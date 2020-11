L’œuvre et la personnalité d’ATT immortalisées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’œuvre et la personnalité d’ATT immortalisées Publié le lundi 23 novembre 2020 | L’aube

Tweet

C’est connu et nous ne le dirons jamais assez : dans la vie, tout finit par finir. En guise d’illustration, le mardi 17 novembre 2020, le Général Amadou Toumani Touré, en dépit de toutes ses qualités d’Homme d’Etat et la qualité de son contrat avec son peuple, ses concitoyens, a rejoint sa dernière demeure, au cimetière d’Hamdallaye. La cérémonie d’à ‘‘au-delà’’ (s’il est permis à votre serviteur d’employer ce néologisme) a eu lieu dans les enceintes du Génie militaire de Bamako, devant une marée humaine venue de tous les horizons de la capitale malienne, de toutes les Régions de l’Intérieur, d’Afrique voire du monde entier. Cérémonie retransmise sur des écrans géants installés spécialement par la télévision nationale et suivie à l’échelle planétaire. La déroulée des obsèques sans précédent au Mali !

Arraché subitement de l’indéfectible amour unanime du Peuple malien et des siens propres, dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 novembre 2020, à Istanbul, en Turquie, l’ancien Président de la République, Général Amadou Toumani Touré affectueusement appelé ATT, a été accompagné à sa dernière demeure, le mardi 17 novembre dernier, au Cimetière d’Hamdallaye par des millions de concitoyens, amis, sympathisants et admirateurs, proches collaborateurs et parents.



Venus de tous les horizons de la ville de Bamako, de l’Intérieur du pays, d’Afrique et du reste du monde, les participants aux obsèques du héros de la Révolution de Mars 1991, de celui reconnu unanimement comme la Sentinelle de la paix et de l’Unité nationale, le Bâtisseur de la Démocratie et des infrastructures modernes (routes, ponts, écoles, centres de santé, hôpitaux, stades, logements sociaux, etc.), l’Homme de consensus et fin Négociateur au plan continental, ont été témoins d’un événement qui restera gravé à jamais dans les annales de l’Histoire du Mali moderne.



Décédé loin de sa terre natale, en Turquie, l’adepte du jargon du peulh moptitien « Soudu Baba », le charismatique Général ATT a eu droit à tous les honneurs de la part du Peuple malien mobilisé comme un seul Homme pour inscrire en lettres d’or son nom dans le panthéon des plus Grands Serviteurs du Mali, d’Afrique et de l’Humanité.



Ainsi, les temps forts de la cérémonie de ses obsèques qui ont été grandioses et à la dimension du service rendu à la Nation, à sa chère Patrie, ont été marquées par la déroulée qui suit :



-9H04, c’est l’arrivée de la désormais veuve Mme Touré Lobo Traoré en compagnie des autres membres de la famille du défunt ATT.



Une entrée attristée qui a plongé toute l’assistance dans un profond sentiment de pitié, d’émotion et de méditation sur cette présence éphémère de l’Homme sur terre.



-9H17, c’est l’arrivée du Premier Ministre de la Transition, Moctar Ouane, qui fut un des brillants anciens Ministres des Affaires Etrangères et proche collaborateur d’ATT.



Ensuite, ce sont le Vice-président de la Transition, Colonel Assim Goïta et plusieurs autres hautes personnalités nationales et des Délégations étrangères qui arriveront sur la place d’Armes du Génie militaire de Bamako. Sous la tribune officielle, on notait, entre autres, la présence de l’ancien Président Alpha Oumar Konaré avec son épouse, Mme Adam Bah Konaré et l’ex-Président de la transition de 2012, Professeur Dioncounda Traoré. A leurs côtés, il y avait les anciens Présidents des Institutions de la République, des anciens Premiers Ministres et Diplomates.



Tous ont été accueillis sur place par la Maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo et le Gouverneur du District de Bamako.



-10HO1, c’est l’arrivée du Président de la transition, Colonel Bah N’Daw, accompagné à son tour d’une forte Délégation d’Officiels civils et militaires….



-10H15, c’est l’exposition de la dépouille mortelle à la place d’armes devant un Public profondément ému. Le corps drapé du drapeau national était porté par six Soldats issus des différentes unités de l’Armée sur fond sonore de l’Hymne national exécuté par la fanfare de la Garde républicaine. Du corbillard au lieu d’exposition du cercueil, c’est environ 500 mètres.



C’est par la suite qu’il y a une série de défilés militaires des troupes de l’Armée de l’air et de terre en guise d’Adieu à leur compagnon d’armes. Officier Supérieur dont la carrière militaire, l’œuvre politique et le sens élevé du patriotisme, de la responsabilité et de l’humanisme doivent servir d’exemple à suivre et source d’inspiration intarissable pour les Générations montantes des FAMA et de la classe politique nationale.



