Yélimané : Des agriculteurs très satisfaits de la campagne agricole 2020-2021 Publié le mardi 24 novembre 2020

La campagne agricole 2020-2021 est très satisfaisante dans le Cercle de Yélimané (Ouest) et cela grâce à une pluviométrie exceptionnelle selon l’AMAP. La ville a connu des taux de réalisation très satisfaisants avec de très bonnes hauteurs de pluies, bien réparties dans le temps et dans l’espace, selon les services techniques. Coté rendement, le service local de l’agriculture a annoncé des productivités de 20 153,5 tonnes sorgho, 5 880,8 tonnes d’arachides, 2 260,75 tonnes de niébé, 56,4 tonnes de maïs, 17,02 tonnes de riz et 11 tonnes de mil. Toutes ces données donnent un taux de réalisation de 97,21%. Pour Mme Diallo Fanta Zanga Traoré, une agricultrice de Yélimané, cette campagne agricole a souri à elle et tous ceux qui ont semé et ne regrettent pas toutes ces journées passées dans leurs champs. Selon l’AMAP toujours, malgré tout, le Cercle de Yélimané reste déficitaire en céréales à hauteur de -29108,016 tonnes. Selon Siaka Coulibaly, le chargé de suivi évaluation, la recherche de l’autosuffisance alimentaire aura sa réponse dans une intensification de la diversification de la production agricole, celle de l’adaptation au changement climatique et celle de la culture du riz.

Mali : une délégation conjointe de haut niveau de la MINUSMA et de l’Union européenne en visite à Kidal



La semaine dernière, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh ANNADIF, le Représentant spécial de l’Union européenne au Sahel, Angel LOSADA ainsi que l’Ambassadeur de l’Union européenne au Mali Bart OUVRY et son adjoint Salvador FRANCA, les 18 et 19 novembre 2020. Lors de cette tournée de deux jours, la relance de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger a occupé une place prépondérante dans les échanges avec leurs différents interlocuteurs. Pour le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali « C’est une opportunité pour toutes les parties signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation de s’engager dans sa mise en œuvre, ». Ce déplacement intervient à un moment particulièrement important pour le Mali qui connaît, depuis avril de cette année, un paysage politique en plein changement. Sur place, la délégation s’est successivement entretenue avec le Gouverneur de Kidal Sidi Mohamed Ag ICHRACH, le Président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) Alghabass Ag INTALAH et avec le représentant du Président de l’Autorité intérimaire Bilal Ag OUSMANE. La délégation conjointe a assuré au Gouverneur, au Président de la CMA et au représentant du Président de l’Autorité intérimaire l’engagement de la Communauté internationale d’accompagner la mise en œuvre de l’Accord de Paix.



Mali: Aqmi désigne un nouveau dirigeant pour succéder à Abdelmalek Droukdel



Selon plusieurs sites spécialisés, al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a nommé un de ses cadres à la tête de l’organisation pour remplacer Abdelmalek Droukdel, tué en juin dernier, lors d’une opération militaire française, dans le nord du Mali. Nous rapport Radio France Internationale (RFI). La vidéo, mise en ligne par l’organe de propagande d’Aqmi a dévoilé le nom de son nouveau chef, un membre influent d’Aqmi: Abou Obeïda Youssef Al-Annabi. Moubarak Yezid, de son vrai nom, est un ancien membre influent du conseil consultatif du même groupe jihadiste, la cinquantaine, il est de nationalité algérienne comme son prédécesseur à la tête d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Répertorié sur la liste noire des terroristes établie par les Américains, Abou Oubéïda est condamné à mort par contumace par la justice de son pays pour avoir d’avoir participé, à Alger, en 2007, à des attentats contre des bâtiments officiels, dont des postes de police, et dans l’attaque et la prise d’otages d’in Amenas, en Algérie, qui s’est soldée par la mort de 40 employés de plusieurs nationalités et de 29 jihadistes, en janvier 2013.



CAF : la FIFA suspend, pour cinq (5) ans, le président Ahmad



L’actuel président de la Confédération africaine de football (CAF), M. Ahmad, est suspendu pour cinq ans, pour détournements de fonds, par la commission d’éthique de la FIFA qui lui inflige au passage une amende 185 000 euros soit environ 121 175 000 de francs CFA.



Né le 30 décembre 1959 à Madagascar, cet ancien homme politique, qui a été secrétaire d’État au Sport et ministre de la Pêche à Madagascar, est « coupable d’avoir enfreint les articles 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018 ».



Par ailleurs, Ahmad avait été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Selon le communiqué de la FIFA : « La décision a été notifiée à M. Ahmad aujourd’hui (23 novembre 2020), date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur. »



Mali : Préparations des futures élections générales et référendaires en cours



Une première rencontre de prise de contact avec les différents acteurs intervenant dans l’organisation des élections au Mali s’est déroulée le vendredi 20 novembre 2020, sous la supervision du Secrétaire général Adjoint de la Présidence de la République. Il s’agit notamment des représentants du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de la Cour Constitutionnelle du Mali, de la Délégation générale aux Élections (DGE) et de la Commission électoralenationale indépendante (CENI). Les différents participants ont salué l’approche diligente du Président de la Transition, S.E.M Bah N’DAW, Chef de l’État, visant à accélérer le processus et mettre tous les acteurs dans les meilleures conditions pour organiser des élections paisibles et crédibles conformément aux aspirations profondes des Maliennes et des Maliens.



Soulignons que ladite rencontre a également enregistré la présence d’une équipe de Tony Blair Institute For Global Change, partenaire de rang du Mali pour la bonne mise en œuvre de la feuille de route de la Transition.



Rassemblées par la Rédaction