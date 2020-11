Sahara occidental: le Mali appelle à la reprise des négociations - abamako.com

Sahara occidental: le Mali appelle à la reprise des négociations Publié le samedi 21 novembre 2020 | APS

© Autre presse par DR

Le Mali suit avec préoccupation les derniers développements de la situation au Sahara occidental, notamment dans la région d'El-Guerguerat et appelle à la reprise des négociations pour une solution "politique négociée, juste et acceptable par toutes les parties", a indiqué samedi un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



Le Ministère "salue les efforts des pays de la région, de l'Union africaine et ceux du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies visant à encourager les parties à préserver le cessez-le-feu institué par l'Accord militaire N I signé entre les parties et l'Organisation des Nations unies en 1991".



Face à la situation, le MAE malien "exhorte le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à accélérer le processus de désignation de son représentant personnel pour le suivi de ce dossier" et réitère le soutien du Mali aux efforts du Secrétaire général pour une "solution politique négociée, juste et acceptable par toutes les parties", ajoute le communiqué.

Le 23 novembre, à l'aube, les forces d'occupation marocaines ont lancé une agression militaire contre les civils sahraouis sans défense devant la brèche illégale d'el Guerguarat, en violation de l'accod de cessez-le-feu de 1991 signé avec le Front Polisario sous les auspices des Nations unies.