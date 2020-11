Journée de la sécurité routière: Le port du casque dans les esprits - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Journée de la sécurité routière: Le port du casque dans les esprits Publié le lundi 23 novembre 2020 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Sensibilisation au port des casques

Le vendredi 20 novembre dans la soirée, le terrain Jakarta de Kalanbancoura a été le théâtre de l’avant dernière journée de la semaine nationale de la sécurité routière. Tweet

Le vendredi 20 novembre dans la soirée, le terrain Jakarta de Kalanban coura a été le théâtre de l’avant dernière journée de la semaine nationale de la sécurité routière.



Présidée par la directrice générale de l’Agence nationale de la sécurité routière accompagnée de son adjoint, l’événement organisé par des associations de soutien à la sécurité routière, la mairie de la Commune V et le commissariat du 4è arrondissement, la population a eu droit à une animation et projection de messages de sensibilisation sur le port du casque.

« Nous pouvons dire sans risque que la semaine a été une réussite avec les différentes activités. Les vendeurs des casques ont fait la bonne affaire », estime un membre de la section de la sécurité routière à l’Anaser.



Le membre de l’association de soutien à la sécurité routière, Cheikna Coulibaly, l’artiste Samba Samaké alias « Cha..Cha », la directrice générale de l’Anaser et son adjoint, en plus des messages et reportages vidéo, notamment du colonel de la Protection Civile, Faguimba Kéïta, ont sensibilisé sur l’importance du port du casque.



Cerise sur le gâteau, un jeu concours sur le thème de la semaine, a récompensé le nombreux public qui a assisté à la soirée de sensibilisation.

La directrice générale de l’Anaser, a saluée l’initiative des associations et les autorités communales. Situant dans son cadre, elle a remerciée les populations pour son intérêt avant de commenter les vidéo. « Ce n’est pas un film mais la réalité. Ce qui sauve c’est le casque et son port est vital. », a dit Mme Doumbia Diadji Sacko, qui a mis du Sien avec d’autres explications en guise de sensibilisation, a profité de l’occasion pour annoncer la tenue de la semaine nationale de la sécurité routière dans les régions.



Les sportifs du terrain Jakarta pour leur accord, les associations dont « Siraba Lakana », les jeunes de Kalanbancoura, notamment le CNJ-communal de leur côté, ont sensibilisé et recommandé le casque pour se protéger contre le traumatisme crânien. « Si vous ne porter pas un casque c’est dangereux, on peut heurter l’objet. Donc le port du casque sauve les vies », indiquent-ils.



Les panneaux et autres signaux sans oublier les projections avec des images de désolations sur le danger de la moto sans casques, ont été aussi mis à contribution pour sensibiliser le beau monde qui avait pris d’assaut le terrain « Jakarta ».



Outre l’animation et projection de messages de sensibilisation sur le port du casque. En Communes V et VI, dans la journée, la population a suivie avec intérêt la caravane de motard en tenue correcte avec le club des motards du Mali-association et le sport auto-moto de Bamako.

Sous l’égide du ministère des transports et des infrastructures, l’Anaser, la mairie de la Commune V, la police, l’association SirabaLakana, l’AEE, le CNJ, la JCI, l’AEEM, l’AV-PAR, l’AlCIROM, l’association des volontaires pour la sécurité routière, le RENAJEM, la SECUROUTE, l’AJD.SR et les artistes, l’avant dernière journée de la semaine nationale de la sécurité routière a vécue.



B.D.S