Les résultats du baccalauréat malien ont été proclamés, samedi 21 novembre 2020. Ils présentent une légère baisse par rapport à la session 2019.

Les résultats de l’examen du baccalauréat malien, session d’octobre 2020, ont été publiés par le ministère de l’Éducation nationale, samedi 21 novembre 2020. Cette année, le taux d’admission est de 21,56 %, soit une baisse de 3,56 % comparativement à la session 2019 durant laquelle le Mali a enregistré un taux d’admission de 25,12 %. Toutefois, le ministère de l’Éducation nationale s’est félicité d’avoir réussi à organiser les examens et pour ainsi dire sauver l’année scolaire 2019-2020. « Malgré une année scolaire entachée par la COVID-19 et la grève des enseignants, le ministère de l’Éducation nationale est parvenu quand même à sauver l’année », lit-on sur le site du département de l’Éducation nationale.

Selon les statistiques du ministère en charge de l’Éducation nationale, le taux d’admission du Baccalauréat général s’élève à 21,42 % contre 30,50 % pour le baccalauréat technique et 76,27 % pour le baccalauréat professionnel.

Cette année, ils étaient au total 139 334 candidats, dont 136 836 pour le baccalauréat général et 2 498 pour le baccalauréat technique, à prendre part à cet examen.

Le constat qui se dégage de la publication de ce résultat du baccalauréat malien, session 2020, est une baisse tendancielle depuis 2018. Une année où le taux d’admission s’élevait à 28,57 %.

