Baba Issa TRAORE M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

9390 Djélika TRAORE F 17/09/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

9415 Drissa TRAORE M 18/10/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9571 Kadidia Moulaye TRAORE F 02/01/2003 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

9775

Mouhamad El

Amine

TRAORE M 16/11/200 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9824 Nehemie TRAORE M 10/10/2003 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

9837 Nouhoum TRAORE M 20/05/2004 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

9920

Séni Aboubacar

Edouard TRAORE M 21/12/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

9974 Souleymane TRAORE M 27/05/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

9975 Souleymane TRAORE M 12/06/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

10051 Pascal TYENOU M Vers 2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

10057 Alou WAGUE M Vers 1998 CL/BAROUELI SEGOU CL ASSEZ-BIEN

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

BAC 2020 Page 4 de 4 SERIE : TSE

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L'EDUCATION

ACADÉMIE D'ENSEIGNEMENT DE SEGOU

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

35 Mohamed Ag ANAFA M 10/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

43 Kadia ARAMA F 22/11/2000 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

52 Ramata ATHI F 13/12/2002 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

55 Abdoulaye AYA M 11/04/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

85 Boh BAGAYOGO M 19/08/1999 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

98 Aboubacar BAGAYOKO M 17/07/2003 LSAN SAN REG BIEN

138 Fatoumata BAH F 21/09/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

148 Mamadou Salif BAH M 09/06/2000 LPFTS SAN REG PASSABLE

152 Sékou BAH M 04/12/2001 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

162 Abou BALLO M Vers 1998 CL/MACINA SEGOU CL ASSEZ-BIEN

166 Amadou BALLO M Vers 2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

183 Daouda BALLO M Vers 2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

240 Aboubacar BAMBERA M 30/03/2000 LPDMSE SEGOU REG PASSABLE

263 Bréma BARRY M 12/10/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

276 Modibo BARRY M 05/08/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

278 Nouhoum BARRY M 20/09/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

287 Abdrouamane BATHILY M 13/11/2002 LMA-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

290 Fatoumata BATHILY F 06/06/2002 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

296 Banou BAYA M 04/03/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

318 Aminata Chié BERTHE F

16/09/2000 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

328 Fatoumata Hawa BERTHE F 04/04/2003 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

330 Idrissa BERTHE M 19/09/1998 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D'OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE SCIENCES ECONOMIQUES

BAC 2020

Page 1 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

341 Nana BERTHE F

10/03/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

348 Seydou BERTHE M Vers 1998 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

352 Tièmoko BERTHE M 21/11/1998 LPGBK SAN CL PASSABLE

360 Aly BOCOUM M 16/10/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

368 Oumou BOCOUM F 19/06/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

370 Mohamed B. BOIARE M 02/05/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

384 Adam BORE F 26/10/1996 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

415 Balla Moussa BOUARE M 02/10/2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

421 Bréhima BOUARE M 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

453 Issa BOUARE M 03/01/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

455 Kadia BOUARE F Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

482 Mariam BOUARE F 30/06/1998 LPMC SAN REG PASSABLE

532 Daouda BOUBACAR M 23/02/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

567 Ibrahima CAMARA M 17/07/2000 LPDMSE SEGOU REG PASSABLE

579 Mariam CAMARA F 30/05/2002 LMDN SEGOU REG PASSABLE

591 Salif CAMARA M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

613 Aïchatou CISSE F

16/01/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

630 Aminata CISSE F

26 /10/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

635 Baba Sidy CISSE M 19/07/2004 LSAN SAN REG PASSABLE

637 Bakary CISSE M 19/05/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

657 Hamadou CISSE M 12/03/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

659 Haoussatou CISSE F 21/11/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

676 Mahamane CISSE M 04/09/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

693 Moussa CISSE M 31/12/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

702 Ousmane CISSE M 13/10/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

708 Samba CISSE M 04/09/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

714 Seydou CISSE M

19/09/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

723 Tidiane CISSE M Vers 2003 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

724 Toufado A CISSE M 20/05/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 2 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

732 Ibrahim CISSOUMA M 10/01/2003 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

762 Aboubacar Sidiki COULIBALY M

15/07/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

769 Adama COULIBALY M 05/07/2002 LKS SEGOU REG PASSABLE

813 Alhousséni COULIBALY M Vers 2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

816 Ali COULIBALY M 30/10/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

822 Alimata COULIBALY F 30/10/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

829 Alou COULIBALY M Vers 2002 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

831 Alou COULIBALY M Vers 1998 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

865 Aminata COULIBALY F

29/03/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

873 Aminata Sie COULIBALY F 23/08/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

874 Aminata Toumani COULIBALY F Vers 1999 LBLA SAN REG PASSABLE

891 Assanatou COULIBALY F 19/11/2000 LPKNK-SEG SEGOU REG PASSABLE

895 Assétou COULIBALY F Vers 2002 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

902 Assitan COULIBALY F 15/08/2001 LPD-KONO SEGOU REG PASSABLE

929 Baba COULIBALY M 25/01/2000 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

930 Baba COULIBALY M Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

931 Baba COULIBALY M Vers 1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

952 Bakaye COULIBALY M Vers 2001 LMA-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

965 Bekaye COULIBALY M 26/02/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

977 Bintou COULIBALY F 11/10/2002 LKS SEGOU REG PASSABLE

986 Blanche COULIBALY F 07/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1011 Bouréïma COULIBALY M 04/02/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1013 Boureyma COULIBALY M

25/03/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1014 Brehima COULIBALY M

21/09/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1024

Checick Oumar

Tidiane COULIBALY M 10/09/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1051 Daouda COULIBALY M 05/02/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

1052 Daouda COULIBALY M 20/06/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

1095 Djénébou COULIBALY F 26/07/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

1119 Drissa COULIBALY M 24/01/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 3 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1120 Drissa COULIBALY M 20/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1135 Fanta Méguélé COULIBALY F 22/07/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

1148 Fatoumata COULIBALY F 20/08/2002 LKS SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1152 Fatoumata COULIBALY F 24/01/2000 LPK-S SAN REG PASSABLE

1175 Fousseni COULIBALY M 31/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1184 Fousseyni COULIBALY M 16/04/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1197 Hamidou COULIBALY M 10/03/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1210 Hawa COULIBALY F 26/04/1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

1217 Hawa M. COULIBALY F 15/10/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

1221 Ibrahim COULIBALY M 04/01/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1228 Ibrahima COULIBALY M 08/12/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

1249 Issa Moussa COULIBALY M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1271 Kadiatou COULIBALY F 30/01/2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

1272 Kadiatou COULIBALY F 01/03/2000 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

1291 Karamoko COULIBALY M 02/01/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

1295 Karia COULIBALY F Vers 2000 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

1304 Kokè COULIBALY M 30/04/199 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

1310 Korotimi COULIBALY F 28/05/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

1311 Korotimi COULIBALY F 09/01/2001 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

1315 Korotoumou COULIBALY F 05/07/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1319 Koudeicha COULIBALY F Vers 2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1329 Lamine COULIBALY M 17/04/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

1335 Lassana COULIBALY M 31/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1342 Lassina COULIBALY M 16/08/2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

1355 Lidia COULIBALY F Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

1367 Madou COULIBALY M Vers 2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1388 Mahamadou O COULIBALY M 20/07/2000 LYBKP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1409 Mama COULIBALY F 30/07/2003 LMAFA-D SAN CL PASSABLE

1427 Mamourou COULIBALY M 19/10/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 4 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1441 Mariam COULIBALY F

12/06/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

1444 Mariam COULIBALY F 18/02/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

1452 Mariam G COULIBALY F 25/10/1998 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1466 Massita COULIBALY F 19/10/2000 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

1496 Mohamed COULIBALY M 28/11/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

1527 Moussa COULIBALY M 19/06/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1534 Moussa Maliki COULIBALY M 16/11/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

1559 Niagale COULIBALY F 04/09/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

1563 Nianzon COULIBALY M 23/02/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

1573 Nouhoum COULIBALY M Vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

1586 Oumar B COULIBALY M 04/10/2001 LCGS SEGOU REG PASSABLE

1587 Oumar M COULIBALY M 21/03/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1593 Oumou COULIBALY F 04/09/1999 CL/NIONO SEGOU CL PASSABLE

1632 Sabou COULIBALY M Vers 2000 LBLA SAN REG PASSABLE

1646 Salif COULIBALY M 01/04/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1647 Salif COULIBALY M 07/02/2002 LYPAKO SAN REG PASSABLE

1664 Sandouma Pierre COULIBALY M 29/08/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

1666 Satou COULIBALY F 10/12/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

1676 Sékou COULIBALY M 25/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1687 Seydou COULIBALY M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1692 Seydou Lassine COULIBALY M Vers 2001 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

1697 Siaka COULIBALY M Vers 2002 LBLA SAN REG PASSABLE

1700 Sibiry COULIBALY M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1703 Sidi COULIBALY M 24/09/1999 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

1742 Souaniwè COULIBALY F 13/12/1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1770 Soumaïla COULIBALY M 01/10/1997 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

1800 Tiécoura COULIBALY M 08/01/2001 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

1803 Tiemaba COULIBALY M 03/07/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1845 Youssouf COULIBALY M 30/11/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 5 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1846 Youssouf COULIBALY M 13/12/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1875 Amadou COUMARE M Vers 2002 LBLA SAN REG PASSABLE

1878 Assitan COUMARE F 12/12/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1900 Mamadi COUMARE M 04/01/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

1901 Mariam COUMARE F 11/03/2004 LAGUID SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1924 Cecile DABOU F 01/10/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

1925 David DABOU M 14/07/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1937 Massa DABOU M 07/03/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1971 Matière Léon DACKOUO M Vers 2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2001 Bertrand DAKOUO M 16/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2002 Besi Honorine DAKOUO F 12/04/2004 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

2011 Dana Michée DAKOUO M 25/04/1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2035 Mami Fulgencia DAKOUO F 05/07/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

2061

Semité Dite

Marthe DAKOUO F 17/05/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

2068 Thomas DAKOUO M 04/12/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2074

Sanmouhan

Noellie DAKOUO F 06/12/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2111 Bourama DAO M 08/12/1999 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2120 Diakaridia F DAO M 26/06/2001 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

2123 Djénéba DAO F

19/05/1998 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2137 Hawa DAO F 15/09/1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2140 Kadiatou DAO F 08/12/1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

2142

Karamoko

Fadjigui DAO M 21/08/2001 LPDD-SEG SEGOU REG PASSABLE

2148 Mahamadou DAO M 30/10/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2150 Mamourou DAO M Vers 2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2151 Mamoutou DAO M 08/02/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

2153

Mariam Dite

Batoma

DAO F 14/10/2002 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2163 N’Tincho DAO F 11/06/2000 LPMC SAN REG PASSABLE

2189 Adama DAOU M 05/03/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2200 Amary DAOU M 15/03/2000 LPDD-SEG SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 6 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2201 Aminata DAOU F 19/10/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2213 Balikissa DAOU F 02/12/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2245 Harouna DAOU M Vers 2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2251 Issouf DAOU M 30/04/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

2271 Madou DAOU M 31/12/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2280 Mariam DAOU F Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2286 Mounaϊssa DAOU F 12/10/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2292 Oumar DAOU M Vers 2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2297 Roda DAOU F Vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

2315 Théodore DAOU M 09/11/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2316 Tiagnogo DAOU F Vers 2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2318 Wassa DAOU F

17/09/1995 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2333 Issa DEMBE M Vers 2002 LBMAGUI SAN REG BIEN

2342 Abdou DEMBELE M 15/02/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2371 Adama Moussa DEMBELE M 12/01/1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

2375 Adiara DEMBELE F

13/12/2001 LPDD-SEG SEGOU REG PASSABLE

2385 Alain DEMBELE M 20/09/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2400 Alimata DEMBELE F 31/12/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

2405 Alou DEMBELE M 20/11/1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

2407 Alou DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2466 Bah Koroba DEMBELE M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2480 Balaye DEMBELE F 16/09/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

