Au Mali : Barkhane veut se cacher derrière le Canada ? Publié le dimanche 22 novembre 2020

Serval

Au Mali, après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et celle de la ministre des Armées Florence Parly, l’étau continue de se resserrer autour de Barkhane. Selon certaines sources sur place, ces deux visites se seraient très mal placées. La France a voulu imposer ses conditions et ses lois, mais cela n’a pas fonctionné comme Paris le prévoyait. Sur la toile, on peut voir beaucoup de discussions concernant un retrait de Barkhane, mais pourtant, il est difficile de croire que Barkhane pourrait partir comme ça après tous les moyens qu’il a déployés jusque-là.

Selon une source malienne, Jean-Yves Le Drian aurait tenté, avec une enveloppe, de faire plier les Maliens, mais cela n’a pas fonctionné. Florence Parly a essayé de faire de même en concrétisant des accords de défense unilatérale, mais c’était aussi un échec. Pourtant la France ne veut pas lâcher le Mali comme ça. Ce qui fait que Paris met la pression maintenant sur le Canada pour s’impliquer militairement tout en amenant aussi l’Union européenne dans le Mali. Mais quelle en est la raison ?

Selon un article paru sur la toile, le Mali serait un immense potentiel pétrogazier qui pourrait ne jamais être mis en valeur. Donc, le pays regorge de telles ressources naturelles que finalement, la France aurait trouvé le moyen de faire impliquer beaucoup d’autres acteurs dans le dossier malien.

La population malienne est d’ailleurs bien consciente que le pays regorge tellement de ressources qu’il pourrait sortir de toute cette crise économique en mettant en place un système de partage efficace. Ce que l’Occident ne veut toujours pas !

La force Barkhane ne se retire pas du Mali, mais par contre, elle tenterait maintenant de se cacher derrière le Canada et même les États-Unis.

Cela est une aubaine pour Washington, car comme cela en contrepartie, Barkhane deviendra son bras armé au Mali. Et pour le Canada, ce sont bien sûr les ressources qui l’intéressent depuis toujours. Ce qui fait que pour les Occidentaux, tout le monde trouve sa part, mais toujours pas le Mali !

Depuis le soulèvement de la population contre la présence française, les choses changent, et les Maliens ne se laissent plus faire. Les Maliens ne sont plus dupes, et ils savent tous, sans exception, qu’avec une présence occidentale d’occupation sur leur territoire, le pays ne se développera d’aucune façon !