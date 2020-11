Housseini Amion Guindo à Segou : Les 30 sous sections de la région fixées sur les objectifs du parti - abamako.com

Publié le mardi 24 novembre 2020

« Comptons d’abord sur notre propre force », pour rester coller à ce slogan qui est plus que jamais d’actualité, le président Housseini Amion GUINDO a entamé ce weekend une revue des troupes dans les régions de Ségou et Sikasso. L’objectif de cette démarche très attendue du 1er responsable de la Codem est de mobiliser la troupe en prélude à des échéances qui s’annoncent dans 16 mois. Outre Le cercle de Ségou, Koutiala et Bougouni seront concernés par cette sortie du président GUINDO. L’étape de Ségou a permis à la délégation du bureau National de faire l’état des lieux, mais également de fixer les 30 sous sections de la région sur les objectifs du parti à court, moyen et long terme.

Très réceptifs à ce message d’espoir, les militants et sympathisants de la région de Ségou ont promis de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs du parti. Pour eux, la barre ne peut plus être placée qu’à hauteur de Koulouba. A l’unisson, la capitale du Balazan a apprécié les récentes prises de position du parti concernant les décrets de mise en place du CNT. Dans les jours prochains, plusieurs adhésions sont attendues. C’est dire que l’horizon s’éclairci désormais pour le choix raisonnable du vrai changement. Seule condition pour les entrailles du Mali, de se reconnaître enfin à responsable qui a toujours partagé les mêmes quotidiens.



Au-delà de cette rencontre, le président a rendu un certain nombre de visites de courtoisie à plusieurs notabilités de la ville.



Correspondance particulière