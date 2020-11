Intention de vote à la présidentielle de 2022: Soumaïla Cissé légèrement en tête devant Aliou Boubacar Diallo, Moussa Mara et Cheick Modibo Diarra - abamako.com

» Baromètre de l’élection présidentielle de 2022 : intention de vote au 1er tour « . Tel est l’intitulé d’un sondage d’opinion mené par Statix, un cabinet d’étude et de conseil, basé à Bamako, organisé autour de deux pôles d’expertises : solutions numériques et digitales ; statistique, enquête et sondage. Selon les résultats, Soumaïla Cissé arrive légèrement en tête devant Aliou Boubacar Diallo, suivi de Moussa Mara et de Cheick Modibo Diarra.









La période de transition que le Mali connait actuellement pour une durée de 18 mois doit se solder par des élections générales, notamment celle d’un nouveau président de la République. A un peu plus d’un an de ce rendezvous électoral, pour désigner démocratiquement le futur successeur d’IBK à la présidence de la République, le cabinet Statix a décidé d’organiser ce sondage avec comme possibles candidats les leaders de la classe politique actuelle.présidence de la République, le cabinet Statix a décidé d’organiser ce sondage avec comme possibles candidats les leaders de la classe politique actuelle.



Pour cela, le cabinet Statix a retenu comme question « Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle de 2022, pour lequel des candidats suivants auriez-vous voté? « . Une question posée à 1566 personnes, toutes inscrites sur les listes électorales. Selon les auteurs de l’enquête, c’est un échantillon national représentatif de la population malienne, âgée de 18 ans et plus. L’enquête a eu lieu du 13 au 18 novembre, à travers le pays, excepté Kidal.



Les résultats de ce sondage placent légèrement Soumaïla Cissé en tête, avec 26% des intentions de vote, devant Aliou Boubacar Diallo, 25,5%. Arrivent un peu loin Moussa Mara, 14%, Cheick Modibo Diarra, 11,7%, Housseini Amion Guindo dit Poulo, 8,2%, Soumeylou Boubèye Maïga 6,2%. Pour eux, il s’agit d’un baromètre présidentiel qui permettra d’analyser, de manière fine, les différentes dynamiques de l’actualité socio-politique. Ils rappellent que « les résultats de cette enquête doivent être interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels dans la perspective du prochain scrutin présidentiel. En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote ».



Y.C



Source : l’Indépendant