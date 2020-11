Il fut plus qu’un mentor pour moi !!! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Il fut plus qu’un mentor pour moi !!! Publié le lundi 23 novembre 2020 | L’aube

Tweet

Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres.”

Ce proverbe que tu aimais tant répéter est l’illustration de ta vie,



Une vie au service du Mali



Une vie au service de la paix



Le Mali et l’Afrique perdent un homme d’État exceptionnel et un humaniste valeureux.



Je perds un père



Je perds un grand frère



Je perds un maître



Un père qui guida mes premiers pas dans le monde du service public



Un grand frère qui me jucha sur ses solides épaules pour toujours voir plus loin



Un maître qui m’a enseigné les vertus de l’humilité



Le service public était pour toi un sacerdoce



Le Mali moderne en construction fût l’oeuvre de ta vie



L’humilité est ton sésame : partout elle ouvrit les cœurs pour que jamais ne s’efface la mémoire du plus grand soldat de la Démocratie en Afrique.



Dors en paix mon général, la grande armée des enfants ,tes amis, à jamais tiendront fermement le flambeau



Hamed Diane Semega