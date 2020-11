Vers une arnaque planifiée… - abamako.com

Vers une arnaque planifiée… Publié le mardi 24 novembre 2020 | Info Matin

Alors que la crise sécuritaire fait de notre pays le nouveau diamant à polir pour nos alliés historiques qui suscitent des projets d’acquisition de matériels de lutte antiterroriste, encouragent leur réalisation par une pression amicale, pour le boni de leurs entreprises, un Imam activiste fait le show par un prosélytisme et un baratin qui trahissent un décalage total, chez lui, entre les beaux principes et les pratiques courantes. C’est la substance de votre BÊTISIER de ce jour.



Les écrivailleurs autorisés colportent : ‘’le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Modibo KONÉ, était en fin de journée de ce mercredi 18 novembre 2020 à CFAO MOTORS MALI pour une présentation d’un prototype de véhicule militaire multifonctionnel équipé d’arme automatique capable de servir tant en maintien d’ordre que lors d’une attaque terroriste. C’était en présence de l’Ambassadeur de France au Mali SEM Joël MEYER (…).

Des équipements adaptés aux nouvelles Unités Mobiles de la Sécurité Intérieure en gestation et des motos ont également été présentés au ministre Modibo KONÉ.

Faut-il le rappeler, le projet « UMSI » (Unité Mobile de Surveillance et d’Intervention) mis en œuvre par le Service de Sécurité Intérieur (SSI) de l’ambassade de France répond à une demande exprimée par le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) de constituer des unités projetables, capables de remplir des missions de sécurité publique dans les territoires difficiles d’accès aux forces de sécurité intérieure, ou en appui des unités territoriales (de Police, de Gendarmerie ou de la Garde Nationale) déjà implantées dans les zones fortement impactées par la criminalité organisée et le terrorisme.

Commun à toutes les forces de sécurité intérieure à statut militaire (Police, Garde et Gendarmerie Nationale), le concept « UMSI », élaboré sur la base des observations des «formateurs en ordre public africain» de l’École Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES) au Cameroun. Il est conduit en étroite collaboration avec les FSI maliennes et permettra aux autorités maliennes de disposer d’un réservoir d’unités de sécurité publique interopérables entre elles, uniformes, manœuvrières et dotées d’une mobilité tactique accrue.

Cette capacité de projection sur l’ensemble du territoire repose sur des hommes en charge de la sécurité intérieure et un ensemble véhicules-remorque tout terrain unique, spécialement aménagés et transformés à BAMAKO par CFAO MOTORS MALI, pour permettre à ces unités d’intervenir sur un spectre missionnel étendu, allant de la surveillance au contrôle et à la défense opérationnelle du territoire et d’agir aussi bien en temps de paix que dans un contexte dégradé’’.

Sapristi ! C’est l’Ambassadeur de France au Mali SEM Joël MEYER qui joue à l’agent commercial. Quand le ventre gargouille, qu’on sent l’odeur alléchante qui vous chatouille les narines venant d’un bizness succulent, difficile de résister à la tentation de se mouver personnellement. Une diligence qui révèle les arrière-cuisines peu reluisantes de la solidarité internationale. Le boni en vaut la chandelle. Voici l’effarant panorama d’une arnaque planifiée. CFAO MOTORS est distributeur officiel de Toyota de Mitsubishi, de Suzuki, Yamaha, des marques, du point de vue historique, rattachées au Japon ; mais pas que… Le Groupe CFAO MOTORS est également distributeur de Peugeot, ‘’la voiture de l’Afrique’’ et de Citroën. Et ça, c’est pour nos cousins outre Océan Atlantique. La crise sécuritaire qui a servi de prétexte à la convergence de toutes les armées du monde vers le Mali, faisant presque de notre pays un condominium, en a fait le nouveau diamant à polir pour nos alliés historiques. Sans rien abdiquer de leur solidarité qui a permis de stopper net la progression d’une horde de jihadistes vers le Sud, mais avec des arrière-pensées égocentrées et des petits calculs tactiques, ils déboulent et disent : «nous avons pigé. Nous avons la solution à vos problèmes’’. Ils viennent nous fourguer des saloperies de merde de véhicules et de remorques. Diantre ! On n’est baladé. On nous raconte que le concept ‘’UMSI’’ est ‘’commun à toutes les forces de sécurité intérieure à statut militaire (Police, Garde et Gendarmerie Nationale)’’. Nom d’un serpent de sonnettes ! Depuis quand la Police malienne est une Force de sécurité intérieure à statut militaire ? Elle est démilitarisée cette Police depuis des lustres. Mais, bon. Les fossoyeurs de la mémoire collective qui tentent de tronquer la vérité historique, malmener les esprits des faibles peuvent toujours se faire plaisir.

Comble de l’infantilisation, on nous chante : ‘’cette capacité de projection sur l’ensemble du territoire repose sur des hommes en charge de la sécurité intérieure et un ensemble véhicules-remorque tout terrain (…) pour permettre à ces unités d’intervenir sur un spectre missionnel étendu, allant de la surveillance au contrôle et à la défense opérationnelle du territoire’’. À moins que les règles de l’engagement n’aient changé pour les besoins d’une commande de véhicules à CFAO MOTORS, la défense du territoire ‘’opérationnelle’’ ou pas, est une mission régalienne de l’Armée.

On nous blablatte également sur le projet ‘’UMSI’’ qui est mis en œuvre par le Service de Sécurité Intérieur (SSI) de l’ambassade de France ; mais que c’est la réponse à une demande exprimée par ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC). Le peuple des râleurs du bled a de bonnes raisons de croire que le projet ‘’UMSI’’ a plutôt été suscité, son application encouragée par une pression amicale. Il faut quand même des dividendes de l’engagement militaire dans le Sahel pour les entreprises de l’autre côté de l’Atlantique. Il faut sortir du hobahoba, c’est la règle du jeu. Les Etats n’ont pas d’amis, mais des intérêts. Ce sont nos amis mêmes qui l’ont dit. Les bledards apprécient.