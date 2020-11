Solidarité envers les déplacés et pupilles de la République : Le geste apprécié de CIM-Mali - abamako.com

News Société Article Société Solidarité envers les déplacés et pupilles de la République : Le geste apprécié de CIM-Mali Publié le lundi 23 novembre 2020 | Le 22 Septembre

La société CIM-Mali SARL à mis à la disposition des déplacés et aux pupilles de la République une importante quantité de vivres et des kits scolaires d’une valeur d’environ 10 millions de FCFA

Le centre Mabilé sis à Sogoniko, a servi de cadre le mercredi 18 novembre dernier, à la cérémonie de remise de ce don aux déplacés et les pupilles de la République par la société du Commerce international pour le Mali (Mali). Cette donation s’inscrit dans le cadre de la solidarité nationale, pour lequel le CIM-Mali SARL a souhaité réaffirmer son statut d’entreprise citoyenne, sa disponibilité et sa proximité avec ses concitoyens. C’était sous la présidence du représentant du directeur du Développement social, Moussa Boubou Sissoko, en présence du représentant de la Direction générale du CIM-Mali, Bassirou Cissé et le représentant de la mairie de la commune VI, Bakary Dembélé, entre autres.



”La solidarité est l’une des valeurs cardinales de notre pays. Notre rôle en tant qu’entreprise citoyenne est de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin.Toute chose qui nous motive davantage à assister et soutenir les personnes nécessiteuses”, a déclaré Bassirou Cissé de CIM-Mali. Cette année, nous avons ciblé des personnes déplacées et des enfants orphelins des serviteurs de l’Etat appelés « les pupilles de la république » a t-il poursuivi. Ce don est composé de vivres et de kits scolaires. II s’agit de : 50 sacs de riz, 50 sacs de sucre paquets de Macaroni, 40 cartons de 10 paquets de lait en poudre, 25 cartons d’huille de 5 litres et 200 kits scolaires pour un montant d’environ 10 millions de FCFA.



”Ce don, modeste soit-il, redonnera du sourire aux déplacés et les enfants et les aidera à passer de meilleurs moments. Nous rassurons que ce geste sera pérennisé en faveur de ses personnes nécessiteuses”, a-t-il promit a dit Bassirou Dembélé. Avant de rappeler les missions et les secteurs d’activités de sa société. La société du Commerce international pour le Mali (CIM-Mali) est une entreprise qui existe au Mali il y a plus de 30 ans. Elle intervient dans le secteur commercial au Mali, notamment dans l’alimentation, la fourniture des engins, meubles.



Les représentants de la direction du développement social, de la mairie de la commune VI, ainsi que les bénéficiaires ont tous apprécié cette donation à sa juste valeur. Ils ont formulé des voeux pour le retour rapide de la paix au Mali pour que ces déplacés du nord et du centre du pays puissent retourner dans leur localités respectives.



Rappelons que le Centre Mabilé accueilli aujourd’hui 83 ménages soit 355 déplacés.