2502 Bibatou DEMBELE F 03/01/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

2511 Bintou Z DEMBELE F 12/03/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2512 Bonaventure DEMBELE M 05/09/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2528 Bourama DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2535 Cathérine DEMBELE F Vers 2003 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2548 Chiaka DEMBELE M 16/06/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2563 Daouda DEMBELE M 20/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 7 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2600 Dramane DEMBELE M 10/08/1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

2609 Drissa DEMBELE M 16/08/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2623 Emmanuel DEMBELE M 30/09/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2646 Fatoumata DEMBELE F 10/04/2002 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

2647 Fatoumata DEMBELE F Vers 2000 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

2654 Fatoumata K DEMBELE F Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2663 Fousseini DEMBELE M 18/09/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2668 Fousseyni DEMBELE M 09/08/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2679 Georges DEMBELE M 31/12/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2680 Gnagna DEMBELE F 14/07/1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2695 Hawa M DEMBELE F 10/07/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2696 Hawa Y DEMBELE F

18/01/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2704 Inisi DEMBELE F Vers 2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

2762 Kadidia DEMBELE F 12/07/1999 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

2778 Karim K DEMBELE M 30/05/1995 LPGBK SAN REG PASSABLE

2781 Karya DEMBELE F 04/12/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2785 Kèfa DEMBELE F 31/12/1997 LMK-SEG SEGOU REG PASSABLE

2786 Keka DEMBELE M Vers 2001 LPFTS SAN REG PASSABLE

2788 Koni DEMBELE M 08/01/2000 LKS SEGOU REG PASSABLE

2793 Korotimi N’Toro DEMBELE F 16/09/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

2808 Lassina DEMBELE M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2811 Lassine DEMBELE M 28/08/2003 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2812 Lassine DEMBELE M 09/01/2002 LPD-KONO SEGOU REG PASSABLE

2815 Lokalo Etienne DEMBELE M 15/02/2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2828 Mafouné DEMBELE F Vers 1999 LBNM SEGOU REG PASSABLE

2844 Maimouna S DEMBELE F 18/09/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2853 Mamadou DEMBELE M 18/02/2003 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

2887 Mariam B DEMBELE F Vers 1995 LPGBK SAN REG PASSABLE

2889 Mariam K DEMBELE F Vers 1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 8 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2902 Michel DEMBELE M Vers 1999 LPK-S SAN REG PASSABLE

2909 Modibo DEMBELE M vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3003 Réné DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3016 Routhe DEMBELE F 20/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3024 Safiatou DEMBELE F 02/01/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3027 Sali DEMBELE F 17/08/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

3032 Salif F DEMBELE M Vers 1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

3042 Sata DEMBELE F 27/10/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

3043 Sata DEMBELE F Vers 2000 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

3044 Sata DEMBELE F Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

3080 Sidiki T DEMBELE M 08/03/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

3097 Sophie DEMBELE F 06/07/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

3107 Souleymane DEMBELE M 11/01/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

3115 Soumaïla DEMBELE M 11/08/2000 LKS SEGOU REG PASSABLE

3145 Tyabwa H Sophie DEMBELE F 02/06/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3155 Worokiatou DEMBELE F 01/02/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3162 Yacouba DEMBELE M 04/10/2001 LNIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3163 Yacouba DEMBELE M 20/12/1996 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

3167 Yakokè DEMBELE M 01/01/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

3173 Yaya DEMBELE M 31/12/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3175 Yirabo DEMBELE M Vers 1998 LTOMINIAN SAN CL PASSABLE

3183 Youssouf DEMBELE M 13/05/1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

3203 Kadidia DENA F 18/04/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3208

Patouma

Dieudonné DENA M 18/08/2004 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

3211 Sary DENA M 04/04/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

3214 Souné DENA M 30/06/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3222 Dabou DENOU F 08/11/2000 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

3241 Bintou DIABATE F 16/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3252 Kalidy DIABATE M 04/03/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 9 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3264 Oumar DIABATE M 12/12/2000 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

3298 Assitan DIAKITE F 31/03/1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

3319

Fatoumata Dite

Dosso

DIAKITE F 12/06/2004 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3322 Gourdo DIAKITE M

15/03/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3334 Madou DIAKITE M Vers 2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3371 Ousmane DIAKITE M 01/07/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3401

Aboudou

Samadou DIALLO M Vers 2001 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

3420 Aliou DIALLO M 18/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3461 Bakary DIALLO M 05/04/2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

3462 Bakary DIALLO M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

3500 Fatoumata DIALLO F 16/03/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3516 Hamadoun DIALLO M 11/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

3519 Hamari DIALLO M 16/09/1999 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

3589 Moussa DIALLO M 06/10/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

3593 Nana DIALLO F 10/08/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

3607 Oumou DIALLO F 11/09/2001 LMDN SEGOU REG PASSABLE

3620 Sadio DIALLO M 01/01/1997 CL/LPD-KONO SEGOU CL PASSABLE

3621 Saidina Oumar DIALLO M 21/05/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3648 Youma DIALLO F 02/03/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

3660 Bintou DIANE F 12/01/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3685 Abdias DIARRA M 25/03/1999 LANSP SAN REG PASSABLE

3697 Abdoulaye DIARRA M 29/01/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

3698 Abdoulaye DIARRA M 06/09/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3700 Abdoulaye DIARRA M 15/05/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3715 Aboudramane DIARRA M 12/11/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

3734 Ahmadou DIARRA M 19/06/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

3746 Alikaou Baba DIARRA M 29/06/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

3753 Alou DIARRA M 29/12/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

3759 Amadou DIARRA M 31/12/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 10 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3764 Amadou Papa DIARRA M 29/10/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3804 Assitan Esthel DIARRA F 20/07/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

3844 Barthélemy DIARRA M 24/08/2002 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

3883 Christine DIARRA F 22/10/2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

3894 Daniel DIARRA M Vers 2003 LPDC SAN REG PASSABLE

3902 Daouda DIARRA M Vers 2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

3928 Doma DIARRA F Vers 2003 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

3934 Dramane DIARRA M 31/12/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

3986 Galbert DIARRA M 21/11/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

3990 Gaoussou DIARRA M 12/01/2001 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

4033 Issiaka DIARRA M 17/10/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4036 Jaffar DIARRA M 21/09/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4071 Kassoum DIARRA M 05/04/2000 LKS SEGOU REG PASSABLE

4076 Konssoun DIARRA M 14/05/2001 LKS SEGOU REG PASSABLE

4086 Lana DIARRA F 03/10/2002 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

4096 Létitia DIARRA F 23/09/2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

4100 Madou DIARRA M 28/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4109 Mahamadou DIARRA M 31/12/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4110 Mahamadou DIARRA M 05/06/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

4113

Mahamadou

Bouya

DIARRA M 15/09/1999 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

4129 Mamadou DIARRA M 04/06/2000 LCGS SEGOU REG PASSABLE

4138 Mamoutou DIARRA M 25/05/2002 LKS SEGOU REG PASSABLE

4153 Mariam DIARRA F 02/01/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

4173 Modibo DIARRA M 31/05/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4176 Modibo A DIARRA M 11/06/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4181

Mohamed

Florent DIARRA M 01/12/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

4199 Nacoro Angele DIARRA F 13/07/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4203 Nana Kadidia DIARRA F 09/01/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

4216 Nouhounzo DIARRA M 25/05/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 11 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4243 Ousmane DIARRA M 27/01/1999 LMA-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4244 Ousmane DIARRA M Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4246

Ousmane Djokolo

DIARRA M 26/02/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4252 Paul DIARRA M 04/06/1999 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

4253 Paul DIARRA M 16/11/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

4260 Pissira DIARRA F Vers 1999 LPMC SAN REG PASSABLE

4287 Samba S. DIARRA M 23/08/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

4293 Sanwé DIARRA M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

4300 Sékou DIARRA M 12/02/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

4301 Sékou DIARRA M 31/12/1999 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

4303 Sery Timothé DIARRA M 02/07/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4319 Sidi DIARRA M 11/06/2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4320 Sidi M DIARRA M 21/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4330 Sidiki DIARRA M Vers 1998 LPDIA-BGO SAN CL PASSABLE

4334 Sina DIARRA M 15/12/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4377 Timothé DIARRA M 26/09/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

4389 Yacouba DIARRA M 31/12/2001 LPKNK-SEG SEGOU REG PASSABLE

4425 Bassian Moïse DIASSANA M Vers 2002 LPFTS SAN REG PASSABLE

4436 Gnouwa DIASSANA M Vers 2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

4467 Astan DIAWARA F 18/04/2003 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

4469 Bory DIAWARA M 08/11/1999 CL/LAGUID SEGOU CL ASSEZ-BIEN

4479 Issa DIAWARA M 06/12/1999 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

4510 Ely DICKO M 10/02/2001 LPD-KONO SEGOU REG PASSABLE

4522 Issa DICKO M 03/01/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

4523 Kadiatou DICKO F 14/12/2000 LPMC SAN REG PASSABLE

4546 Amadou DIENTA M 31/12/2000 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

4549 Fanta DIENTA F 11/11/2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4551 Sory Ibrahim DIEPKILE M 03/12/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4573 Ibrahima DIOUF M Vers 1994 CL/SAN SAN CL PASSABLE

BAC 2020

Page 12 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4597 Abdoulaye DJILLA M 06/04/2003 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

4668 Tidiane DJIRE M 12/08/2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

4675 Rakia Aïlam DJOUM F Vers 2002 LPK-S SAN REG PASSABLE

4691 Mariam DOLO F 15/09/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4709 Djélika DOUCOURE F 27/01/2001 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

4715 Mariam DOUCOURE F 28/11/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4728 Sékou DOUGNON M 06/07/1993 CL/LPIP/SNDD SEGOU CL ASSEZ-BIEN

4734 Fanta DOUMANGOUROU M 22/06/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4756 Boubacar DOUMBIA M 27/03/2000 LPRIMO-SAN SAN REG ASSEZ-BIEN

4777 Maïmouna S DOUMBIA F 03/07/2001 LPDD-SEG SEGOU REG PASSABLE

4778 Malado DOUMBIA F 23/09/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

4785 Moussa DOUMBIA M vers 2002 LYPAKO SAN REG PASSABLE

4788 Nana Kadia DOUMBIA F 18/05/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4791 Nouhoum DOUMBIA M 10/02/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

4800 Sory DOUMBIA M 30/03/1999 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

4828 Assitan DRAME F 27/06/1999 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

4873 Sékou FAINKE M 01/08/2002 LRT SEGOU REG PASSABLE

4884 Djeneba FAMENTA F 17/10/2002 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

4900 Bakary FANE M 24/06/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4919 Issa FANE M 29/01/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4941 Worokia FANE F 17/10/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4997 Sina Oumar FOFANA M O5/09/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

5004 Aminata FOMBA F 09/02/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

5027 Daouda Ersegue FONGORO M 16/01/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

5029 Tièdo GACKOU F 27/07/1997 LMAFA-D SAN CL PASSABLE

5031 Bouacar GAKOU M 11/02/2003 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

5050 Sinaly GARIDOU M 14/05/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5090 Chacka GOITA M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5115 Issouf GOITA M 03/04/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 13 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5133 Nicodème GOITA M Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5136 Ousmane L GOITA M 28 /02/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

5145 Sylvain GOITA M 08/08/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

5153 Anégué GOMINA F 18/04/2001 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

5156 Mariam Cheick GORO F 17/05/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

5242 M. Dite Aïssata GUIROU F 28/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

5272 Fatoumata HAIDARA F 14/05/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

5300 Orokia HAIDARA F 03/12/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

5306 Sabou HAIDARA F 01/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5338 Bruno Lara KALAMBRY M 12/11/1999 LANSP SAN REG PASSABLE

