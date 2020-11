Paix et cohésion sociale : La communauté Idnane et Alliés unissent leurs forces - abamako.com

Paix et cohésion sociale : La communauté Idnane et Alliés unissent leurs forces Publié le lundi 23 novembre 2020 | Le Prétoire

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

La deuxième édition de la rencontre des communautés Idnanes et alliés de la région de Tombouctou sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble s’est tenue les 14-15 et 16 novembre 2020, à Acharane II. Elle a rassemblé plus de mille participants venus de toutes les localités du nord et des pays voisins.

La rencontre a été saisie par les élus communaux d’Alafia, d’Esaken, de Douckiré, d’Aglal, de Gagando et autres pour véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Ils ont fait des appréciations positives sur les résultats obtenus durant le mandat écoulé du président de la communauté. Il s’agit de Hamma AG Mohamed qui a su bien diriger la faîtière avec succès. Au regard du travail abattu durant ce mandat, les participants à la rencontre lui ont renouvelé leur confiance.



C’est une qualité qui équivaut à Amenocal et le désigne désormais porte-parole de la communauté auprès des pouvoirs publics dans la région de Tombouctou. Houka Houka AG Alhousseny a été aussi désigné cadi suprême de la région de Tombouctou.



Cette rencontre a été mise à profit pour parler de la sécurité dans la région. La communauté des Idnanes et alliés décident de s’impliquer dans la sécurisation des axes routiers. Ils apportent leur soutien aux autorités de la transition et sont prêts à les accompagner afin qu’elles réussissent la transition.



La rencontre a, par ailleurs, soutenu le projet de dialoguer avec Iyad AG Agaly et Amadou Kouffa.



Il a été question aussi de désarmement de tous les mouvements armés de la région. La communauté des Idnanes demande aux autorités d’accélérer le processus de désarmement, démobilisation et insertion qui pourrait faire régner la paix dans les localités du nord.



Les résolutions de la rencontre portent sur la fourniture en eau potable, l’opérationnalisation de la région de Taoudéni et le retour des réfugiés maliens. Ils ont opté pour la justice traditionnelle dirigée par des cadis et interpellé les autorités sur le développement des régions de Tombouctou et Taoudéni.



Signalons qu’un des temps forts de la rencontre a été la reconduction de Hamma AG Mohamed à la tête de la coordination.



ND