Issa Kaou N’Djim, coordinateur général de la CMAS au sujet du CNT: “La CMAS va soutenir la candidature du Colonel Malick Diaw; ceux qui ne sont pas d’accord, n’ont qu’aller à la place de l’indépendance’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Issa Kaou N’Djim, coordinateur général de la CMAS au sujet du CNT: “La CMAS va soutenir la candidature du Colonel Malick Diaw; ceux qui ne sont pas d’accord, n’ont qu’aller à la place de l’indépendance’’ Publié le mardi 24 novembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Rencontre entre le CNSP et le M5-RFP

Kati, le 26 août 2020. Dans les tractations devant définir les modalités de la transition politique post IBK, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a reçu les membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), les contestataires qui ont été à l`origine de la déchéance du régime IBK. Tweet

Le Coordinateur général de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), Issa Kaou N’Djim a encore « craché » certaines vérités. Invité sur un média de la place, il ne cache pas le soutien de son Association pour les militaires.



Selon Issa Kaou N’Djim, “La CMAS va soutenir la candidature du Colonel Malick Diaw”.



Entre l’ancien parolier du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) et les militaires putschistes, c’est désormais une affaire de mariage. Par contre, c’est la rupture totale entre Issa Kaou N’Djim et ses anciens amis de lutte du M5-RFP.



Au moment où ces derniers sont dans une démarche de boycott du Conseil National de Transition (CNT) du fait de la clé de répartition faite par le Président Bah N’Daw qui n’est pas du goût des politiques en général, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), a quant à lui déjà son président du CNT que le porte-parole exhibe comme un trophée de guerre. Il le dit à qui veut l’entendre sans « langue de bois ».



“Notre candidat c’est le Colonel Malick Diaw à la tête du CNT. La CMAS va soutenir sa candidature“, a déclaré le porte-parole et proche collaborateur de l’Imam Mahmoud Dicko, Issa Kaou Djim. Comme s’il voulait provoquer ses amis d’hier, il poursuit dans sa démarche en ces termes: “Ceux qui ne sont pas d’accord, n’ont qu’à aller à la Place de l’Indépendance.”



Pour le Coordinateur général de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) est mort mais il figure pourtant dans la clé de répartition tel que présenté par les autorités dans le décret.



“Le Mouvement du 5 juin n’existe plus”, insiste Issa Kaou Djim qui ajoute qu’”il n’y a pas plus M5 que lui. C’est une question de légitimité.“ Persiste celui qui est devenu le farouche opposant des politiciens du M5-RFP.



Toutefois, il a répondu au porte-parole du M5-RFP qui annonçait une probable manifestation en signe de (…)





KADOASSO I. – NOUVEL HORIZON