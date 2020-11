Déménagement du siège de la Coalition pour le Sahel de paris à Bruxelles en vue - abamako.com

Publié le dimanche 22 novembre 2020

Inauguration du nouveau siège de la force du G5 Sahel

Bamako, le 03 Juin 2020, les responsables du G5 Sahel ont procédé à l`inauguration du nouveau siège de la force G5 Sahel à Senou. Tweet

Le siège de cette organisation doit déménager de paris à Bruxelles courant du mois de janvier



Depuis 2018, Bruxelles a décaissé plus de 238 millions d'euros au bénéfice de la force sahélienne. Les enveloppes de l'UE ont principalement été utilisées pour financer l'achat d'équipement (blindés, gilets pare- balles, etc.) pour les militaires du G5 Sahel (Africa Intelligence du 10/11/20). Outre le soutien de l'UE à l'alliance panafricaine, l'avenir de la Coalition pour le Sahel, lancée en mars 2020 dans la foulée du sommet de Pau, devrait aussi être évoqué lors de la visioconférence du 30 novembre. Le siège de cette organisation doit déménager de Paris à Bruxelles dans le courant du mois de janvier. A l'agenda du sommet également, l'opération européenne Takuba, qui réunit plusieurs centaines de forces spéciales issues de pays de l'UE et qui est en cours de déploiement depuis l'été. Le 27 octobre, le Parlement tchèque a validé l'envoi de 60 forces spéciales pour rejoindre les rangs de Takuba jusqu'en 2022. En avril dernier, Charles Michel avait déjà organisé un premier sommet par visioconférence entre l'UE et le G5 Sahel (Africa Intelligence