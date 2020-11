Révision annuelle des listes électorales 2020: La COPER s’engage pour l’augmentation du taux de participation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Révision annuelle des listes électorales 2020: La COPER s’engage pour l’augmentation du taux de participation Publié le lundi 23 novembre 2020 | Le 22 Septembre

Tweet

Les responsables de la Coalition des organisations partenaires du PNUD pour des élections réussies au Mali (COPER), composée d’une quinzaine des organisations de la société civile, (ADC, ACPM, ADEFIM, ADICO, AFAD, AMPMR, AMRTPE, ASD, ASSOPROFEN, CAES, CMDID, COMED, CIEDANKUN, GRADDHE et REMAJEF), ont animés le mardi 17 novembre dernier au siège du CMDID sis à l’ACI 2000, une conférence de presse consacrée au lancement de leurs activités de sensibilisation/mobilisation relatives à la Révision annuelle des listes électorales 2020. L’objectif recherché par les organisateurs de la conférence est de présenter aux journalistes les activités menées lors de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des populations en faveur d’une participation massive au processus de la révision annuelle des listes électorales 2020.

Lors de sa présentation, Issa Traoré, a expliqué les circonstances de la création de leur coalition, ses objectifs et ses missions. Selon lui, pour créer une synergie d’actions, optimiser les interventions, partager les expériences et capitaliser les acquis, la coalition des organisations partenaires du PNUD a décidé de mettre en place une faitière dénommée Partenaires du PNUD pour des élections réussies au Mali -COPER ».



C’est ainsi que la COPER oeuvre inlassablement à rendre le processus électoral malien plus inclusif, plus participatif; un processus électoral comprenant naturellement la révision annuelle des listes électorales, d’où la présente conférence d’information sur les actions en cours sur ce sujet.



Selon Moumouni Soumano, Directeur exécutif de la Fondation CMDID, les actions de sensibilisation/mobilisation de la COPER visent essentiellement les femmes, les jeunes, les leaders communautaires, les personnes vivant avec un handicap, les déplacés, les radios de proximité, les partis politiques, les pionniers…



Les activités de la présente campagne de sensibilisation et de mobilisation, selon M. Soumano, concernent le District de Bamako, les chefs-lieux des Régions et des Cercles du fait que c’est dans les grandes villes que les électeurs ne se mobilisent pas suffisamment pour participer aux opérations de la RALE. Elles se dérouleront à travers des différentes interventions par les OSC, notamment les campagnes médiatiques (télévisuelles, radiophoniques); les représentations théâtrales; les causeries débats et séances d’animation de focus groups en public, dans les vestibules des autorités coutumières, sur les terrains de foot, aux marchés et foires hebdomadaires, a-t-il précisé. ”Partant du constat relatif à la faible participation récurrente des populations aux opérations de révision annuelle des listes électorales, la COPER a sollicité le PNUD pour une implication collective/inclusive, afin de renverser cette tendance qui handicape sérieusement notre processus électoral”, a indiqué Moumouni Soumano. Il a rappelé la période accordée pour la révision des listes électorales. Elle se déroule du 1er octobre au 31 décembre de chaque année en trois étapes. Les OSC membres de la COPER, présentes sur l’ensemble du territoire national, interviennent pour apporter leurs contributions à cette phase cruciale du processus électoral.



La rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités membre de la COPER dont Mamadou Fadiala Keita.



AMTouré