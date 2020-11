Mali : 49% des maliens n’ont pas confiance en G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics des êtres humains - abamako.com

Mali : 49% des maliens n'ont pas confiance en G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics des êtres humains Publié le dimanche 22 novembre 2020

© aBamako.com par AS

Inauguration du nouveau siège de la force du G5 Sahel

Bamako, le 03 Juin 2020, les responsables du G5 Sahel ont procédé à l`inauguration du nouveau siège de la force G5 Sahel à Senou. Tweet

La 11ème édition de l’enquête d’opinion politique de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a fait l’objet d’une présentation aux acteurs sociopolitiques du Mali le jeudi, 12 mars 2020 au Radisson Blu. Les opinions des Malien(nes) ont été révélées sur les forces internationales



A cet effet, les opinions des enquêté (e)s sont partagées sur la confiance en le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics des êtres humains. En effet, 48% des citoyen (ne)s pensent que le G5 Sahel en est capable et 49% pensent le contraire,



Par localité, les populations qui font confiance au G5 Sahel sont majoritaires à Ménaka (87,2%), Gao (67,8%), Taoudénit (53,1%), Kayes (53%) et Ségou (48,5%). Celles qui ne lui font pas confiance sont plus nombreuses à Kidal (70,3%), Mopti (54,9%), Tombouctou (52,8%), Sikasso (50,9%), Koulikoro (49,5%) et Bamako (48,2%). Il est à noter que les sans opinion sont particulièrement nombreux à Ménaka (10,3%), Sikasso (4,6%) et Bamako (4,4%).



Selon le genre, les femmes (45,6%) font plus confiance au G5 Sahel que les hommes (50,6%) pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics des êtres humains



Source : Friedrich Ebert Stiftung-Mali.