5452 Bassirou KAMISSOKO M 26/08/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

5460 Madi KAMISSOKO M 22 /02/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

5466 Abdoul Salame KAMITE M Vers 2001 LPMC SAN REG PASSABLE

5506 Ibrahima KANE M 05/09/1999 LMK-SEG SEGOU REG PASSABLE

5516 Mohamed KANE M 05/01/1998 CL/LYBKP SEGOU CL PASSABLE

5528 Lassine KANOUTE M 29/06/2001 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

5533 Korotoumou KANSAYE F 27/11/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

5538 Bakary KANTA M 01/01/1999 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5565 Noumoussira KANTE F 31/12/2003 LPDC SAN REG ASSEZ-BIEN

5600 Salifou KASSAMBARA M 18/12/2001 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

5608 Baba KASSOGUE M 08/08/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5609 Colette KASSOGUE F Vers 2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

5665 Assan KEITA F 11/09/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5698 Fanta KEITA F 09/10/2001 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

5724 Issouf KEITA M 11/08/2002 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

5732 Jérémie KEITA M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5756 Mahamadou KEITA M 16/11/2001 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

5811 Seydou KEITA M 25/03/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

5814 Sianwa Esther KEITA F 28/04/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 14 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5816 Simbangou KEITA M 16/08/2003 LPMC SAN REG PASSABLE

5817 Sinaly KEITA M 11/09/2002 LPMTS SEGOU REG PASSABLE

5821 Sitan Foune KEITA F 27/01/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5823 Souleymane KEITA M 18/04/1995 CL/SAN SAN CL PASSABLE

5833 Toumani KEÏTA M 17/06/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

5840 Aboubacar KELLY M 24/02/2002 LYBKP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5848 Fode Bengaly KIDA M 27/02/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5881 Alima KOITA F 15/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5890 Don Cécile KOITA F 04/05/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

5943 Yacouba KOLO M 15/05/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5950 Solomane KOME M 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5952 Boureima KOMINA M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

5964 Hamary KONARE M 28/04/2002 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

5979 Adama KONATE M 11/03/1995 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

6005

Bourama Dit

Asseye

KONATE M 10/01/2000 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

6010 Diakaridia KONATE M Vers 1998 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

6014 Dramane KONATE M Vers 1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

6016 El Hadj Tidiani KONATE M 10/07/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6041 Koura KONATE F 15/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6048

Mahamadou

Mamy

KONATE M 17/11/2004 LBMAGUI SAN REG ASSEZ-BIEN

6061 Méman KONATE F 05/02/2000 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6078 Solomana KONATE M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6084 Yaya KONATE M Vers 2000 LPDMSE SEGOU REG PASSABLE

6093 Abdoul Karim KONE M 11/01/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6142 Ba Oumou KONE F 15/12/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6156 Bourama KONE M 12/11/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

6177 Dieudonné KONE M 13/09/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6199 Eric KONE M 09/04/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

6226 Habib KONE M 22/12/1999 LMAFA-D SAN CL ASSEZ-BIEN

BAC 2020

Page 15 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6234 Hawa KONE F 19/03/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6243 Ibrahim KONE M 11/05/2000 LMACINA SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6259 Kadiatou KONE F 26/12/2001 LCGS SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6300 Mamadou KONE M 03/12/2003 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6305 Mamoutou KONE M 26/01/1996 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

6306 Marc KONE M Vers 2002 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

6322 Modibo KONE M 26/01/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

6326 Mohamed Larab KONE M 24/04/2001 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

6368 Salia KONE M 02/01/2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

6389 Sény KONE M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

6399 Sidi KONE M 30/06/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

6404 Siriourèhan KONE F 02/02/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6475 Ali KONTAO M 17/11/1997 LRT SEGOU REG PASSABLE

6486 Makan KONTE M 05/10/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6487 Mamadou KONTE M 01/01/2003 LAGUID SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6497 Djénéba KOTE F 10/09/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

6499 Mama KOTE M 22/07/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

6539 Souleymane KOUMARE M 17/05/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6546 Adama KOURESSY M 04/08/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6547 Abdoulaye KOURIBA M Vers 2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

6559 Fatoumata KOUYATE F 28/08/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6562 Ibrahim KOUYATE M 18/06/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6587 Yaya LELLENTA M 15/03/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6591 Alassane LY M 11/10/2003 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6598 Bouillagui MACALOU M 12/06/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6605 Hinda MAGASSA F 16/08/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6628 Adama MAIGA M 23/09/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

6631 Agaichatou MAIGA F 31/01/2004 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6641 Albachar B MAIGA M 01/10/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 16 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6696 Hamsatou MAIGA F 27/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

6697

Hamsatou

Boubacar MAIGA F 01/01/2000 LTOMINIAN SAN REG BIEN

6700 Haoua Dada MAIGA F 16/03/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6749 Moussa Ganna MAIGA M 14/08/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

6759 Saali MAIGA M 22/02/2000 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

6779 Sory MAIGA M 26/07/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

6793 Alima MALLE F 27/11/2002 LMDN SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6794 Alou MALLE M 15/02/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6797 Aminata MALLE F 29/05/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

6844 Zoumana MALLE M 09/07/2000 LCGS SEGOU REG PASSABLE

6848 Mady MANGANE M 24/04/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6888 Fatoumata MEMINTA F 10/08/2001 LPD-KONO SEGOU REG PASSABLE

6901 Aldjoumat MOHAMED M 05/07/2001 LPIP/SNDD SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6916 Adama MOUNKORO M 17/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

6920 Bakoné MOUNKORO F 21/10/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6943 Labé MOUNKORO M 05/04/1997 LTOMINIAN SAN CL PASSABLE

6980 Moussa NABO M 06/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7004 Mariam NIAFO F

31/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

7013 Korotoumou NIAMBELE M 28/10/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7033 Aïssata NIANGALY F 15/12/2002 LPMTS SEGOU REG PASSABLE

7045 Mamadou M NIARE M 17/10/2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

7052 Cheick Oumar NIASSE M 08/01/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7058 Youssouf NIOMBOINA M 31/12/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7060 Mariam NIONO F 09/09/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

7104 Salif Issa OUATTARA M 11/09/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

7130 Issouf M OUEDRAOGO M Vers 2000 LMK-SEG SEGOU REG PASSABLE

7175 Korka PENGOULOUBA F 06/11/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

7273 Koniba SAGARA M 28/02/1998 LRT SEGOU REG PASSABLE

7280 Asta SAKHO F

21/09/2002 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 17 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7285 Mama Sidy SALAMATA M 31/12/1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

7287 Seydou Amadou SAM M 12/09/1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

7300 Assetou SAMAKE F

27/01/1995 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

7327 Fatoumata SAMAKE F

29/09/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

7347 Korotimi SAMAKE F 11/09/2002 LCGS SEGOU REG PASSABLE

7353 Madou SAMAKE M 05/01/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7389 Oumar SAMAKE M 15/06/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

7391 Ousmane SAMAKE M 22/06/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7393 Sékou SAMAKE M 07/05/2003 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7399 Sira SAMAKE F

29/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7406 Yacouba SAMAKE M 29/01/2005 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

7427 Mahamadou SANA M 17/01/1999 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7437 Abdou Salam SANGARE M 10/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7440 Abdoulaye SANGARE M 25/03/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7480 Lassine SANGARE M 11/12/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7491 Mariam Djibril SANGARE F 28/05/2003 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

7495 Mountaga SANGARE M 03/12/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

7497 Moussa SANGARE M Vers 2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

7499 Nana SANGARE F 05/12/1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

7515 Sira SANGARE F 31/12/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

7536 Adama SANOGO M 03/03/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7538 Afou SANOGO F 22/03/2001 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

7544 Amadou SANOGO M 25/05/1997 LPDC SAN CL PASSABLE

7551 Arouna SANOGO M 13/11/1997 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

7556 Bakary SANOGO M 31/12/2002 LPK-S SAN REG BIEN

7558 Bandiougou SANOGO M 03/06/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

7560 Binta SANOGO F 14/04/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

7568 Daouda SANOGO M 27/03/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7575 Drissa SANOGO M 30/06/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 18 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7578 Fatogoma SANOGO M 11/01/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7600 Karim SANOGO M 07/05/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7602 Korotimi SANOGO F 31/12/1999 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

7611 Mariam SANOGO F 17/04/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7640 Soumana SANOGO M 16/10/2003 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

7646 Youssouf SANOGO M 20/02/1997 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

7648 Zoumana SANOGO M 05/12/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

7652 Barthélémy SANOU M Vers 1999 LSAN SAN REG PASSABLE

7728 Massa SEREME M 26/12/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7743 Mohamed SIBY M 29/06/2001 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7762 Assitan SIDIBE F 24/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7821 Mansa SIDIBE M 31/12/1999 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7884 Mahamady SIMPORE M

31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7901 Sidiki SINGARE M 25/10/2001 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7907 Aicha SISSOKO F 27/10/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7915 Cheick Sidy M SISSOKO M 14/07/2003 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7947 Bourema SOGO M 09/04/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

7956 Abdoulaye S SOGOBA M 15/11/2002 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

7958 Abibatou SOGOBA F 21/09/2002 LPK-S SAN REG PASSABLE

7966 Adi SOGOBA F Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

7969 Ahmed El Madani SOGOBA M 11/12/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

7993 Coumba B. SOGOBA F 24/11/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

8004 Drissa SOGOBA M 19/05/1995 LPK-S SAN CL PASSABLE

8042 Lassina SOGOBA M 25/06/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

8065 Nouhoum SOGOBA M 24/06/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

8079 Sidiki SOGOBA M Vers 2000 LPK-S SAN REG PASSABLE

8081 Solomane SOGOBA M Vers 2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8084 Souleymane SOGOBA M 22/10/1996 LPK-S SAN CL PASSABLE

8091 Wassa SOGOBA F 16/04/2000 LPK-S SAN REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020

Page 19 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8093 Worokiatou SOGOBA F

17/03/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

8135 Mariam SOSSO F 24/08/2000 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

8146 Sinsin Bavieux SOUARE M Vers 2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8151 Mamadou SOUMANO M 08/06/1999 LPDMSE SEGOU REG PASSABLE

8164 Fatoumata SOUMOUNOU F

05/05/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

8185 Abdoulaye SOW M 17/11/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8194 Astan SOW F 30/03/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8203 Kola SOW M 20/11/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8213 Modibo SOW M 18/01/2003 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

8219 Ousmane SOW M 10/10/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8225 Aminata SY F 15/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8226 Badra Aliou SY M 04/09/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8232 Ibrahim SY M 18/03/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8235 Rokiatou Dite Ina SY F 18/10/2000 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

8288 Mohamed TALL M 04/11/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8297 Abdourahamane TAMATA M 06/04/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8306 Fatoumata TAMBOURA F

29/09/2001 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

8307 Ibrahima TAMBOURA M 14/09/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8317 Bintou TANDINA F 06/01/2000 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

8337 Adama TANGARA M Vers 2000 LBLA SAN REG PASSABLE

8395 Drissa TANGARA M 26/01/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8443 Mamoutou TANGARA M 31/12/2001 LRT SEGOU REG PASSABLE

8448 Mariam TANGARA F 25/06/2000 LYPAKO SAN REG PASSABLE

8457 Moribo TANGARA M 25/06/2002 LMDP SEGOU REG BIEN

8471 Ouassa TANGARA F 24/09/1999 LBLA SAN REG PASSABLE

8478 Ousmane TANGARA M 16/11/2002 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8482 Sadio TANGARA M Vers 2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8489 Salimata TANGARA F 28/12/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8498 Seydou TANGARA M 11/11/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020

Page 20 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8506 Sidiki TANGARA M 04/11/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8507 Sidiki TANGARA M 21/01/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8509 Sidy TANGARA M 16/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

8515 Souleymane TANGARA M 14/12/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8525 Yaya TANGARA M 26/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8543 Baba TEMBELY M 11/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8548 Garibou TEMBELY M 26/03/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

8558 Tansy Elisabeth TERA F 01/12/1991 CL/SAN SAN CL PASSABLE

8579 Aly THERA M 24/05/2002 LPFTS SAN REG PASSABLE

8598 Emmanuel THERA M 31/12/1999 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

8615 Lassine THERA M 27/09/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8632 Nathalie THERA F 26/06/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8641 Roda THERA F Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8647 Samou THERA F 23/09/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8661 Sounlé Bouakary THERA M Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8674 Cheick A T THIAM M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8677 Ja Afer C. THIAM M 17/02/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8678 Ousmane THIAM M 24/05/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8685 Adama THIERO M

