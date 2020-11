Mise en place du CNT : L’Union Africaine prône la concertation et le consensus - abamako.com

Mise en place du CNT : L'Union Africaine prône la concertation et le consensus Publié le mardi 24 novembre 2020 | L'Essor

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine

Samedi 17 novembre 2018. Addis-Abeba (Éthiopie). Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine. Photo : Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l`Union africaine Tweet

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, accompagné du commissaire paix et sécurité, Smail Chergui, a effectué une visite de travail et de solidarité dans notre pays du 18 au 20 novembre 2020.

Au cours de cette visite, rappelle un communiqué de l’UA, l’hôte de marque a rencontré le président de la Transition, le vice-président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et tous les acteurs politiques et religieux.



La mission a également rencontré les parties signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, et des représentants du corps diplomatique accrédité au Mali.



Moussa Faki Mahamat, tout en réitérant la détermination et l’engagement inébranlable de l’organisation continentale à accompagner le Mali pour une transition paisible et inclusive, s’est félicité à l’issue de ces entretiens, des avancées notables constatées dans la mise en œuvre des organes de la Transition, du dialogue qui anime tous les acteurs maliens.



« Il a, à cette occasion, invité à l’approfondissement de la concertation, dans un esprit de consensus, pour la finalisation de tous les instruments devant faciliter la Transition, notamment la mise en place du Conseil national de transition et la gestion de la période transitoire », peut-on lire dans le document.