Colonnel Karo Koné à la retraite : "j'insiste sur ma conviction que la paix au Mali passe forcément par un dialogue intermaliens qui est certes difficile à réaliser de par la position opposée de la France et la capacité des autorités maliennes de s'affranchir de cette opposition"

Colonnel Karo Koné à la retraite : "j'insiste sur ma conviction que la paix au Mali passe forcément par un dialogue intermaliens qui est certes difficile à réaliser de par la position opposée de la France et la capacité des autorités maliennes de s'affranchir de cette opposition" Publié le mardi 24 novembre 2020

L'insécurité a commencé par le Mali, sa fin dans les pays comme le Burkina et le Niger ne se fera que lorsqu'il y aura la paix au Mali. Le dialogue intermaliens ne doit exclure aucun malien, sauf celui qui le refusera ou exigera des conditions qui touchent certains principes de l'État tels que :

- L'unité nationale et la souveraineté de l'État ;

- L'intégrité du territoire national;

- La forme républicaine et laïque de l'État;

À par ces trois points; tout à mon sens est discutable sans que rien d'accepter ne soit comme imposer à des populations de la nation. Quand j'entends les présidents du Niger Issoufi et du Burkina Marc kaboré, je place leur déclaration dans un cadre politique pour montrer leur entière soumission à Emmanuel Macron. Ces déclarations leur garantit déjà la victoire dans les élections qui sont en cours chez eux. Issoufi qui en écartant son adversaire challenger principal sans problème est sûr de mettre à sa succession le candidat son choix et continuer à diriger le pays dans l'anonymat.

Kaboré qui passera sans problème et peut être même au premier tour n'a plus à s'inquiéter. Malgré la présence de toutes les forces internationales dont la France sur notre territoire et cela pendant 8 ans, l'insécurité ne fait que s'étendre avec son cortège d'assassinat de militaires et de civils.

Si discuter avec des frères maliens dont Iyad et kounfa peut amener la pai,pourquoi ne pas essayer, tous les efforts valent la peine d'être essayés pour restaurer la quiétude et la paix. Le Niger et le Burkina doivent comprendre que sans la paix au Mali, il n'y aura pas de paix chez eux et que de la façon dont l'insécurité se manifeste, il est difficile qu'on y arrive à bout par la seule solution militaire. Si c'est vrai que la France vient nous aider, elle ne doit pas s'opposer aux solutions que nous proposons. Si Emmanuel Macron ne voit que la solution militaire qui après 8 ans n'a rien pu, nous soutenir dans la solution de dialoguer devait être sa position également à moins que ....? Un proverbe bambara dit :

Si celui qui cherche la flèche à son pied posé la dessus pour la cacher, cette flèche ne peut jamais être vue.

Le colonel Karo Koné à la retraite