10/07/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8686 Aïssata THIERO F 06/12/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8688 Alimatou THIERO F 01/07/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8692 Assan THIERO F 04/02/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

8695 Bagaoussou THIERO M

15/08/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

8697 Daouda THIERO M 10/03/2001 CL/LPKNK-SEG SEGOU CL PASSABLE

8704 Ibrahim THIERO M 09/02/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

8709 Lassana THIERO M 08/10/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8734 Marie TIENOU F Vers 2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8806 Syabou TOGO M 31/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8827 Jean Appolos TOGOLA M 06/03/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 21 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8832 Mariam TOGOLA F 13/02/2002 LCGS SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8834 Ramata TOGOLA F 28/02/2003 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

8852 Fatoumata TOMOTA F 19/01/2001 LRT SEGOU REG PASSABLE

8862 Kassoum TOULEMA M Vers 1998 LTOMINIAN SAN CL PASSABLE

8865 Salif Oundé TOULEMA M 17/06/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8875 Mariam TOUMAGNON F 03/11/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

8893 Korotoumou TOUNKARA F Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

8918 Aissata TOURE F 24/01/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

8938 Aoua TOURE F 11/11/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8947 Bakary TOURE M 06/05/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

8957 Bourama Sire TOURE M 03/04/2004 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

8972

Fatouma El

Madane TOURE F

01/01/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9006 Lassine TOURE M 07/08/1998 LPCMD-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9051 Ousmane Moussa TOURE M 15/09/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

9071 Worokia TOURE F

01/02/2001 LPK-S SAN REG PASSABLE

9097 Abdoulaye TRAORE M Vers 2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

9131 Adama TRAORE M 16/06/1999 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

9145 Ahamadou TRAORE M 27/03/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9148 Aichata TRAORE F 21/08/1998 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

9166 Aïssata Aya TRAORE F 12/05/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

9169 Aïssata Tahirou TRAORE F

07/05/2003 LPDD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9186 Alimatou TRAORE F 15/08/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9202 Alpha Sidiki TRAORE M 30/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9250 André TRAORE M Vers 1995 CL/LPSKN SEGOU CL PASSABLE

9263 Assitan TRAORE F 06/01/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9299 Bakary TRAORE M 28/12/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

9344 Boubacar TRAORE M 29/03/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

9349 Boubeye TRAORE M 31/08/2002 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9374 Coumba TRAORE F 04/05/2000 CL/LMDN SEGOU CL PASSABLE

BAC 2020

Page 22 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9417 Drissa TRAORE M 01/05/1999 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

9424 Fadima TRAORE F 22/03/2001 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

9433 Fatimata Sory TRAORE F 02/02/2004 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

9447 Fatoumata TRAORE F 03/03/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9468

Fatoumata

Mountaga

TRAORE F

14/03/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9474 Founè TRAORE F 20/01/1998 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

9513 Ibrahim TRAORE M 10/06/2003 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

9516 Ibrahim TRAORE M 19/02/2003 LSAN SAN REG PASSABLE

9520 Ibrim TRAORE M VERS 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

9525

Innocent

Zoumbaro TRAORE M 27/06/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9596 Korotimi TRAORE F Vers 1999 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

9632 Mah Ly TRAORE F 12/05/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9638 Mahamadou TRAORE M 30/04/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9639 Mahamadou TRAORE M 20/06/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9736 Matata TRAORE F 24/08/2002 LPMTS SEGOU REG PASSABLE

9738 M’Bè TRAORE M Vers 1994 CL/MARKALA SEGOU CL PASSABLE

9747 Modibo TRAORE M 10/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9772 Moriba TRAORE M 13/02/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9796 Moussa TRAORE M 16/03/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

9805 Moussa A. TRAORE M 16/02/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9806 Moussa B. TRAORE M 01/05/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9834 Nouhoum TRAORE M 26/03/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9854 Oumar TRAORE M 23/07/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9855 Oumar TRAORE M 31/12/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

9862 Oumou TRAORE F 18/07/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

9891 Pobanou TRAORE M

Vers 2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9898 Rokiatou TRAORE F 16/042001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

9904 Salif TRAORE M 19/08/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9908 Salimata TRAORE F 05/05/2002 LPMC SAN REG PASSABLE

BAC 2020

Page 23 de 24 SERIE : TSECO

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9913 Saoudatou TRAORE F 04/06/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9955 Sinaly TRAORE M 05/01/2003 LANSP SAN REG PASSABLE

9969 Sory Ibrahim TRAORE M 22/08/2001 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

9979 Soumaïla TRAORE M 12/08/2000 LPMC SAN REG PASSABLE

10033 Youssouf TRAORE M 02/06/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

10037 Zeinabou TRAORE M 09/10/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

10040 Zoumana TRAORE M

Vers 1999 LRT SEGOU REG PASSABLE

10061 Toumani WAGUE M 08/06/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

10066 Ardiouma WARME M 05/03/1999 LPIP/SNDD SEGOU REG PASSABLE

10099 Yaïya YALCOUYE F 16/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

10112 Fadimata Moussa YATTARA F 09/04/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

10119 Rokiatou YATTARA F 24/03/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

10124 Kanou Modi YATTASSAYE M Vers 2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

10139 Youssouf ZANGO M 10/05/2002 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

BAC 2020

Page 24 de 24 SERIE : TSECO

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

************** Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L’EDUCATION

**************

ACADÉMIE D’ENSEIGNEMENT DE SEGOU

**************

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

44 Maïmouna ARAMA F 24/11/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

57 Oumarou AYA M 20/10/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

65 Moussa BA M 24/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

167 Amadou BALLO M 03/04/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

192 Kadidia Dite Tindiè BALLO F 07/06/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

302 Fatoumata BAYO F 26/01/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

317 Amadou BERTHE M 22/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

349 Souleymane BERTHE M 31/12/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

371 Adama B BOIRE M 10/02/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

422

Cheick Abdoul

Kader

BOUARE M Vers 1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

483 Mariam BOUARE F 06/05/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

554 Bintou Founè CAMARA F 09/10/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

614

Aichatou Walette

Habaye CISSE F 25/02/2004 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

631 Aminata Boubacar CISSE F 25/08/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

640 Bintou Bakary CISSE F 14/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

719 Soumaïla CISSE M 23/07/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

725 Yves Junior CISSE M 01/04/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

738 Mahamadou COULIBALI M 02/01/2004 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

781 Adama S COULIBALY M Vers 2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

903 Assitan COULIBALY F 12/03/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

960 Bassidiki COULIBALY M 14/06/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1005 Bourama COULIBALY M 29/01/2002 LNIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D’OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE SCIENCES EXPERIMENTALES

BAC 2020 Page 1 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1121 Drissa COULIBALY M 01/09/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1130 Emmanuel COULIBALY M 23/12/1999 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1276 Kadidia COULIBALY F Vers 2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

1357 Loïs COULIBALY F 22/02/2003 LANSP SAN REG PASSABLE

1432 Mandou COULIBALY M 08/05/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

1461 Marka COULIBALY M 30/11/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

1485 Modibo COULIBALY M 20/06/2002 LMDP SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1486 Modibo COULIBALY M 31/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

1504 Moïse COULIBALY M 03/09/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

1531 Moussa COULIBALY M 03/09/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

1551 Nazin Sévérin COULIBALY M 30/01/2004 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

1698 Siaka COULIBALY M 27/12/2000 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

1741 Sory COULIBALY M Vers 2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

1877 Arouna COUMARE M Vers 2000 LBLA SAN REG PASSABLE

1880 Bourama COUMARE M 20/06/2000 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

1909 Tièdiè COUMARE M 05/07/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1962 Jean Claude DACKO M 10/01/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

1966 Emmanuel DACKOUO M Vers 2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

1975 Valérie Mianiso DACKOUO M 23/03/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

1984 Fatoumata DAGNON F 30/03/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2109 Bara Haby DAO F

24/02/2004 LBLA SAN REG PASSABLE

2145 Lamine B. DAO M 20/09/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

2174 Sidiki Lamine DAO M 24/02/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

2179 Soumana DAO M 28/11/1999 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

2218 Bintou DAOU F 14/08/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

2234 Dramane DAOU M 22/09/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

2237 Emmanuel DAOU M 21/12/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2260 Karim DAOU M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 2 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2295 Rachel DAOU F 13/09/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2300 Rubin DAOU M 09/11/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2306 Sidiki DAOU M 07/10/1999 LPFTS SAN REG ASSEZ-BIEN

2356 Abou DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2357 Abraham DEMBELE M 09/09/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

2369 Adama DEMBELE M Vers 1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2408 Alou DEMBELE M 11/11/2004 LMA-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2435 André DEMBELE M Vers 2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2443 Armand DEMBELE M 24/02/2001 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

2445 Arona DEMBELE M 23/01/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

2450 Assitan DEMBELE F 25/01/1999 LPMYK SAN REG PASSABLE

2457 Awa DEMBELE F 06/04/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2510 Bintou Founé DEMBELE F 31/12/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2536 Céphace DEMBELE M Vers 1999 LHSS SAN REG PASSABLE

2616 Elisabeth DEMBELE F 17/06/2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2761 Kadiatou DEMBELE F

vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2763 Kadidia DEMBELE F 26/09/1996 LPFTS SAN CL PASSABLE

2777 Karim DEMBELE M Vers 2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

2798 Ladji DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2805 Lamine DEMBELE M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

2859 Mamourou DEMBELE M 29/03/2002 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

2898 Matièrè DEMBELE M Vers 2003 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2924 Moussa DEMBELE M 13/02/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

2925 Moussa DEMBELE M 21/06/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2934 Nataniel DEMBELE M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

2962 Oumar DEMBELE M 06/12/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

2973 Ousmane DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2996 Ramata DEMBELE F Vers 2002 LSAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 3 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3011 Rokia DEMBELE F 24/10/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

3061 Seydou DEMBELE M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

3066 Siaka DEMBELE M 23/04/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

3072 Sidi Tahirou DEMBELE M 01/05/2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3083 Sidy M. Kane DEMBELE M 13/11/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3154 Worokia DEMBELE F 05/02/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3157 Yabaro DEMBELE M Vers 2002 LFAKANT SAN REG PASSABLE

3204 Kiémon Pascal DENA M Vers 2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3219 Mohamed Siriki DENON M 12/04/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3291 Amadou Diadié DIAKITE M 08/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3312 Dian Boubacar DIAKITE M 24/01/1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

3328 Ibrahim DIAKITE M 28/09/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3386 Yacouba DIAKITE M 22/05/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

3394 Abdou DIALLO M 12/03/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

3402 Ada DIALLO F 22/10/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

3423 Allaye DIALLO M 07/09/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3484 Djibril A. DIALLO M 16/11/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3502 Fatoumata DIALLO F 14/04/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3687 Abdoul Aziz DIARRA M 30/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3716 Adam Cheick DIARRA F 19/07/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3782 Aminata DIARRA F 26/10/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

3809 Augustin Ariel DIARRA M 27/03/2004 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

3888 Coumba Dite Fanta DIARRA F 07/11/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3903 Daouda DIARRA M 28/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3920 Djélika DIARRA F 23/10/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3936 Dramane DIARRA M 06/06/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

3970 Fatoumata A DIARRA F 25/11/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4052 Kadiatou DIARRA F 31/12/2003 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 4 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4060 Kalifa Dit Sylvin DIARRA M 15/07/2000 LMANDIAKUY SAN REG PASSABLE

4061 Kalifa Henri DIARRA M 31/10/1998 CL/SEGOU SEGOU CL ASSEZ-BIEN

4123 Makan DIARRA M 17/08/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4130 Mamadou DIARRA M 01/01/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4139 Manaché DIARRA M Vers 1997 CL/SAN SAN CL PASSABLE

