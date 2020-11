Douanes Maliennes : Extraordinaire performance ! Quand on veut, on peut - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Douanes Maliennes : Extraordinaire performance ! Quand on veut, on peut Publié le lundi 23 novembre 2020 | Le 26 Mars

© aBamako.com par A S

7eme rencontres régionales des Douanes de l’Afrique occidentale et centrale

Bamako, le 24 octobre 2016 la rencontres régionales des Douanes de l’Afrique occidentale et centrale s`est tenu a Bamako Tweet

La Douane Malienne a épousé l’adage en Octobre dernier.

En effet, la Direction générale des Douanes du Mali vient en un seul petit mois Octobre (2020) d’enregistrer des recettes à hauteur de 54.385 milliards de FCFA. Cela, contre une prévision mensuelle de 50.854 milliards de FCFA.



Une performance (jamais égalée) de 106.90%

C’est dire, combien la levée des sanctions de la CEDEAO contre notre pays (fermeture des frontières) aura été salutaire pour le Mali.



Ce n’est pas tout.



Ce brillant résultat obtenu par les Douanes maliennes est aussi le fruit de la rigueur de son administration dans la gestion des ressources financières appartenant à l’Etat Malien et le dynamisme de ses différentes divisions.



Il s’agit notamment des bureaux de Falajè (Bamako), Kayes, Diboly, Bougouni, Sikassso, Kita, Kati, le guichet unique et surtout la Direction du renseignement et des Enquêtes de la Douane malienne.



Une occasion pour le timide Directeur général de la Douane d’adresser ses félicitations à l’ensemble du personnel de la Douane malienne et l’exhorter à d’avantage d’efforts pour contribuer au renforcement de l’économie nationale.



A noter que la direction générale des Douanes du Mali a pour objectif (avant janvier 2021) de recouvrer au titre de l’année 2020 la bagatelle de 567 milliards de CFA.



Hinda Traoré