-10H30, c’est une nièce d’ATT, la jeune Lobo Coulibaly (Homonyme de Mme Touré Lobo Traoré), qui prendra la parole au nom de toute la famille pour rendre un hommage mérité à l’illustre disparu. Avec maitrise de soi et profond sentiment de tristesse, la porte-parole de la famille éplorée a su plonger l’assistance dans une profonde émotion. Elle a eu la mission d’exprimer le denier message de l’ex-Première Dame, des enfants, petits fils et de tous les proches parents à l’Enfant de « Soudou Baba ». Dans un discours touchant, elle a su porter le dernier hommage de la famille à celui qui fut un exemplaire époux, père, frère, oncle, Grand-père et protecteur, à savoir le Président ATT. Selon elle, le confort de celui qu’elle apostrophait affectueusement « Papa », a été, durant toute sa vie, de voir son action contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie et d’existence de ses compatriotes et des couches sociales les plus vulnérables.



Au nom des siens, Lobo Coulibaly a salué toute l’assistance venue de tous les horizons de Bamako et de l’intérieur du pays. Par sa voix, un accent particulier a été mis sur l’élan de solidarité et de fraternité qu’a fait preuve les Autorités de la transition pour la qualité des obsèques réservées au Grand ami des enfants du Mali aussi et surtout. Elle a transmis la reconnaissance sincère et les remerciements profonds de la famille à tout le Peuple du Mali mobilisé autour d’elle (la famille) depuis l’annonce de la disparition d’ATT, le 10 novembre 2020, en Turquie. Aux Délégations des pays africains et amis ainsi que des organismes internationaux ont toutes été remerciées très dignement par elle.



-10H43, c’est le début de l’émouvante série de témoignages marquants livrés par les proches collaborateurs d’ATT.



En premier lieu, c’est notre confrère Seydou Cissouma, pour qui le défunt était plus qu’un ami mais un cher Frère, qui arrive devant le pupitre.



Durant 13 minutes d’horloge, celui qui fut le célèbre Chargé de Communication du Président ATT passera en revue les qualités d’Homme d’Etat de ce dernier. Avant de céder tout naturellement à l’irrésistible effet d’émotion arrivant en pareilles circonstances, Seydou Cissouma, après trente (30) ans de franche collaboration voire même de complicité positive, a apporté un témoignage historique sur l’œuvre d’ATT. « ATT, c’est un Homme qui a été grand et très grand et toujours humble dans sa vie », a-t-il souligné.



-10H5, c’est le Général Souleymane Yakouba Sidibé qui sera le porte-parole des camarades de promotion d’ATT dans l’Armée. A savoir la promotion Général Abdoulaye Soumaré. Dans son émouvant hommage, le Général S. Sidibé rappellera que depuis 1959 il est avec ATT. Il égrena tout un capelet de qualités et de vertus de Soldat ayant distingué de celui qu’il a lui-même surnommé amicalement ATT au cours de leur carrière militaire.



-11H05, c’est l’Officier des Ordres nationaux, Général Amadou Sagafouré, qui présentera à la famille et proches parents de l’illustre disparu les condoléances les plus émues du Président de la transition, Bah N’Daw et de tout son Gouvernement.



Après avoir salué cette présence effective du Peuple malien et celle des Délégations étrangères autour de la dépouille mortelle, Général Sagafouré a rendu un vibrant hommage à la mémoire de ce vrai combattant pour le bien-être de tous. « A l’espace de moins de deux mois seulement, l’Ange de la mort a accompli sa mission en ôtant du Peuple malien deux Présidents, à savoir les Généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré », s’est-il apitoyé face à cette disparition inattendue d’ATT. Puis, il est revenu sur le parcours de combattant de l’Enfant de Soudou Baba, sa brillante formation militaire dans les pays de l’Est et de l’Ouest (respectivement, à l’ex-URSS et en France), sa riche carrière politique, ses qualités d’Homme d’Etat et de paix, sa modestie, ses capacités d’écoute, sa popularité au plan national, africain et international, son sens d’humour, son patriotisme, son attachement au respect de la parole d’honneur.



Sur cette longue de liste de témoignages, tous émouvants, ajoutons ceux livrés également par les Amis d’ATT au niveau des Services sociaux et du Directeur de publication de L’AUBE, Cheikh Hamalla Sylla (au micro de nos confrères de l’ORTM) qui est un des amis personnels et Homme de confiance au Général ATT.



-12H00, arriva l’heure de la prière mortuaire. C’est l’Imam de la mosquée de Koulouba, El hadj Abdramane Touré, derrière qui ATT accomplissait régulièrement les cinq prières prescrites. « Durant tous ses dix ans passés à la Présidence de la République, sauf en cas de mission en dehors du Palais de Koulouba, ATT, en Musulman pratiquant, priait derrière cet Imam », nous a confié une source proche de l’Imam Touré.



Pour boucler la boucle, c’est à 12H13MNS que le corbillard à bord duquel s’en est allé pour de bon le Bâtisseur et Grand Ami de nos enfants a démarré pour le cimetière d’Hamdallaye. ATT est ainsi parti laissant derrière lui des millions d’inconsolables orphelins, amis, admirateurs, sympathisants yeux pleins de larmes, … Oui, tel est aussi prescrit dans le destin des grands Hommes : « Toute âme goutera la mort ». Grand ATT, dors en paix !



Habib Diallo dit Djankourou