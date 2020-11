Coupe UFOA U20: Les aiglons perdent leur 1er match à Dakar sur tapis vert - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe UFOA U20: Les aiglons perdent leur 1er match à Dakar sur tapis vert Publié le dimanche 22 novembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Match amical Mali-Burkina Faso 4-0

Les aiglons du Mali ont dominé ceux du Burkina Faso 4-0 en match amical, le 26 Juin 2018 au Stade Modibo Keita. Tweet

Les aiglons du Mali devaient effectuer leur première sortie en coupe UFOA U20 hier samedi 21 Novembre 2020 à Dakar contre la Guinée Bissau. Le match n'a pas pu avoir lieu car la délégation malienne a été sérieusement affectée par la COVID-19. Au moins 7 joueurs ont été testés positifs et également des membres de l'encadrement. La CAF exige au moins11 joueurs et 5 remplaçants pour disputer une rencontre, alors que le Mali a fait le déplacement avec seulement 20 joueurs. Donc 5 de ces 20 Joueurs ont été testés positifs. Le Mali ne pouvait plus avoir 11 joueurs et 5 remplaçants.



Pour extrapoler, les aiglons ont perdu leur premier match contre la Guinée Bissau sur tapis vert avec 2 buts et la Guinée Bissau sans jouer obtient 3 points +2.



Les aigles effectueront leur deuxième sortie le lundi 23 Novembre 2020 contre la Guinée Conakry

d'Ici là, observons évolution de la situation sanitaire de la délégation malienne car les joueurs et les membres de l'encadrement technique testés positifs ont été mis en quarantaine.



Une cellule de crise a déjà été mise en place au niveau de la FEMAFOOT afin de coordonner les actions liées à cette situation. Le président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou TOURE dit Bavieux est attendu à Dakar dans la journée.



Le Mali ne n'entend pas se retirer de la compétition et reste uni derrière les aiglons jusqu'à la fin du tournoi. Dans ces conditions les aiglons pourront difficilement défendre leur titre.



Fsanogo/abamako.com