4154 Mariam DIARRA F 20/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4180 Mohamed DIARRA M 20/09/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4182 Mohamed Modibo DIARRA M 05/06/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4227 Oumar DIARRA M 05/12/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4238 Oumou DIARRA F 29/06/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

4258 Philippe DIARRA M 11/02/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4278 Salif DIARRA M 04/12/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

4297 Saran DIARRA F Vers 2000 LBLA SAN REG PASSABLE

4310 Seydou DIARRA M 27/12/2001 LPMLHS SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4332 Simon DIARRA M 30/10/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4379 Vincent DIARRA M 10/12/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

4414 Joël DIARRA M Vers 2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

4424 Albertine DIASSANA F 08/03/2004 LANSP SAN REG PASSABLE

4456 Salimata DIASSANA F 20/11/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

4457 Sanibé DIASSANA M Vers 2000 LHSS SAN REG PASSABLE

4474 Dramane DIAWARA M 02/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4509 Cheïbane El Mock DICKO M 17/10/2001 LMDN SEGOU REG PASSABLE

4554 Moussa DIOMBANA M 16/07/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

4609 Adama DJIRE M 01/10/2002 LBLA SAN REG ASSEZ-BIEN

4615

Alpha Mamoudou

DJIRE M 23/01/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4654 Moulaye DJIRE M 10/01/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4672 Djénèba DJITEYE F 17/02/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

4716 Mariam DOUCOURE F 30/01/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 5 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4739 Aïchata DOUMBIA F 30/09/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4755 Bintou DOUMBIA F 08/12/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4773 Kadidia DOUMBIA F 02/11/2003 LMA-NIO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4893 Adama Aoua FANE M 16/06/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

4903 Boubacar FANE M 19/10/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4936 Souleymane FANE M 08/05/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

4960 Amadou FOFANA M 05/04/2002 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

4978 Koniba FOFANA F 12/05/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5054 Aliou GASSAMA M 05/07/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5144 Solomane GOITA M 16/03/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

5195 Djénèba GUINDO F 29/07/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5280 Lele Fatoumata HAIDARA F 08/052001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

5343 Modibo Oumar. KALLE M 20/10/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5356 Aïchetou KAMATE F 02/12/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

5429 Samoun Léonce KAMATE M 04/11/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5430 Saran Beh KAMATE F 25/09/2003 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

5457 Filifing Mady KAMISSOKO M 23/07/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

5518 Moussa Kéfa KANE M 10/09/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

5558 Aminata KANTE F 02/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5559

Aminata Dite

Djitaba KANTE F 28/06/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

5581 Stapha KARABENTA M 28/03/2002 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

5626 Salif KASSONGUE M 25/02/1999 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

5647 Abzalom KEITA M 29/10/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

5687 David KEITA M 28/12/1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

5761 Mamadou KEITA M 14/07/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5830 Youssouf K KEITA M 24/04/2000 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

5839 Fatoumata KELETA F 09/07/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

5842

Fatoumata

Yahéguélou KENE F 11/04/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

BAC 2020 Page 6 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5905 Mibayi Cathérine KOITA F 28/10/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

5934 Dramane KOLO M 15/01/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

5954 Moussa KOMINA M 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6172 De-Ida KONE F 09/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

6196 Emmanuel KONE M 01/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

6201 Ester KONE F 04/03/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

6271 Korotimi KONE F 10/12/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

6301 Mamadou Adama KONE M 04/06/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6317 Marius KONE M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6337 Moussokoro KONE F 11/09/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6349 Oumar KONE M 05/11/2002 LRT SEGOU REG PASSABLE

6356 Passani KONE M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

6445 My KONE F Vers 2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6528 Djeneba KOUMARE F 01/12/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

6572 Sidiki KOUYATE M 09/08/2003 LBLA SAN REG PASSABLE

6607 Kassoum MAGASSA M 31/12/1999 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

6625

Aboubacar

Minkaïlou MAIGA M 29/07/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6682 Fatoumata A MAIGA F 02/05/2003 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6685

Fatoumata Dite

Woye

MAIGA F 12/09/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6701 Haoulha MAIGA F 16/11/2002 LPMTS SEGOU REG PASSABLE

6720 Kadidiatou MAIGA F 22/08/2004 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

6755 Oumou MAIGA F 06/11/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6769 Salké MAIGA F 27/07/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6783 Yehia Diadié MAIGA M 24/10/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

6812 Issa MALLE M 23/01/2004 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

6915 Mazawa MOUKORO M Vers 2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6946 Mama MOUNKORO M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

6967 Taré Koro MOUNKORO M 25/02/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 7 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7029 Mohamed A NIANGADO M 31/05/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

7088 Astan OUATTARA F 15/03/2002 LPDC SAN REG PASSABLE

7184 Maissata Seydou PLEA F 02/12/2003 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

7239 Mamadou SACKO M 03/03/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

7369 Mariam SAMAKE F 09/09/1998 LPGBK SAN CL PASSABLE

7470 Fatoumata SANGARE F 07/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7502 Oumar SANGARE M 07/01/2002 LMDN SEGOU REG PASSABLE

7508 Saly SANGARE F 08/06/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

7525 Sibiri SANGARE M Vers 2003 LFAKANT SAN REG PASSABLE

7534 Abdoulaye SANOGO M Vers 2001 LHSS SAN REG PASSABLE

7557 Bakaye SANOGO M 31/12/2001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7593 Issa SANOGO M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

7630 Salif SANOGO M 25/05/2002 LPDC SAN REG PASSABLE

7691 Abdoulaye SAO M Vers 1999 LHSS SAN REG PASSABLE

7731

Elikplim Komlavi

Abel SEWOVO M 31/12/1999 CL/LAGUID SEGOU CL PASSABLE

7755 Aïché SIDIBE F 03/08/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7782 Djénèbou SIDIBE F 14/03/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7795 Ibrahim SIDIBE M 13/12/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

7841 Oumar SIDIBE M 08/06/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7903 Drissa SININTA M 20/06/2000 LMDN SEGOU REG PASSABLE

7923 Fatoumata SISSOKO F 09/08/2003 LPMYK SAN REG PASSABLE

7987 Bourama O SOGOBA M Vers 2000 LBLA SAN REG PASSABLE

7988 Brahime SOGOBA M 21/10/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

7994 Daouda SOGOBA M 11/05/2002 LPMYK SAN REG PASSABLE

7997 Djénèba SOGOBA F 24/02/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

8038

Koura Ahmed

Adama

SOGOBA F 24/12/2002 LANSP SAN REG ASSEZ-BIEN

8052 Martine SOGOBA F 07/06/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

8072 Salif SOGOBA M 12/07/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 8 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8097 Yaya SOGOBA M 05/05/1999 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8173 Oumou SOUMOUNTERA F 08/12/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8208 Mamadou SOW M 05/02/2000 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

8214 Modibo SOW M 25/07/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8236 Sidi Mohamed SY M 17/08/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8248 Chaka SYLLA M 27/07/2002 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

8289 Mohamed El Kebir TALL M 20/08/2002 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

8348 Alou TANGARA M Vers 2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8362 Bafing TANGARA M 06/03/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

8366 Bassidi TANGARA M Vers 2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

8368 Bintou TANGARA F 10/09/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8399 Fanta TANGARA F 31/12/1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8490 Salimata Oumar TANGARA F 14/02/1997 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8510 Sira TANGARA F 03/04/2000 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

8532 Abdoulaye TAPILY M 01/05/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

8540

Ambaga Dite

Hélène TEMBELY F 06/08/2001 LANSP SAN REG PASSABLE

8546 Bintou TEMBELY F 04/07/2001 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8578 Aissata Noelie THERA F 27/07/1999 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8650 Sanwé THERA M Vers 2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

8669 Zakari THERA M 29/09/1999 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

8722 Souahib TIAMA M 17/08/1999 LANSP SAN REG PASSABLE

8743 Laurentine TIENOU F Vers 2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

8774 Besalel TOGO M 01/05/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8786 Kalifa TOGO M 31/12/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

8805 Seydou Boukel TOGO M 28/07/1999 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

8835 Rokiatou Maworo TOGOLA F 03/06/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8850 Adama TOMOTA M 31/12/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8867 Amadou TOUMAGNON M 18/07/2001 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 9 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8880 Ibrahim TOUNGARA M 02/01/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8891 Issa TOUNKARA M 10/04/2000 LPDC SAN REG PASSABLE

8896 Mahamadou M TOUNKARA M 09/12/1999 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8898 Mantia TOUNKARA F 21/12/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8924 Aliou Badra TOURE M 01/06/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8943 Baba Abdoudjé TOURE M 26/04/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

8952 Boubacar TOURE M 16/04/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8960

Cheick Ahmed

Hamala TOURE M 29/07/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

9022 Mohamed TOURE M 10/08/2003 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

9024 Mohamed El Hadj TOURE M 03/03/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

9086 Abdoul Karim TRAORE M 28/07/2004 LFAKANT SAN REG PASSABLE

9098 Abdoulaye TRAORE M 03/05/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

9099 Abdoulaye TRAORE M 10/07/2000 LANSP SAN REG PASSABLE

9138 Adama G. TRAORE M Vers 2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9184 Alimata TRAORE F 04/04/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

9188 Aliou Badra TRAORE M 28/01/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

9213 Amadou TRAORE M 14/04/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9215 Amadou TRAORE M 15/03/1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9234 Aminata TRAORE F 30/12/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9412 Drissa TRAORE M 30/05/1997 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

9419 Drissa Daouda TRAORE M 20/03/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

9448 Fatoumata TRAORE F 03/05/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9449 Fatoumata TRAORE F 18/07/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9502 Hawa TRAORE F 31/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9517 Ibrahim TRAORE M 12/03/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

9641 Mahamadou TRAORE M 22/09/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

9763 Mohamed TRAORE M 09/06/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

9807 Moussa Balla TRAORE M 13/11/1999 CL/LMDP SEGOU CL PASSABLE

BAC 2020 Page 10 de 11 SERIE : TSEXP

N°PL PRENOMS NOM SEX

E

DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9836 Nouhoum TRAORE M 21/05/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

9840 Noutou TRAORE M 02/08/2000 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

9899 Sabou TRAORE M Vers 1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

9946 Sidi Bekaye TRAORE M 13/07/2003 LHSS SAN REG PASSABLE

9954 Sinaly TRAORE M 28/11/1996 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

10000

Tiounka Dite

Viviane

TRAORE F 06/11/2002 LANSP SAN REG PASSABLE

10008 Worokiatou TRAORE F 11/10/2001 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

10036 Youssouf TRAORE M 30/03/2001 LSAN SAN REG ASSEZ-BIEN

10039 Zeynabou TRAORE F 05/01/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

10086 Abdoulaye D. YALCOUYE M Vers 2001 LAKCC SEGOU REG ASSEZ-BIEN

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

BAC 2020 Page 11 de 11 SERIE : TSEXP

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI

************** Un Peuple-Un But-Une Foi

CENTRE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS DE L’EDUCATION

**************

ACADÉMIE D’ENSEIGNEMENT DE SEGOU

**************

PÔLE DE CORRECTION DE SEGOU

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5 Ousmane ABOUBACAR M 24/07/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

