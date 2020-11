Viol collectif sur une fille dans une école fondamentale à Kati : Deux jeunes écopent de 5 ans de prison avec sursis ! - abamako.com

Viol collectif sur une fille dans une école fondamentale à Kati : Deux jeunes écopent de 5 ans de prison avec sursis ! Publié le lundi 23 novembre 2020 | le sursaut

La 2ème session des Assises de l’année 2020 a débuté le mardi 3 novembre. Le premier dossier au rôle, était celui d’un cas de viol collectif commis par Jean Antoine Diarra et Siaka Dembélé sur la personne de Rosalie Dembélé. Tous âgés de 19 et 16 ans au temps des faits, ils ont été condamnés à 5 ans de prison avec sursis par la Cour.

Le viol reste un combat de titan pour la justice malienne. Car, il est un fléau qui persiste toujours. La preuve, ce cas commis par ces deux jeunes nommés Jean Antoine Diarra et Siaka Dembélé sur la personne de Rosalie Dembélé à Kati dans la nuit du 9 au 10 avril 2019 aux environs de 22h dans l’enceinte de l’école fondamentale ‘’Djiguya’’.







Ainsi, durant cette fameuse nuit, ces individus ont abusé de Rosalie Dembélé. En plein ébats sexuels, les deux protagonistes furent freinés dans leur élan par l’arrivée inopinée d’une femme dont la présence sur les lieux leur a fait fuir. La victime (Rosalie) expliquait qu’elle était venue répondre à l’appel de Siaka et Jean Antoine. Sans s’y attendre, une fois à côté d’eux, qu’elle a été surprise de voir Siaka Dembélé la saisir par le cou. Qu’ils l’ont conduite de force dans la cour de l’école non loin de son domicile. Aux dires de Rosalie, elle s’est débattue mais en vain. C’est ainsi, qu’elle a été violée tour à tour par les deux jeunes.



C’est Jean Antoine Diarra qui a été le premier à passer à l’acte, avant de passer sa proie à Siaka Dembélé. Toujours selon la victime, cela a coïncidé avec le passage d’une femme qui a braqué sa torche sur eux, source de la fuite de ses agresseurs.



A partir d’une plainte, une enquête diligentée par le commissariat du 2ème Arrondissement de Kati a conduit à l’interpellation des deux violeurs, qui seront par la suite inculpés de viol par le juge d’instruction du 2ème cabinet du Tribunal de Grande Instance de Kati.



Par ailleurs, du résultat de l’examen gynécologue fait le 12 Avril 2019, il ressort comme dommage chez la victime, un écoulement vaginal anormal, glaireux épais strié de sang minime et ancienne déchirure hyménale à 5h non saignante.



Présentés aux juges de la Cour d’Assises le lundi 4 Novembre 2020, Jean Antoine Diarra et Siaka Dembélé ont reconnu les faits formulés à leur encontre. Dans la foulée, ils ont demandé la clémence des juges pour leur condamnation et ont promis de ne jamais commettre cet acte. Leur prière a été entendue ! La Cour d’Assises a condamné Jean Antoine Diarra et Siaka Dembélé à 5 ans de prison avec sursis. On espère qu’ils ont bien appris la leçon.



Par Mariam SISSOKO