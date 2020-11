Nouvelle Ségal du ministère de la Communication et de l’ Economie Numérique : Quand le conseil de ministre viole la loi - abamako.com

Nouvelle Ségal du ministère de la Communication et de l' Economie Numérique : Quand le conseil de ministre viole la loi Publié le lundi 23 novembre 2020

Au cours de sa réunion du vendredi 20 Novembre, le conseil de ministre a procédé à des nominations. Au titre du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Madame Assa Simbara, ingénieur information, a été nommée secrétaire General du département. Seulement voilà: Elle était une contractuelle de l’ AGETIC et non fonctionnaire.









La loi sur le cadre organique exige que le poste de secrétaire général de tous les départements ministériels soit tenu par un fonctionnaire de l’Etat. Ce qui n’est, malheureusement, pas le cas de cette femme dont nul ne conteste la compétence. En clair, le président de la transition et le Premier ministre ne doivent pas signer le décret relatif à la nomination de madame Assa Simbara. En le faisant, ils manifesteraient un mépris criard à l’égard des textes de la République et de l’administration d’Etat.



Chahana TAKIOU



Source : 22 Septembre