10 Issoufi ADAMOU M Vers 2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

19 Abdorhamane AG MOHAMED M 28/05/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

46 Mahamed ARMA M 03/09/1999 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

62 Alpha Alfousseïni BA M 23/08/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

68 Abdoul Aziz BABY M 31/05/1997 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

99 Adama BAGAYOKO M 07/03/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

111 Oumou BAGAYOKO F 11/10/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

112 Salimata L BAGAYOKO F 09/10/2001 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

117 Abdoulaye BAH M 24/09/2002 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

124 Amadou BAH M 20/01/1994 LPGBK SAN CL PASSABLE

127 Assitan BAH F 09/02/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

131 Bréhima BAH M 09/01/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

132 Chouaïb Thierno BAH M 06/03/1999 LPFTS SAN REG PASSABLE

137 Fatoumata BAH F 15/06/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

140 Idrissa BAH M 20/05/1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

176 Bakary BALLO M 02/07/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

197 Madjou BALLO M 26/12/2003 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

207 Moctar BALLO M 15/11/2001 LPMYK SAN REG ASSEZ-BIEN

221 Soumaila BALLO M 25/03/1998 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

223 Wassa BALLO F 14/02/2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

229 Aly BAMBA M 20/04/1998 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

249 Mamoutou BANGOURA M 25/04/2001 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BACCALAUREAT MALIEN

SESSION D’OCTOBRE 2020

SERIE : TERMINALE SCIENCES SOCIALES

BAC 2020 Page 1 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

275 Moctar BARRY M 07/03/1998 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

281 Soumana BARRY M 01/07/1998 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

289 Boubacari BATHILY M 13/08/2000 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

339 Mohamed BERTHE M 06/05/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

386 Allaye Oumar BORE M 29/09/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

416 Bassidy BOUARE M 12/12/2001 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

460 Lamine BOUARE M 26/04/2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

491 Modibo BOUARE M Vers 2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

501

Moussa

Fousseyni

BOUARE M 15/07/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

549 Assa Diallo CAMARA F 10/01/1997 LPGBK SAN CL ASSEZ-BIEN

558 Chaka CAMARA M 24/06/2001 LPFTS SAN REG PASSABLE

580 Modibo CAMARA M 21/02/2001 LCGS SEGOU REG PASSABLE

581 Modibo CAMARA M 10/02/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

584 Mounirou CAMARA M 01/06/2001 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

604 Abdoulaye CISSE M 26/08/1998 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

627 Amara CISSE M 22/08/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

700 Oumou CISSE F 24/04/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

701 Ousmane CISSE M Vers 1997 LPGBK SAN REG PASSABLE

710 Samba Sidiki CISSE M 28/10/2000 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

720 Tahirou CISSE M 14/07/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

759 Abibou COULIBALY M 19/11/1999 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

761 Aboubacar COULIBALY M 17/01/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

768 Adama COULIBALY M 15/12/1999 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

786 Adiaratou COULIBALY F 08/02/1995 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

839 Amadou COULIBALY M 07/04/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

854 Amidou Boubacar COULIBALY M Vers 1995 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

881 Araba COULIBALY F 10/05/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

943 Bakary COULIBALY M 01/01/2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

967 Biba COULIBALY F vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

968 Bibata COULIBALY F 23/06/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 2 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

989 Boubacar COULIBALY M 30/06/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

999 Bourama COULIBALY M Vers 2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

1020 Cathérine COULIBALY F vers 2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

1056 Daouda S COULIBALY M Vers 1997 LPGBK SAN CL PASSABLE

1058 Demba COULIBALY M 11/02/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1089 Djénéba K COULIBALY F Vers 1997 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

1094 Djénébou COULIBALY F 30/10/1994 CL/LPIP/SND

D

SEGOU CL PASSABLE

1126 Drissa L COULIBALY M Vers 2001 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

1128 Elam COULIBALY M 01/12/1990 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1138 Fatouma COULIBALY F 02/04/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1143 Fatoumata COULIBALY F 08/05/1997 CL/LPIP/SND SEGOU CL PASSABLE

1144 Fatoumata COULIBALY F 06/03/1998 LPLCY SAN CL PASSABLE

1145 Fatoumata COULIBALY F 10/03/1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

1239 Issa COULIBALY M 22/10/2001 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

1240 Issa COULIBALY M 19/11/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

1245 Issa COULIBALY M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

1258 Jude COULIBALY M 13/12/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1270 Kadiatou COULIBALY F 01/09/1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1300 Kassim COULIBALY M 14/11/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1307 Konimba COULIBALY M 14/03/2000 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

1320 Koumba COULIBALY F 21/05/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

1323 Ladji COULIBALY M Vers 2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1339 Lassina COULIBALY M 12/01/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

1345 Lassine COULIBALY M 07/11/1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

1360 Madeleine COULIBALY F 25/02/1999 CL/SAN SAN CL PASSABLE

1412 Mamadou COULIBALY M 16/10/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

1430 Mamoutou COULIBALY M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

1458 Mariama COULIBALY F 15/12/1999 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

1473 Minata COULIBALY F vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

1477 Moctar COULIBALY M 20/09/1999 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 3 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

1520 Moussa COULIBALY M 18/09/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

1535 Moussa O COULIBALY M 09/02/2002 LMK-SEG SEGOU REG PASSABLE

1545 Nana Kadidia COULIBALY F 25/05/1997 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

1549 Natayelle COULIBALY M Vers 1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1550 Nathalie COULIBALY F 23/02/2003 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

1556 Néné COULIBALY F 15/11/2000 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

1570 Nouhoum COULIBALY M 03/07/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1579 Oumar COULIBALY M 11/07/2002 LBLA SAN REG PASSABLE

1598 Ousmane COULIBALY M 05/12/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

1601 Ousmane COULIBALY M 19/11/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

1623 Rokia COULIBALY F 05/04/1998 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

1649 Salif Kanou COULIBALY M 13/11/1996 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1658 Saly COULIBALY F Vers 2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

1714 Sidiki COULIBALY M 23/10/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

1718 Sidiki N COULIBALY M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

1722 Sidy COULIBALY M 18/08/1998 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

1735 Sitan COULIBALY F Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1749 Souleymane COULIBALY M 25/02/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

1781 Soumeïla COULIBALY M 12/10/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

1788 Tata COULIBALY F 10/04/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1811 Totéguè COULIBALY M 11/09/1996 LPGBK SAN REG PASSABLE

1817 Yacouba COULIBALY M 15/07/2000 LMDP SEGOU REG PASSABLE

1834 Yaya B COULIBALY M 19/05/1999 LHSS SAN REG PASSABLE

1851 Youssouf B COULIBALY M Vers 1994 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

1852 Zabè Dit Janvier COULIBALY M 08/04/2002 LHSS SAN REG PASSABLE

1855 Ziékéni COULIBALY M vers 2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

1860 Zoumana COULIBALY M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

1917 Armand DABOU M 06/01/2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

2008 Corentin DAKOUO M Vers 2001 LSAN SAN REG PASSABLE

2024 Innocent DAKOUO M 03/07/2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 4 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2041

Nassanhan

Valentine DAKOUO F 03/10/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

2195 Albert DAOU M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2215 Barhtelemi DAOU M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2221 Bréhima M DAOU M 31/12/1999 CL/LRT SEGOU CL PASSABLE

2252 Javette DAOU F vers 2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

2253 Joseph DAOU M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2304 Siaka DAOU M vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2317 Tite DAOU M vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2319 Yacouba DAOU M Vers 2002 LHSS SAN REG PASSABLE

2331 Seydou DEM M 26/042001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

2353 Abel Kemoi DEMBELE M 07/01/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

2363 Adama DEMBELE M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2374 Adeline DEMBELE F 20/10/1993 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

2410 Aly DEMBELE M 16/04/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

2475 Bakary B DEMBELE M 10/04/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2478 Bakoro DEMBELE M 24/03/2000 LPLCY SAN REG PASSABLE

2489 Batrou DEMBELE F 16/06/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2497 Benjamin DEMBELE M 10/05/1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

2508 Bintou DEMBELE F vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2513 Bonou DEMBELE M Vers 1999 LPFTS SAN REG PASSABLE

2525 Bourama DEMBELE M 01/11/1998 CL/ LMDN SEGOU CL PASSABLE

2552 Clédiomo DEMBELE M Vers 1999 LPFTS SAN REG PASSABLE

2562 Daouda DEMBELE M 18/04/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

2581 Djarra DEMBELE F 08/09/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2582 Djelika DEMBELE F 07/01/1998 CL/LPKNKNIO

SEGOU CL PASSABLE

2605 Drissa DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2611 Drissa T DEMBELE M 16/08/1999 LPMYK SAN REG PASSABLE

2615 Elie DEMBELE M 17/092001 LBNM SEGOU REG PASSABLE

2629 Etienne DEMBELE M Vers 1991 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2638 Fatoma DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 5 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

2642 Fatoumata DEMBELE F 10/06/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2643 Fatoumata DEMBELE F 28/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

2645 Fatoumata DEMBELE F 08/11/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2664 Fousseni DEMBELE M vers 1996 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2665 Fousseny DEMBELE M vers 2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

2670 Fousseyni Y DEMBELE M vers 2001 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

2689 Harouna DEMBELE M 04/06/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

2703 Ichaka DEMBELE M 15/10/1995 LPGBK SAN REG PASSABLE

2717 Issa A DEMBELE M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2719 Issa S DEMBELE M 02/10/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

2752 Josias DEMBELE M 17/01/1998 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

2754 Josué DEMBELE M 31/12/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

2769 Kalifa DEMBELE M 05/08/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

2773 Karaba Yaya DEMBELE M 18/08/1994 CL/SAN SAN CL PASSABLE

2855 Maminé DEMBELE F Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

2881 Mariam DEMBELE F 17/03/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

2908 Modibo DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2911 Mohamadou DEMBELE M 10/07/2000 LPFAANOUAR

SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2912 Mohamed DEMBELE M 19/03/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

2958 Oumar DEMBELE M 02/05/1998 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

2959 Oumar DEMBELE M 19/09/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

2960 Oumar DEMBELE M 31/01/2001 LPFATHIERNO

SEGOU REG ASSEZ-BIEN

2975 Ozias DEMBELE M 10/10/2001 LPFTS SAN REG PASSABLE

2991 Rabatou DEMBELE F vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

2999 Rémi DEMBELE M 02/03/2000 LTOMINIAN SAN REG ASSEZ-BIEN

3013 Rokia T DEMBELE F Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

3029 Salia DEMBELE M 09/04/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

3036 Saly DEMBELE F 08/04/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

3048 Sekou DEMBELE M Vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

3049 Sékou DEMBELE M Vers 1994 CL/SAN SAN CL PASSABLE

BAC 2020 Page 6 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3076 Sidiki DEMBELE M 21/04/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3110 Souleymane A DEMBELE M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

3111 Souleymane I DEMBELE M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3120 Soumana DEMBELE M 21/04/2001 LMK-SEG SEGOU REG PASSABLE

3124 Souzane DEMBELE F 31/12/1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

3132 Theophile DEMBELE M vers 1997 LPGBK SAN CL PASSABLE

3140 Tinzanga DEMBELE M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

3147 Wa’Ati DEMBELE M 14/08/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3160 Yacouba DEMBELE M Vers 1998 LPGBK SAN CL PASSABLE

3164 Yacouba D DEMBELE M 01/10/1996 LPGBK SAN CL PASSABLE

3165 Yacouba N DEMBELE M 23/04/1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

3217 Amadou DENON M 05/01/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3269 Sinaly DIABATE M 12/10/1997 CL/LPFASINA

SEGOU CL PASSABLE

3270 Tahirou DIABATE M 20/07/2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

3275 Mahamadou DIABY M 26/05/1999 LPFA -

FALAH

SEGOU REG PASSABLE

3282 Aboubacar DIAKITE M 03/06/2002 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

3286 Adiaratou DIAKITE F 10/01/2003 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3296 Assétou DIAKITE F Vers 2000 LHSS SAN REG PASSABLE

3304 Bourama DIAKITE M 11/02/1997 CL/LPKNKSEG

SEGOU CL PASSABLE

3305 Brahima DIAKITE M 30/12/1997 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3313 Djeneba DIAKITE F 20/10/1999 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

3345 Mariam DIAKITE F 16/02/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

3357 Moussa DIAKITE M 03/11/1999 LPGBK SAN CL PASSABLE

3415 Aïssata DIALLO F 05/06/2002 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

3417

Alhassane Zakaria

Ali DIALLO M 23/01/1998 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3430 Amadou DIALLO M 24/05/2000 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

3443 Aminata B DIALLO F 28/01/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3477 Daouda DIALLO M Vers 2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

3481 Djenéba DIALLO F 03/03/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

3518 Hamady DIALLO M 20/06/2001 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 7 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

3560 Mahamadou DIALLO M 18/03/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3578 Mamoutou DIALLO M 16/09/1998 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

