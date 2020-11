Appui aux investisseurs de la diaspora malienne : Le programme ‘’Construire le Mali’’ est officiellement lancé - abamako.com

Appuyer les investisseurs productifs de la diaspora malienne à travers un dispositif d’accompagnement des entrepreneurs ; tel est l’objectif assigné au programme dénommé ‘’Construire le Mali’’ dont le lancement a été fait le lundi 23 novembre 2020 à l’hôtel de l’Amitié. Conçu de main de maitre par la Cellule Technique de Codeveloppement (CTC), une structure en charge de la mobilisation des compétences techniques et financières de la diaspora, le programme ‘’Construire le Mali’’ est le fruit de trois années de dures labeurs ayant bénéficier des soutiens financiers de l’Union Européenne et de l’Agence Française de Développement (AFD).



A la cérémonie de lancement de ce programme ; laquelle cérémonie a été présidée par le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine M. Alhamdou Ag ILYENE, il a été essentiellement question de la présentation de la Cellule Technique de Codeveloppement (CTC) qui accouché le programme. Les porteurs de projets, tous des Maliens de l’extérieur ainsi que leurs accompagnateurs réunis sous l’appellation des incubateurs présents à la circonstance, ont donc eu droit à un exposé du coordinateur de la CTC en la personne de Dr. Alou Badri. Selon ce dernier, la CTC qui œuvre pour le développement local et les investissements productifs individuels, dispose aujourd’hui de plusieurs réalisations sur le terrain. La Cellule a déjà initié 36 projets qui émergent au Mali et ambitionne d’atteindre 70 projets dans les jours à venir à en croire le coordinateur. Pour atteindre ces objectifs, trois composantes ont été définies selon l’orateur. Il s’agit de la stabilisation et le développement des zones d’origine des investisseurs, de l’appui aux investissements productifs individuels de la diaspora malienne à travers un dispositif d’accompagnement des entrepreneurs et le renforcement de l’impact des investissements des migrants maliens sur le développement économique, l’entreprenariat et l’emploi au Mali en particulier dans les zones rurales. Ainsi, dira Dr. Alou Badri, dans un partenariat dynamique avec l’AFD dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Cellule Technique de Codeveloppement a construit des écoles, des centres de santé, des aménagements agricoles, des châteaux d’eau etc. « Les collectivités territoriales et la diaspora ont été au cœur conformément à la vision participative et inclusive de tous les acteurs autour de cette initiative » a ajouté le 1er responsable de la CTC.



Pour le Ministre, le résultat obtenu aujourd’hui est le fruit de multiples efforts déployés par l’ensemble des acteurs notamment, le département à travers la Cellule Technique de Codeveloppement, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et les Incubateurs. « Cette expérience des incubateurs, vient combler un vide en matière de capitalisation des acquis et innover sur la situation des investissements productifs individuels de la Diaspora malienne. » a déclaré le ministre Alhamdou Ag ILYENE. Selon lui, le dit lancement a pour objectifs de planifier les activités prioritaires du deuxième domaine d’intervention de la CTC qui est l’appui à l’investissement productif individuel. « C’est l’occasion pour moi aujourd’hui de vous rassurer que le département en charge des Maliens de l’Extérieur suit avec un intérêt particulier l’évolution de cette nouvelle expérience. A cet effet, j’exhorte les incubés que vous êtes à y contribuer en faisant des propositions, des suggestions et des recommandations pouvant davantage améliorer le savoir-faire de la Cellule Technique de Codeveloppement. » a lancé le ministre à l’endroit des porteurs de projets issus de la Diaspora malienne



André SEGBEDJI/abamako.com