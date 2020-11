Journée paysanne « Africa Rising » : Une rencontre entre acteurs du monde agricole à Koutiala - abamako.com

Journée paysanne « Africa Rising » : Une rencontre entre acteurs du monde agricole à Koutiala Publié le lundi 23 novembre 2020

Il s’agit d’une quarantaine de paysans, de chercheurs et de représentants de services techniques qui se sont rencontrés pour échanger sur les technologies agricoles. Tenue à la faveur de la journée paysanne « Africa Rising », la rencontre a eu lieu le vendredi 20 novembre 2020 dans la commune rurale de N’Golonianasso, dans le cercle de Koutiala. Organisée par l’ONG AMEDD, la rencontre a été mise à profit par les acteurs pour visiter des parcs d’innovation. Une visite qui, selon les organisateurs, s’inscrit dans le cadre du renforcement de capacités des producteurs agricoles de la zone.

Axe Bamako-Sikasso : Un mort et sept blessés par balles

Dans la nuit du 19 au 20 novembre, un car de transport quittant Bamako pour Sikasso a fait l’objet d’une attaque par d’hommes armés non identifiés. Selon les indiscrétions, l’attaque s’est déroulée aux environs de 1 heure du matin non loin de Niena, dans la circonscription de Sikasso. Le bilan est d’un (1) mort (un soldat d’escorte) et (7) sept passagers heurtés par balles des inconnus. Aussitôt, les admis ont été admis au centre de santé de référence de Niena, contrairement au chauffeur du car qui serait dans un état critique, lit-on sur la page de Studio Tamani. Notons que les assaillants n’ont pas pu être alpagués pour l’instant par les agents de la sécurité.

Bafoulabé : Le rejet de la chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) par certains parents d’enfants

A Bafoulabé, une localité sise dans la région de Kayes, certains parents rejettent la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) destinée aux enfants de 3 mois à 5 ans. L’information a été confiée par les responsables des services sanitaires. Selon les renseignements, ces parents estiment que les doses desdits vaccins peuvent favoriser la transmission de la maladie à coronavirus. Quant aux médecins en charge de l’opération, ceux-ci tentent de rassurer ces derniers qui s’opposent à la vaccination de leurs enfants, et précisent que la stratégie de la chimio-prévention du paludisme saisonnier n’a aucun rapport avec la maladie pandémique qui secoue le monde entier.

Coronavirus : 76 nouveaux cas positifs le vendredi dernier

76 nouveaux cas testés positifs ; 1 décès et 6 patents guéris, le vendredi 20 novembre 2020 dans notre pays. Ce bilan officiellement annoncé par les autorités sanitaires certifie que des personnes affectées du virus continuent de vivre parmi les populations. Ainsi, la situation cumulée à la date du 20 novembre 2020 est de 4169 cas confirmés dans le pays. Le nombre de guéris s’élevait à 3003 personnes. Les décès étaient estimés à 143 cas. Le nombre de personnes-contact suivies était de 938 cas.

Tournoi de l’UFOA : Plusieurs joueurs et encadreurs du Mali atteints testés positifs à la covid-19

Dans un communiqué publié, samedi 21 novembre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher fait part au monde sportif que plusieurs joueurs et encadreurs de la sélection nationale juniors de football (les Aiglons), sont testés positifs à la covid-19. Cette annonce survient alors qu’ils devraient participer au tournoi UFOA à Dakar, au Sénégal. « Aussitôt informés, le ministre et le président de la FEMAFFOOT, Mamadou Toué dit Bavieux, sont entrés en contact avec les autorités sénégalaises ; l’UFOA et la CAF afin d’apporter une meilleure assistance sanitaire à la sélection malienne », indique le communiqué. Pour coordonner les actions liées à cette situation, les responsables de la question rassurent qu’une cellule de crise a déjà été mise en place au niveau de la FEMAFOOT.Au total, 7 joueurs et 8 membres de l’encadrement technique sont testés positifs à la maladie pandémique. Le même jour, le président de la FEMAFOOT flanqué des joueurs remplaçants et d’un staff technique s’est rendu au chevet de la sélection malienne au Sénégal, indique le communiqué.

Report du match Mali-Guinée Bissau : La Guinée victorieuse selon le règlement du tournoi

En cette période de crise sanitaire, le protocole de la CAF prescrit dans le cadre de ce tournoi qualificatif à la CAN U20 Mauritanie 2021 des tests covid-19 pour tous les officiels et les membres des délégations de chaque équipe participante. Selon le règlement, ce test doit se faire au plus tard 48h après l’arrivée des équipes sur le sol du pays d’accueil. Le même protocole exige un minimum des 11 joueurs, y compris le gardien de but et les quatre joueurs remplaçants pour la tenue du match. Ainsi, ces tests covid-19 qui ont été effectués le 19 novembre 2020 sur les membres de l’équipe malienne, au lendemain de leur arrivée, se sont soldés par des cas positifs. En raison de cela, la rencontre N°2 qui devrait opposer l’équipe malienne à la Guinée-Bissau a été finalement reportée. À cet effet, le règlement détermine que la Guinée-Bissau « aura un match gagné avec 02 buts en plus. Le Mali aura un match perdu avec 02 en moins, soit la Guinée 03 point +02 buts et le Mali 00 point-2 buts », annonce le communiqué du comité d’organisation.