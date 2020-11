Élections au Burkina Faso : La communauté Burkinabè au Mali vote dans le calme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Élections au Burkina Faso : La communauté Burkinabè au Mali vote dans le calme Publié le mardi 24 novembre 2020 | Le Républicain

© aBamako.com par S.A

Vote du PM à l`occasion du 2è tour des législatives 2020

Dimanche 19 avril 2020. Le Premier Ministre Dr. Boubou CISSE a accompli son devoir civique en glissant son bulletin dans l`urne à l`occasion du scrutin comptant pour le 2è tour des législatives 2020 Tweet

Les Burkinabè vivant au Mali ont voté dans deux centres( Bamako et Ségou) pour l’élection présidentielle du Burkina Faso où 13 candidats sont en lice dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré. Ils étaient plus de 2000 ressortissants burkinabé au Mali à s’inscrire sur le fichier électoral pour prendre part à cette élection couplée : présidentielle et législatives.



En solitaire ou en compagnie, les Burkinabè vivant à Bamako ont pris part à l’élection du président du Faso organisée dans leur ambassade à Bamako. « Aujourd’hui est un grand jour pour nous les burkinabés vivant à l’extérieur, plus parculierement au Mali. C’est la première fois que la communauté Burkinabé au Mali participe au scrutin présidentiel du Burkina Faso. Au niveau du Mali, nous avons des élections ici à l’ambassade à Bamako, mais aussi à Ségou au niveau du Consulat général. Nous sommes fiers de participer à ces élections », a déclaré, après son vote, l’ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Kodio Lougué.



Le président sortant Roch Marc Christian Kaboré et les opposants Zéphirin Diabré, Isaac Yacouba Zida, Monique Yéli Kam et Désiré Kadré Ouédraogo sont notamment candidats à la magistrature suprême. C’est la première fois que les burkinabé vivants à l’étranger prennent part à l’élection présidentielle de leur pays.



M.D