3590 Moussa Oumar DIALLO M 03/06/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3617 Ramatou DIALLO F 22/08/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

3622 Salif DIALLO M 29/10/2000 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

3632 Sidy DIALLO M 12/11/1999 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

3656 Aissatou DIAMOUTENE F 20/08/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

3657 Seydou A DIAMOUTENE M 20/07/1992 LPGBK SAN CL PASSABLE

3664 Mama DIANE M 12/06/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

3668 Sidiki DIANE M vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

3672 Oumar DIANKA M 26/03/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

3686 Abdou DIARRA M Vers 2001 LBLA SAN REG PASSABLE

3713 Aboubacar Sidiki DIARRA M 06/02/1999 LMA-SEG SEGOU REG ASSEZ-BIEN

3714

Aboubacar Sidiki

Dofing DIARRA M 18/01/1999 CL/LMA-NIO SEGOU CL PASSABLE

3721 Adama DIARRA M 31/12/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3750 Alou DIARRA M 06/07/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

3757 Amadou DIARRA M 15/08/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

3773 Aminata DIARRA F 04/12/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

3775 Aminata DIARRA F 31/10/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

3785 Ange Stéphane DIARRA M 11/10/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

3791 Araby DIARRA F 04/01/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

3801 Assitan DIARRA F 14/05/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

3816 Azaphe DIARRA M 01/09/2000 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

3842 Barima DIARRA M 31/07/2000 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

3855 Bintou DIARRA F 07/12/2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

3884 Clément DIARRA M 21/03/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

3909 Deboura DIARRA F vers 1989 LPMYK SAN CL PASSABLE

3921 Djélika B DIARRA F 08/08/1998 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

3926 Djibril DIARRA M Vers 2001 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

3962 Fatoumata DIARRA F 30/07/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 8 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4012 Hawa Y DIARRA F 06/11/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4026 Ismaïl DIARRA M 22/04/2002 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

4035 Jacques DIARRA M 21/02/2002 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

4054

Kadiatou

Mamadou

DIARRA F 22/04/2000 LBLA SAN REG PASSABLE

4112 Mahamadou DIARRA M 22/12/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4179 Mohamed DIARRA M 09/02/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4217 Nousso DIARRA F Vers 1999 LHSS SAN REG PASSABLE

4250 Panga Freddy DIARRA M 30/07/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4264 Ramatou DIARRA F 09/11/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

4268 Rose DIARRA F 21/12/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4317 Sidi DIARRA M 27/06/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4352 Souleymane DIARRA M 08/04/2000 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4353 Souleymane DIARRA M 28/04/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

4362 Soumaïla DIARRA M 09/08/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

4373 Tenin DIARRA F 12/02/2000 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

4378 Timpê DIARRA M Vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

4387 Yacouba DIARRA M 08/08/1998 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

4392 Yaya DIARRA M 19/01/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

4402 Youssouf DIARRA M 01/01/2002 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

4429 Djialia DIASSANA F 26/10/1998 LPMYK SAN CL PASSABLE

4449 Nana Kadidia DIASSANA F 03/02/1998 LPFTS SAN REG PASSABLE

4455 Salimata DIASSANA F 25/05/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

4460 Sékou Andre DIASSANA M 31/12/2001 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

4481 Malik Dit Mallé DIAWARA M 19/10/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4490 Oumar DIAWARA M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4492 Soumaila DIAWARA M 30/11/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4497 Aïcha DICKO F 02/ 02/2003 LMDN SEGOU REG PASSABLE

4515 Fatoumata O DICKO F 15/06/2000 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

4532 M’Baré DICKO M 11/06/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

4559 Djénéba DIONI F 02/08/2001 LPFTS SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 9 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

4577 Dénise DISSA M 23/05/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4586 Seydou DJIBO M 31/12/2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

4588 Assana DJIGUIBA M 31/12/2001 LPMYK SAN REG ASSEZ-BIEN

4606

Abdoulaye

Mahamadou DJIRE M 16/04/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4627 Djéneba DJIRE F 29/01/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

4629 Drissa DJIRE M 29/11/1999 LBNM SEGOU REG PASSABLE

4633 Fatoumata DJIRE F 10/02/2003 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

4636 Gaoussou DJIRE M 17/11/2002 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

4646 Mahamadou DJIRE M 02/10/2003 LPGBK SAN REG PASSABLE

4652 Misbahou DJIRE M 29/05/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

4659 Ousmane DJIRE M 11/08/2001 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

4697 Daouda DOUANTE M 11/11/1999 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

4699 Abdou Wahab DOUCOURE M 02/07/1996 LPFATHIERNO

SEGOU REG ASSEZ-BIEN

4718 Ousmane DOUCOURE M 01/11/1997 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

4751 Badra Alou DOUMBIA M 11/10/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4757 Cheick Amala DOUMBIA M 19/10/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

4784 Moussa DOUMBIA M 23/05/2002 LFAKANT SAN REG PASSABLE

4786 Moussa Fakoly DOUMBIA M 11/05/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

4875 Aminata FAMANTA F 12/02/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

4878

Cheickou Abdoul

Kadry

FAMANTA M 31/07/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

4885 Minamba FAMENTA M 28/10/1986 CL/SEGOU SEGOU CL ASSEZ-BIEN

4907 Diakaridia FANE M 22/02/2001 LPMC SAN REG PASSABLE

4944 Aichitou FAROTA F 29/02/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

4967 Bourahima FOFANA M 05/05/2002 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

5016 Moustapha FOMBA M 30/01/1999 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

5043 Tahibou GANABA M 09/08/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

5073 Adama GOITA M Vers 1997 LPGBK SAN REG PASSABLE

5077 Aminata Elysé GOITA F 20/08/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5091 Chaka GOITA M Vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

5116 Job GOITA M vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 10 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

5119 Kalirou GOITA M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

5123 Kousseny GOITA M Vers 2002 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

5159 Fati GOROU F 28/06/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

5168 Zakary GUEDEBA M 11/04/2001 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

5169 Djénéba GUEPKILE F 28/11/1999 CL/LMA-SEG SEGOU CL PASSABLE

5182 Aïssa GUINDO F 31/08/2002 LHSS SAN REG ASSEZ-BIEN

5193 Djénéba GUINDO F Vers 1997 LPGBK SAN REG PASSABLE

5202

Hammadoun

Abdramane GUINDO M 14/01/2004 LHSS SAN REG PASSABLE

5225 Moussa Hadji GUINDO M 20/05/2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

5282 Mahamadou HAIDARA M 22/08/1999 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

5422 Rosalie KAMATE F 25/08/2000 LHSS SAN REG ASSEZ-BIEN

5450 Adiaratou KAMISSOKO F 16/12/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

5476 Amadou KAMPO M 02/11/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

5539 Bourama KANTA M 29/03/2002 LPFTS SAN REG PASSABLE

5543 Ibrahim KANTA M 22/01/2000 LRT SEGOU REG PASSABLE

5575 Alpha Bory KARABENTA M 20/12/1998 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

5585 Alassane KARAMBE M 10/02/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

5614 Kadia KASSOGUE F 20/03/2004 LSAN SAN REG PASSABLE

5622 Salibou KASSOGUE M Vers 1993 CL/NIONO SEGOU CL PASSABLE

5639 Baba KAYA M Vers 2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5640 Fatoumata KAYANTAO F vers 2000 LPGBK SAN REG ASSEZ-BIEN

5654 Aïchata KEITA F 30/08/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

5759 Mamadou KEITA M 23/03/2004 LSAN SAN REG PASSABLE

5807 Sadio Saran KEITA F 02/01/1996 LPGBK SAN CL PASSABLE

5856 Mohamed KINTA M 19/09/2000 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

5913 Paulin KOITA M 23/01/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

5936 Lassiné KOLO M 19/03/1999 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

5937 Mariam KOLO F 17/06/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

5971 Abdoul Karim KONATE M 01/05/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

5991 Amoro KONATE M 06/06/2001 LPLCY SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 11 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6068 Nah KONATE F 10/04/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

6085 Billo KONDE M 26/01/2001 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

6153 Bintou KONE F 26/03/1998 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

6180 Djénébou KONE F 26/07/2001 LBLA SAN REG PASSABLE

6209 Fatoumata KONE F 02/03/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6212 Fatoumata KONE F 22/11/1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

6225 Grégoire KONE M Vers 2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

6233 Hawa KONE F VERS 2002 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

6242 Ibrahim KONE M 24/06/2002 LIDIAK SEGOU REG PASSABLE

6251 Jean Pierre KONE M 06/04/1999 LSAN SAN REG PASSABLE

6264 Karim KONE M 20/01/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

6265 Kassim KONE M 03/01/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

6268 Konimba KONE F 07/09/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

6276 Lamine KONE M 06/05/1999 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

6284 Laurent KONE M 17/03/2000 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

6303 Mamou KONE F 10/03/2OO1 LPGBK SAN REG PASSABLE

6308 Margueritte KONE F 12/01/2000 LFAKANT SAN REG PASSABLE

6324 Mohamed KONE M 08/03/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6325 Mohamed KONE M 02/12/2000 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

6360 Robert KONE M 17/08/2001 LPDIA-BGO SAN REG PASSABLE

6392 Sewéssé Julienne KONE F 19/07/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6454 Aly Badra KONTA M 27/01/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

6474 Younoussa KONTA M 25/03/2002 LPFTS SAN REG PASSABLE

6489 Maténin KONTE M Vers 2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

6491 Abdoul Salam KORBEOGO M 07/ 06/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

6495 Mahamadou KOSSINANTAO M 05/06/1996 LPFTS SAN REG PASSABLE

6503 Daniel KOUAME M 17/05/2001 CL/LAGUID SEGOU CL PASSABLE

6504 Fatimata KOUANDA F 28/01/1998 LRT SEGOU REG PASSABLE

6530

Fousseyni

Moussa

KOUMARE M 18/05/2001 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

6532 Mamary KOUMARE M Vers 1999 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 12 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

6545 Issa KOUREISSY M Vers 2002 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

6560

Fatoumata

Bintou

KOUYATE F 16/12/1992 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

6602 Khadidia MACALOU F 15/08/2003 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6630 Adizatou MAIGA F 18/05/2002 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6648 Amadou Oumar MAIGA M 27/08/1986 CL/SAN SAN CL PASSABLE

6665

Boubacar

Amadou

MAIGA M 31/10/2001 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6708 Hindou MAIGA F 28/08/2003 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6711 Ibrahim MAIGA M 22/04/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

6715 Kadia MAIGA F 16/08/1995 CL/LPMLHS SEGOU CL PASSABLE

6726 Mahamadou MAIGA M 03/05/2000 LPFAANOUAR

SEGOU REG ASSEZ-BIEN

6735

Mariam Amadou

Diadié MAIGA F 19/12/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

6745 Moussa MAIGA M Vers 1999 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

6752

Noussoura El

Habib MAIGA F 21/09/1999 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6799 Bâ Noufin MALLE F 18/08/1998 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

6804 Chaka MALLE M Vers 1999 LPMC SAN REG PASSABLE

6825 Moussa MALLE M 25/04/2003 LPFAAHALYA



SEGOU REG PASSABLE

6835 Seriba MALLE M 27/01/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

6850 Mahamadou MARICO M Vers 2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

6851 Seydou MARICO M 09/03/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

6852 Youssouf MARICO M 04/06/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

6869 Konimba MARIKO M 19/11/1973 CL/SAN SAN CL PASSABLE

6880 Sidi MARIKO M 25/02/1996 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

6903 Ibrahim Ag MOHAMED M 22/10/1995 CL/SAN SAN CL PASSABLE

6931 François MOUNKORO M 03/10/1999 LPFTS SAN REG PASSABLE

6945 Lompo Rose MOUNKORO F 29/04/1989 CL/SAN SAN CL PASSABLE

6976 Thierno Amadou N’DIAYE M 22/02/1998 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

6985 Maryfing NAMOKO M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7006 Sékou NIAFO M 01/01/1998 LFAKANT SAN CL ASSEZ-BIEN

