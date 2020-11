Les remerciements de Mme Toure Lobbo Traore suite au décès de son époux : « Merci au Mali et aux Maliens! » - abamako.com

News Politique Article Politique Les remerciements de Mme Toure Lobbo Traore suite au décès de son époux : « Merci au Mali et aux Maliens! » Publié le lundi 23 novembre 2020 | L’aube

Bamako, le 17 novembre 2020 Le Mali rend un dernier hommage à l`ancien président Amadou Toumani Touré au Génie militaire. Tweet

La Famille Touré a été très marquée par la grande mobilisation depuis le décès brutal de l’ancien président de la République du Mali, Feu le Général Amadou Toumani Touré, le 10 novembre à Istanbul jusqu’aux cérémonies funérailles du mardi 17 novembre dernier au Génie militaire, en présence de plusieurs personnalités dont le président de Transition, Bah N’Daw, le vice-président Assimi Goïta et le Premier ministre Moctar Ouane. A travers un message, Mme Touré Lobbo Traoré a, au nom de la Famille Touré, adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui ont compati à la douleur de la Famille en lui apportant attention et réconfort dans ces moments d’épreuve. Elle dit “Merci au Mali et aux Maliens !”. Voici le message de remerciements.

La Famille du Président Amadou Toumani Touré, sensible à la mobilisation, aux marques et messages d’affection et de sympathie, depuis l’annonce de son rappel à Dieu témoigne Sa sincère reconnaissance aux autorités de la Transition pour le soutien multiforme et pour toutes les actions entreprises, du rapatriement du corps jusqu’aux obsèques nationales du 17 novembre 2020.



– Que le Président de la Transition, le Vice-Président, les membres du Gouvernement, l’Armée et toutes les Institutions trouvent, ici, l’expression de notre profonde gratitude.



Les délégations africaines, étrangères, ont compati à la douleur de la Famille en lui apportant attention et réconfort dans ces moments d’épreuve. Nous nous souviendrons de leur présence à nos côtés.



Le Peuple malien, sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur, a manifesté sa peine et son affliction et a entouré la Famille Touré de ses prières à Bamako, dans les régions et accompagné le deuil sous de multiples formes.







– Que nos Imams et érudits qui ont lu le Saint Coran pour le repos du Président ATT ,







– Que les artistes qui, par les mots, la chanson, le dessin et d’autres formes d’expression ont salué et magnifié son œuvre,







– Que la foule des amis, admirateurs, Maliens de toutes conditions qui l’ont accueilli à l’aéroport jusqu’aux obsèques,







– Que toutes et tous trouvent, ici, l’expression émue de nos plus vifs remerciements.







Le Président Touré, toute sa vie durant, a travaillé à l’unité et au rassemblement des Maliens. Le plus bel hommage à lui faire, était de voir le pays rassemblé dans le deuil pour l’accompagner à sa dernière demeure.



Merci au Mali et aux Maliens !



Mme Touré Lobbo Traoré