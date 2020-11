La CEDEAO déboutée par l’Union africaine dans la crise malienne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La CEDEAO déboutée par l’Union africaine dans la crise malienne Publié le lundi 23 novembre 2020 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la mission de la CEDEAO

Bamako, le 25 septembre 2020 la délégation de la CEDEAO a tenu une conférence de presse à l`hôtel SALAM Tweet

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) a été mis sur pied pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Elle a confié la priorité de la gestion de la crise malienne à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’organisation sous-régionale, plus apte à résoudre ce genre de conflits.



Mais hélas ! On sait qu’entre anciens des organisations internationales ou sous-régionales, on se supporte toujours, de peur que le scénario ne se reproduise dans leur pays respectif. Or la nouvelle stratégie de coup d’État de la CEDEAO, c’est de faire démissionner de force le président, ensuite mettre une transition tout en plaçant leur pion.