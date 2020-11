Mali : une délégation conjointe de haut niveau de la MINUSMA et de l’Union européenne en visite à Kidal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : une délégation conjointe de haut niveau de la MINUSMA et de l’Union européenne en visite à Kidal Publié le mardi 24 novembre 2020 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Déjeuner de presse de Bart Ouvry, ambassadeur de l’UE au Mali.

Bamako, L` ambassadeur de l’UE au Mali Bart Ouvry a organisé ’un déjeuner de presse à Bamako Tweet







La semaine dernière, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh ANNADIF, le Représentant spécial de l’Union européenne au Sahel, Angel LOSADA ainsi que l’Ambassadeur de l’Union européenne au Mali Bart OUVRY et son adjoint Salvador FRANCA, les 18 et 19 novembre 2020. Lors de cette tournée de deux jours, la relance de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger a occupé une place prépondérante dans les échanges avec leurs différents interlocuteurs. Pour le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali « C’est une opportunité pour toutes les parties signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation de s’engager dans sa mise en œuvre, ». Ce déplacement intervient à un moment particulièrement important pour le Mali qui connaît, depuis avril de cette année, un paysage politique en plein changement. Sur place, la délégation s’est successivement entretenue avec le Gouverneur de Kidal Sidi Mohamed Ag ICHRACH, le Président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) Alghabass Ag INTALAH et avec le représentant du Président de l’Autorité intérimaire Bilal Ag OUSMANE. La délégation conjointe a assuré au Gouverneur, au Président de la CMA et au représentant du Président de l’Autorité intérimaire l’engagement de la Communauté internationale d’accompagner la mise en œuvre de l’Accord de Paix.