7040 Bouréma NIARE M 04/07/2002 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

7051 Zoumana NIARE M 10/04/2000 CL/LMDP SEGOU CL PASSABLE

BAC 2020 Page 13 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7055 Assa NIMAGA F 30/03/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7070 Atiné ONGOIBA F 25/09/1991 LPGBK SAN CL PASSABLE

7077 Yacouba ONGOIBA M 09/03/2003 LPSKN SEGOU REG PASSABLE

7085 Alimami OUATTARA M 10/12/1999 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

7090 Brehima OUATTARA M 04/12/2001 LPFAAHALYA

SEGOU REG ASSEZ-BIEN

7100 Mouhamed OUATTARA M 09/02/2002 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

7127 Hamidou OUEDRAOGO M Vers 2001 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7138 Youssouf OUEDRAOGO M 15/01/2001 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

7139 Salia OUERE M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

7142 Dedeou OULALE M 12/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7177 Ezekiel Amadigué PEROU M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

7194 Issaka POUDIOUGO M 14/02/2002 LSAN SAN REG PASSABLE

7202 Hamidou RAMA M 07/09/2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

7231 Issa M SACKO M 10/10/1999 LYBKP SEGOU REG PASSABLE

7236 Mahmoudou SACKO M 09/12/2000 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

7289 Rokia SAMAKASY F 10/03/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7319 Drissa SAMAKE M Vers 2001 LPMC SAN REG PASSABLE

7337 Haroune SAMAKE M 24/05/2000 L.P. Ségou II SEGOU REG PASSABLE

7398 Sidy SAMAKE M 31/12/2001 LPFAANOUAR

SEGOU REG PASSABLE

7477 Kariatou SANGARE F 24/08/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

7490 Mariam Dite Mah SANGARE F 16/10/2002 LBNM SEGOU REG PASSABLE

7517 Souaré SANGARE F Vers 2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

7519 Tiekoro SANGARE M 24/11/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7522 Yoro SANGARE M 20/04/2002 LMDP SEGOU REG PASSABLE

7539 Aguibou SANOGO M 30/04/2002 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

7565 Cheick Abou SANOGO M 06/05/2001 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7572 Djénéba SANOGO F 19/05/2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

7591 Issa SANOGO M 12/04/2000 CL/SEGOU SEGOU CL ASSEZ-BIEN

7601 Kassim SANOGO M Vers 1999 LPGBK SAN REG PASSABLE

7617 Moumine SANOGO M 26/04/1998 LPDC SAN CL PASSABLE

BAC 2020 Page 14 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

7628 Salif SANOGO M 19/09/2001 LPKNK-SEG SEGOU REG PASSABLE

7635 Siaka SANOGO M 13/12/2002 LAKCC SEGOU REG PASSABLE

7649 Bakary SANOGO M 25/03/2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

7658 Gnanti SANOU M 05/01/2003 LFAKANT SAN REG ASSEZ-BIEN

7672 Wagnouan SANOU M 02/01/2000 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

7678 Abdoulaye SANTARA M 02/05/1998 LYPAKO SAN CL PASSABLE

7692 Abdoura Oufa SARABA M 21/03/1998 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

7699 Adama SAVADOGO M 15/10/1994 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

7700 Hamidou SAVADOGO M 23/08/2003 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

7717 Sanoussi SEBETO M 15/04/2001 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

7725 Aly SEREME M 08/06/2003 LPRIMO-SAN SAN REG PASSABLE

7759 Aminata SIDIBE F 10/12/2002 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

7764 Baba SIDIBE M 21/04/2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

7771 Chaka SIDIBE M 25/01/2001 LNIONO SEGOU REG PASSABLE

7773 Cheick Gaoussou SIDIBE M 05/04/2000 LMAFA-D SAN REG BIEN

7776 Daouda SIDIBE M 24/09/2003 LPMYK SAN REG ASSEZ-BIEN

7777 Demba SIDIBE M 20/08/1993 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

7783 Dramane SIDIBE M 03/05/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

7794 Hozé SIDIBE M Vers 1998 CL/SAN SAN CL PASSABLE

7881 Mahamoud SIMPARA M 07/02/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

7900 Mahamadou SINGARE M 26/09/2000 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

7920 Djénéba SISSOKO F 06/10/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

7967 Adiaratou SOGOBA F 20/03/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

7971 Alphonse SOGOBA M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

8003 Drissa SOGOBA M 07/01/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

8008 Fatouma N SOGOBA F vers 2001 LPGBK SAN REG PASSABLE

8024 Jayel SOGOBA F 05/03/1997 LMAFA-D SAN REG ASSEZ-BIEN

8029 Kadidia SOGOBA F Vers 1996 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8050 Mariam SOGOBA F 26/03/2002 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8056 Moctar SOGOBA M 19/02/1999 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

BAC 2020 Page 15 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8071 Salia SOGOBA M Vers 1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

8074 Salifou SOGOBA M Vers 2000 LPGBK SAN REG PASSABLE

8086 Tabita SOGOBA F 13/02/2001 LHSS SAN REG PASSABLE

8098 Youssouf SOGOBA M 15/11/1999 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8127

Cheick Ahamadi

Tidian

SORE M 10/05/1999 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

8128 Harouna SORE M 31/12/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

8143 Dramane SOUARE M 28/04/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

8144 Makono SOUARE F Vers 2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

8148 Adama SOUGOULE M 05/05/2003 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

8166 Mohamed D. SOUMOUNOU M 23/04/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8196 Fatoumata SOW F 11/01/2001 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8218 Oumar SOW F 03/03/1995 CL/SAN SAN CL PASSABLE

8266

Minkailou

Mohamed SYLLA M 19/01/2001 LPMLHS SEGOU REG PASSABLE

8296 Seydou TAMALGO M 23/02/2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

8320 Abdou TANGARA M 07/08/2000 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8334 Adama TANGARA M Vers 2001 LCGS SEGOU REG PASSABLE

8393 Drissa TANGARA M 03/06/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

8400 Fatoumata TANGARA F Vers 1999 LBLA SAN REG PASSABLE

8453 Moctar TANGARA M 31/12/2002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

8455

Mohamed

Lamine

TANGARA M 12/02/2000 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

8473 Oumar TANGARA M Vers 2001 LMDP SEGOU REG PASSABLE

8505 Sidiki TANGARA M 14/09/2000 LSAN SAN REG PASSABLE

8544 Baye Sani TEMBELY M 14/09/2002 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

8640 Pierre THERA M Vers 2001 LFAKANT SAN REG PASSABLE

8646 Samou THERA M 10/06/2002 LPGBK SAN REG PASSABLE

8687 Akeila Thomas THIERO M 18/09/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

8720 Sidi Yaya A THIERO M 20/10/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

8761 Ibrahim TOE M 09/12/2003 LPDDM SEGOU REG PASSABLE

8772

Amassagou Dit

Alain Joseph TOGO M 15/08/1996 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

8773 Awa TOGO F 24/01/1998 LRT SEGOU CL PASSABLE

BAC 2020 Page 16 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

8778 Fadima Bouke TOGO F 02/01/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8814 Aminata TOGOLA F 25/12/1999 LMDP SEGOU REG PASSABLE

8858 Abdramane TOULEMA M Vers 2000 LHSS SAN REG PASSABLE

8860 Brahima TOULEMA M Vers 2000 LSAN SAN REG PASSABLE

8888 Bandiougou TOUNKARA M 05/10/2000 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8897 Mamoudou TOUNKARA M 06/05/2001 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

8899

Mohamed

Lamine

TOUNKARA M 27/12/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

8901 Sekou TOUNKARA M 10/01/2000 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

8912 Aboubacrine M.A TOURE M 18/01/2000 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

8926 Alwata TOURE M 16/10/2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

9005 Lasséni TOURE M Vers 1982 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

9008 Madiou TOURE M 07/09/2001 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

9025

Mohamed

Lamine

TOURE M 29/09/2002 LTOMINIAN SAN REG PASSABLE

9036 Oumar TOURE M 25/09/1998 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

9066 Souleymane TOURE M 07/03/2000 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

9133 Adama TRAORE M 08/10/2000 LPDC SAN REG PASSABLE

9185 Alimatou TRAORE F 20/10/2001 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

9196 Alou TRAORE M 09/12/1998 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

9204 Aly TRAORE M 15/08/1998 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

9222 Amidou TRAORE M 20/01/1995 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

9276 Awa TRAORE F 20/08/1998 CL/SAN SAN CL ASSEZ-BIEN

9307 Bakoroba TRAORE M 08/11/2002 LPKNK-NIO SEGOU REG PASSABLE

9365 Checkna TRAORE M 07/12/2002 LBAROUE SEGOU REG PASSABLE

9441 Fatoumata TRAORE F 31/08/2003 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9476 Fousséni TRAORE M 24/04/2000 LPMYK SAN REG PASSABLE

9477 Fousseny TRAORE M 17/032002 LMACINA SEGOU REG PASSABLE

9486 Hadi Tierno TRAORE M 25/03/2001 LPMYK SAN REG PASSABLE

9506 Haya K TRAORE M 21/08/2001 LPFAAHALYA

SEGOU REG PASSABLE

9532 Issouf TRAORE M 19/11/1998 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9537 Jean Dit Zié TRAORE M 23/10/2002 LAGUID SEGOU REG PASSABLE

BAC 2020 Page 17 de 18 SERIE : TSS

N°PL PRENOMS NOM SEXE DATE DE

NAISSANCE ETABLIS Académie STATUT

ELEVE MENTION

9579

Kadidiatou

Mohamed TRAORE F 28/01/2003 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9583 Kalilou TRAORE M 04/03/2003 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

9590 Kassoum L TRAORE M Vers 2000 LPSDJIRE SAN REG PASSABLE

9604 Lamine TRAORE M 22/02/1997 LPGBK SAN REG PASSABLE

9706 Mariam TRAORE F 13/09/2002 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9767

Mohamed

Hachimy TRAORE M 23/11/2000 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

9770

Mohamed

Lamine

TRAORE M 31/12/2001 LPFA-SACKO SEGOU REG PASSABLE

9809 Moussa M TRAORE M 31/12/2002 LPFA - FALAH SEGOU REG PASSABLE

9819 Nana Bakary TRAORE F 30/05/2002 LMA-SEG SEGOU REG PASSABLE

9832 Nouhoum TRAORE M 31/12/2002 LPFA-SINA SEGOU REG PASSABLE

9877 Ousmane TRAORE M 24/02/1998 LPGBK SAN REG PASSABLE

9894 Rokia TRAORE F 02/11/1996 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

9938 Seydou Ali TRAORE M 08/06/1998 LMAFA-D SAN REG PASSABLE

9944 Sidaty TRAORE M 01/06/2001 LMA-NIO SEGOU REG PASSABLE

9945 Sidi TRAORE M Vers 1999 LBMAGUI SAN REG PASSABLE

9985 Tahirou TRAORE M 05/02/2001 LMDN SEGOU REG PASSABLE

9991 Thomas TRAORE M 20/07/2003 LPCMD-SEG SEGOU REG PASSABLE

9997 Tidiani TRAORE M 11/05/2001 LSAN SAN REG PASSABLE

10029 Youssouf TRAORE M 10/05/1998 CL/SEGOU SEGOU CL PASSABLE

10059 Ousmane WAGUE M 17/09/2001 LPFA-NIONO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

10065 Ilisasse WANGO M 05/06/1999 LPFA-SACKO SEGOU REG ASSEZ-BIEN

10109 Checkné YATTABARY M 28/06/1999 LPFATHIERNO

SEGOU REG PASSABLE

10111 Alimata YATTARA F 15/11/1999 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

10125 Brahima Dit Sory YATTOURA M LAKCC SEGOU REG PASSABLE

10202 Ahamadou COULIBALY M 20/06/2002 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

10204 Djénéba COULIBALY F 12/04/2000 LPFA-NIONO SEGOU REG PASSABLE

Ségou, le 12 Novembre 2020

Le Directeur,

Itous AG Ahmed IKNAN

BAC 2020 Page 18 de 18 SERIE : TSS