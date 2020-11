Le Mali va accueillir des forces spéciales grecques - abamako.com

Le Mali va accueillir des forces spéciales grecques Publié le lundi 23 novembre 2020

Le rapport du ministre de la Défense Nikos Panayiotopoulos sur la situation au Sahel et au Mali de l’Afrique, lors de sa participation par téléconférence à la réunion informelle des ministres de la défense de l’UE qui a eu lieu le vendredi 20 novembre, n’était ni formel ni accidentelle, a rapporté Doureios.









Les ministres de la défense de l’UE et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell ont analysé la situation en Libye, ainsi qu’au Mali, où l’UE est engagée dans deux missions – une mission de formation de l’UE et une mission de renforcement des capacités de l’UE – dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l’UE.



Des informations sur la capacité militaire de planification et d’action, qui est le quartier général de la mission de formation de l’UE au Mali, en Somalie et en République centrafricaine, ont également été révélées au cours de la réunion.



Le ministre grec des Affaires étrangères a souligné l’intérêt commun des États membres à parvenir à la stabilité au Sahel et à renforcer la sécurité dans la région au sens large, en soutenant la reprise progressive des activités conjointes de sécurité et de défense au Mali en tant que partie intégrante de la stratégie régionale de l’UE.



Selon Savvas Vlassis , la Grèce se prépare à envoyer une unité forces spéciales grecques au Mali pour rejoindre les forces militaires françaises pour mener des opérations contre les terroristes djihadistes dans une opération distincte des missions de l’UE.



La Grèce dispose actuellement de deux officiers au sein de la mission de formation de l’UE, qui a toutefois pour tâche principale de former les forces maliennes sans participer aux opérations.



La mission grecque sera de petite taille et impliquera du personnel des Forces Spéciales qui s’ajouteront à la Force Opérationnelle de TAKUBA formée par les Français.



On s’attend à ce que les forces des pays alliés et amis y soient ajoutées.

Le personnel de TAKUBA est actuellement composé de Français et d’une cinquantaine d’Estoniens, tandis que d’autres pays qui avaient déclaré leur intention de participer ont été retardés, principalement en raison de la pandémie COVID-19.



Dès que le gouvernement donnera son feu vert, deux officiers des forces spéciales seront envoyés au Mali pour les informer sur le cadre opérationnel et avoir un aperçu de la lutte en cours et de la mission TAKUBA.



Cela sera suivi de la mission de l’unité qui assumera initialement les fonctions de sécurité dans le camp allié.



Un facteur clé est la valeur au niveau politique, qui démontre le soutien pratique de la Grèce à la France dans cet effort militaire, qui, dans une large mesure, éloigne la menace des terroristes djihadistes de la Méditerranée et par conséquent de l’Europe.



