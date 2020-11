Livre : « Mansala, le Mali d’après crise » ou la rebaptisation du Mali - abamako.com

Comprendre les causes de la crise malienne et proposer des voies pour la reconstruction du Mali. Tel est le but de « Mansala : le Mali d’après crise » de Moussa Balla Diarra, publié chez La Sahélienne Mali en novembre 2020.

« Un bon père de famille se fait toujours une idée de ce qu’il veut que ses enfants soient, du type de maison qu’il veut habiter ou du rang social qu’il veut que sa famille occupe dans la société ; et il travaille pour atteindre cela, c’est sa vision, son rêve de chef de famille ». Voilà également la tâche noble à laquelle se livre Moussa Balla Diarra dans son livre « Mansala : le Mali d’après crise ».

Publié dans la collection Mémoire chez les éditions La Sahélienne Mali en novembre 2020, « Mansala : le Mali d’après crise » sert de tremplin pour l’auteur de livrer sa vision, son rêve pour un Mali nouveau émergent. Un pays doté de volonté politique forte dans lequel les dirigeants font montre de compétences avérées, de patriotisme, d’intégrité morale et intellectuelle irréprochable. Il s’agit pour l’auteur d’« évoquer le passé douloureux pour inspirer le présent et bâtir l’avenir avec succès ».

Tout au long des 169 pages que compte le livre, l’auteur développe une double approche afin non seulement d’expliquer les causes de la crise multidimensionnelle que traverse « Mansala », mais aussi proposer des pistes pour la refondation de l’État malien. Ce travail de refondation et de structuration engage la responsabilité de tous les citoyens de la république masalaise. En un mot, à travers « Mansala », l’auteur suggère de rebaptiser le Mali « Mansala », un pays qui a connu de nombreux « Mansa » (rois, empereurs, etc.).

Dans un style très accessible, l’auteur brosse le tableau de ce qu’il souhaite que le Mali soit. La réflexion, l’analyse critique et objective, et la synthèse réaliste et édifiante sont les armes qu’utilise Moussa Balla Diarra pour réussir son entreprise.

À travers la lecture de cette œuvre pétrie de l’actualité profonde du Mali, nous sommes convaincus que les décideurs politiques, les chercheurs, les étudiants ainsi que les simples citoyens pourront y trouver leur compte.

Le livre se trouve en stock dans les éditions La Sahélienne, sis à Djicoroni ACI, auprès de l’auteur lui-même ainsi que dans plusieurs librairies du Mali.

Fousseni Togola