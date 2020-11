Coopération entre le Mali et l’Union Européenne: C’est parti pour le programme « construire le Mali » - abamako.com

Publié le mardi 24 novembre 2020

La salle de conférence de l’hôtel de l’Amitié a servi de cadre le lundi 23 novembre 2020 pour la Cérémonie officielle de lancement du Programme d’Accompagnement des Entrepreneurs de la Diaspora malienne. La cérémonie était présidée par le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine M. Alhamdou Ag ILYENE. C’était également en présence des porteurs de projets, tous des Maliens de l’extérieur ainsi que leurs accompagnateurs réunis sous l’appellation des incubateurs présents à la circonstance.



Au cours de ladite rencontre , il a été question de la présentation de la Cellule Technique de Co-developpement (CTC) pour plus d’explication sur le programme.



L’Union européenne appuie les jeunes entrepreneurs issus de la Diaspora afin de développer leurs projets d’entreprise au Mali. Ces projets valorisent le rôle de la Diaspora dans le développement économique du Mali. Ces entreprises créeront des emplois ici au Mali, luttant ainsi contre l’immigration irrégulière. De plus, l’accompagnement reçu a pour vocation de créer des entreprises formelles avec des emplois décents renforçant ainsi le système de protection sociale et l’amélioration de la fiscalité.



Selon Dr. Alou Badri, la CTC qui œuvre pour le développement local et les investissements productifs individuels dispose aujourd’hui de plusieurs réalisations sur le terrain. La Cellule a déjà initié 36 projets qui émergent au Mali et ambitionne d’atteindre 70 projets dans les jours à venir selon le coordinateur. Pour atteindre ces objectifs, trois composantes ont été définies selon l’orateur. Il s’agit de (…)





Gaoussou TANGARA –

NOUVEL HORIZON